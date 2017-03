VIDEO

Europarlamentar: „Fiţi cu ochii pe Guvern şi nu permiteţi modificarea legislaţiei electorale în folosul unui singur partid; În România, votul uninominal a creat monştri”

Sursa: jurnal.md Foto: epp.eu 07.03.2017 12:54

Votul uninominal nu este reforma de care are nevoie Republica Moldova acum, una care ar înlesni votul cetăţenilor şi ar reforma clasa politică. Guvernul să reformeze întâi de toate finanţarea partidelor politice, legislaţia audiovizualului, votul în diasporă şi să înceapă reforma teritorial-administrativă. Acestea sunt priorităţile pentru cetăţenii RM, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureşan.



„De ce are nevoie RM pentru a avea o clasă politică mai bună şi care să corespundă aşteptărilor oamenilor? În primul rând, trebuie reformată finanţarea partidelor politice. Trebuie să ştim câţi bani vin, de unde vin şi cu ce scop vin. Trebuie cunoscută provenienţa banilor, e nevoie de transparenţă la finanţarea partidelor politice.



A doua reformă care este necesară este reforma audiovizualului. Trebuie să ştim cine este presa, e nevoie de transparenţă în materie de acţionariat, iar presa trebuie, evident, să fie obiectivă. Anul trecut, când am monitorizat alegerile prezidenţiale din RM, am văzut cu toţii campanii negative la adresa candidaţilor şi puţină discuţie, puţină dezbatere pe programele electorale ale candidaţilor.



Cea de-a treia reformă este înlesnirea accesului la vot pentru cetăţenii din străinătate, din diasporă, la vot. Am văzut în multe oraşe europene cum oamenii au fost lăsaţi în frig, fără buletine de vot, a văzut toată lumea acest lucru. Este o ruşine pentru Guvernul care a organizat aceste alegeri. În viitor vor fi mai mulţi cetăţeni ai RM prin Europa şi, de vreme ce cooperarea între RM şi UE se va întări, acestora trebuie să li se înlesnească participarea la vot.



Şi cel de-al patrulea lucru - trebuie începută reforma teritorial-administrativă”, afirmă eurodeputat Siegfried Mureşan, într-o adresare video.



Potrivit parlamentarului european, aceştia sunt paşii pe care Guvernul trebuie să-i facă şi nu să reformeze legislaţia electorală astfel încât să servească doar unui singur partid.



„A-ţi reforma legislaţia electorală după bunul plac este mereu o tentaţie pentru partidele aflate la guvernare, însă acestei tentaţii trebuie să-i rezistăm. Societatea civilă, vă rog să fiţi activi, să fiţi cu ochii pe Guvern şi să ne asigurăm că modificarea legislaţiei electorale, la momentul în care se va face, se va face în folosul cetăţeanului şi nu în folosul unui singur partid. Am văzut în România, am adoptat votul uninominal în momentul în care ţara nu a fost pregătită şi adoptarea votului uninominal în România a creat monştri în Parlament, nu a dus la reformarea scenei politice şi a Parlamentului. Parlamentul nu este mai competent şi mai credibil în momentul de faţă doar pentru că am avut 8 ani vot uninominal în România”, a punctat Siegfried Mureşan.