CALUL TROIAN // Cum şi-a asigurat Plahotniuc posibilitatea de a rămâne SINGURUL mogul din Republica Moldova

La propunerea unui deputat socialist, Parlamentul a votat săptămâna trecută, în doi timpi şi trei mişcări, un proiect de lege de modificare a Codului Audiovizualului care, spun experţii, îi va asigura controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc posibilitatea de a rămâne singurul mogul de presă din R. Moldova.Iniţial, proiectul de lege a fost conceput pentru a elimina concentrarea de instituţii media în mâinile unor persoane, documentul a fost însă modificat, pe ultima sută de metri, de către unul dintre autori, astfel încât, în următorii ani, să nu mai poată apărea alte holdinguri media.Proiectul de lege al deputatului socialist Andrian Lebedinschi, prin care s-a propus ca o persoană fizică sau juridică din R. Moldova să poată avea dreptul de a deţine două licenţe de emisie în loc de cinci, aşa cum prevede legislaţia actuală, a fost susţinut cu fervoare atât de deputaţii din fracţiunea de opoziţie a socialiştilor, cât şi de cei care fac parte din majoritatea parlamentară.„Noi votăm ce trebuie”, a anunţat preşedintele fracţiunii Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, întrebat de spicherul Andrian Candu dacă liberalii vor susţine iniţiativa legislativă a fracţiunii PSRM pentru lectura a doua. Întrebarea a fost formulată după ce deputaţii liberal-democraţi, care au votat documentul în prima lectură, au anunţat că nu sunt gata să îl susţină şi în lectura a doua.„Noi suntem pentru modificarea Codului Audiovizualului şi pentru a micşora numărul licenţelor de la cinci la două. Acest proiect însă este absolut nepregătit, iar după amendamentele propuse de deputatul Lebedinschi de la PSRM, practic aplicarea legii va fi suspendată. Unele licenţe expiră, de exemplu, în 2021”, a spus deputatul PLDM Chiril Lucinschi.„Fracţiunea PLDM a decis să nu susţină o recomandare făcută de Consiliul Europei”, a venit cu o remarcă Andrian Candu.Puţini dintre deputaţi au înţeles însă că documentul votat de ei, în loc să limiteze numărul de instituţii media care pot fi controlate de o persoană, a exclus din Codul Audiovizualului orice limitare în acest sens.Iniţial, Lebedinschi a propus ca sintagma „cel mult cinci licenţe de emisie” din Codul Audiovizualului să fie înlocuită cu sintagma „cel mult două licenţe de emisie”, iar prevederea potrivit căreia o persoană fizică sau juridică poate fi acţionar majoritar la „cel mult doi radiodifuzori de diferite tipuri”, să fie înlocuită cu prevederea „la cel mult un radiodifuzor de diferite tipuri”.Cu câteva zile înainte ca documentul să ajungă, în regim de urgenţă, în plenul Parlamentului, deputatul socialist a venit cu o propunere de a face câteva „rectificări” în proiectul iniţial.Amendamentele care, potrivit lui Lebedinschi, au drept scop îmbunătăţirea cadrului legal şi asigurarea unei mai bune concurenţe pe piaţă, propuneau ca o persoană fizică sau juridică să poată fi acţionar majoritar la cel mult doi radiodifuzori, exact aşa cum era deja prevăzut în Codul Audiovizualului, cu deosebirea că din lege dispărea noţiunea de „investitor”, iar licenţele de emisie eliberate deja să rămână valabile până la expirarea lor.„Cea mai mare capcană introdusă în aceste amendamente ţine de faptul că din lege a fost exclusă noţiunea de investitor. În formula veche a Codului Audiovizualului era specificat că „o persoană fizică sau juridică poate fi investitor sau acţionar majoritar la cel mult doi radiodifuzori”. Acum, după excluderea acestei noţiuni din lege, oricine va putea fi investitor la câte instituţii media vrea el. Prin „oricine” vă daţi seama cine trebuie subînţeles în primul rând, nu? Noi ştim că cel care dă banul comandă şi muzica. Proprietar cu acte în regulă, cel mult două licenţe, însă „investitor” - cât o putea omul să „investească”. Nu mai contează cine figurează oficial în calitate de acţionar”, ne-a explicat directorul executiv al Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei.Expertul afirmă că nu este clară nici modalitatea prin care va fi obligată persoana fizică sau juridică să renunţe la celelalte licenţe de emisie pe care le deţine peste numărul de două prevăzut de lege.