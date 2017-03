VIDEO

Experţi, despre riscurile votului uninominal: PD şi PSRM - principalii beneficiari

Votul uninominal, în condiţiile Republicii Moldova, va pava drumul pentru un Guvern condus de Vladimir Plahotniuc. Opinia a fost împărtăşită de analistul politic Andrei Popov, în cadrul emisiunii Ora Expertizei de la Jurnal TV. Pe de altă parte, expertul Corneliu Ciurea susţine că schimbarea sistemului electoral ar avea, de fapt, o serie de avantaje pentru ţara noastră.



În opinia lui Andrei Popov, introducerea votului uninominal, aşa cum propune şeful PD, va crea şanse inegale de a accede în Parlament pentru partidele care nu dispun de resurse. În plus, opţiunile electorale ale alegătorilor vor fi distorsionate şi mai mult, crede expertul.



„Sistemul electoral mixt are multe avantaje în circumstanţe ideale, dar în cazul RM va pava drumul pentru un Guvern condus de Vlad Plahotniuc. Cred că este corect să spună toată lumea aşa: pe lângă aceste avantaje care sunt prezentate, sunteţi de acord acest sistem se va traduce în dominaţia unei singure formaţiuni, conduse de un singur politician, şi va fi şi al doilea lider politic - PSRM. Foarte mulţi oameni nu vor merge cu sigla PD, dar după ce se văd în parlament, grămăjoară se vor aduna şi vor susţine fracţiunea cea mai puternică şi influentă, PD”, a declarat Andrei Popov.



Expertul politic Corneliu Ciurea susţine însă contrariul. „Va fi o concurenţă, nu se vor bate pentru nişte idei pe care le aud undeva la TV. Sistemul majoritar, al cărui impact încă nu-l cunoaştem, urmează să-l vedem după implementare. Nu ţine doar de bani. Mai important decât banul într-un sistem majoritar sunt oamenii. Din punctul acesta de vedere aveţi dreptate, PSRM, PD sunt avantajaţi”, a replicat Corneliu Ciurea.



Discuţiile în contradictoriu între cei doi invitaţi au continuat şi când s-a ajuns la dezbaterea propunerii ca persoanele cu drept de vot să-i poată demite pe aleşii poporului.



„Există din ţările europene în care există sistem mixt sau uninominal cazuri în care cetăţenii să poată retrage deputaţii? Am vorbit înainte de asta cu un austriac, neamţ şi britanic, toţi spun, odată ce ai fost ales nu mai poţi fi demis. În câte ţări există acest procedeu? Iată eu ştiu, există în Cuba, în Mongolia era şi l-au abolit, în Coreea de Nord, deci în ţări europene nu există”, a spus Popov.



„De ce nu există? De foarte multe ori deputaţii singuri îşi protejează poziţiile şi fiind la putere încearcă să se securizeze astfel, dar haideţi să intrăm în acest joc odată şi odată”, a menţionat Ciurea.



Potrivit lui Andrei Popov, acum trei ani, Comisia de la Veneţia a expertizat un proiect similar cu privire la schimbarea sistemului electoral şi a constat că există numeroase riscuri.



„Atunci Consiliul Europei a spus că în condiţiile RM trecerea la sistemul electoral mixt are un foarte mare risc să conducă la faptul că majoritatea din cei 50 de deputaţi aleşi pe circumscripţii vor intra în dependenţa unor oameni de afaceri înainte sau după alegerea lor”, a declarat Andrei Popov.



„Acum să vedem, trebuie să amintesc că domnul Plahotniuc a spus foarte clar, primul pas va fi să trimită acest proiect de lege spre expertizare la instituţiile internaţionale”, a spus, în replică, Ciurea.



Într-o intervenţie telefonică, expertul politic Igor Boţan s-a arătat nedumerit că şeful PD şi-a argumentat iniţiativa prin faptul că asta îşi doresc oamenii de rând.



„Îi arăt chiar acum domnului Plahotniuc dorinţa cetăţenilor, 53% doresc să aleagă direct judecătorii, dacă dumnealui acceptă la început să scăpăm de corupţia în justiţie prin alegere directă a judecătorilor, să ne asigurăm că justiţia noastră este aşa cum vor cetăţenii, facem aşa: alegem în circuscripţie deputaţii”, a menţionat Igor Boţan.



Cât despre faptul că diaspora ar putea avea reprezentanţi în legislativul de la Chişinău, unii conaţionali stabiliţi peste hotare s-au arătat sceptici că propunerea va fi în avantajul lor.



Amintim că şeful PD, Vladimir Plahotniuc, a anunţat ieri că formaţiunea sa urmează să depună în Parlament un proiect de lege privind modificarea Codului Electoral. Mai exact, este vorba despre introducerea votului uninominal, ceea ce presupune ca deputaţii să nu mai fie aleşi pe liste de partid, ci direct, în baza circumscripţiilor uninominale. Atât partidele de opoziţie, cât şi partenerii de coaliţie ai PD s-au declarat împotriva acestei iniţiative. Totodată, unii politicieni au spus că oamenii nemulţumiţi de proiect vor protesta în stradă.