„Problema este că aceste licenţe vor expira în perioade diferite. Dacă e să luăm spre exemplu holdingul media al lui Vlad Plahotniuc, licenţa „Prime TV” va expira în 2017, iar a altor posturi TV din holding tocmai în 2021. Când va trebui Plahotniuc să decidă care vor fi cele două licenţe pe care le va păstra?”, se întreabă Macovei.Un răspuns la această întrebare nu au nici coautorii proiectului de lege. Contactat de Ziarul NAŢIONAL, deputatul socialist Vladimir Ţurcan a recunoscut că nu are un răspuns la această întrebare.„Mă tem că, în 2017, când vor începe a expira licenţele de emisie, vom avea mari bătăi de cap”, a mărturisit Ţurcan.Deputatul ne-a dezvăluit că el a fost împotriva amendamentului lui Lebedinschi prin care s-a decis aplicarea noilor prevederi ale legii abia după expirarea licenţelor acordate deja.„Domnul Lebedinschi a propus modificările fără a ne consulta în prealabil, chiar dacă suntem mai mulţi coautori ai proiectului. Ulterior, am fost revoltat şi i-am cerut explicaţii, iar dumnealui ne-a spus că aşa este conform legii”, afirmă Ţurcan.Întrebat despre celelalte modificări introduse de Lebedinschi, în special excluderea noţiunii de „investitor” din Codul Audiovizualului, Ţurcan s-a arătat surprins. „Nu ştiu nimic despre asta. Trebuie să discut cu domnul Lebedinschi”, ne-a spus Ţurcan.Andrian Lebedinschi nu a fost însă de găsit nici miercuri, nici joi. Deputatul este plecat peste hotare.Directorul executiv al Asociaţiei Presei Electronice, Vasile State, susţine că este mirat de urgenţa cu care Parlamentul a adoptat proiectul de lege propus de deputatul socialist, tocmai în momentul în care societatea civilă discută cu reprezentanţii Parlamentului noul Cod al Audiovizualului.„Este de fapt o sfidare a societăţii civile. Nu este clară graba de a adopta această lege cu două săptămâni înainte de a fi înregistrat în Parlament proiectul noului Cod al Audiovizualului. În plus, modificările adoptate nu înseamnă nimic, urmând a produce efecte abia peste 4-5 ani, când vor expira licenţele”, a declarat State.Expertul spune că în noul Cod al Audiovizualului de asemenea există o prevedere care se referă la limitarea licenţelor de emisie deţinute de o persoană până la două, doar că va fi prevăzut şi mecanismul de punere în legalitate în termen de o lună. „Am impresia că e vorba despre o manevră a puterii în raport cu opoziţia”, a mai comentat Vasile State.Datele făcute publice de Consiliul Coordonator al Audiovizualului arată că în R. Moldova există o singură persoană care deţine mai mult de două licenţe de emisie. Este vorba despre Vlad Plahotniuc, care oficial a recunoscut că este proprietarul posturilor de televiziune „Publika TV”, „Prime TV”, „Canal 2” şi „Canal 3”, dar şi al posturilor de radio „Prime FM”, „Publika FM” şi „Muz FM”.Presa a scris însă că, recent, concernului media al lui Plahotniuc i s-au mai alăturat două posturi TV, „TC Moldova” şi „Super TV”. Proprietarul beneficiar, potrivit documentului, este Dorin Pavelescu, cunoscut drept un apropiat al vicepreşedintelui democrat, Vladimir Plahotniuc.Pavelescu conduce compania de publicitate Casa Media, cea care deţine mai mult de 60% din piaţa media şi cea care vinde publicitatea pentru cele patru televiziuni care oficial îi aparţin lui Plahotniuc.Potrivit experţilor, licenţele de emisie acordate acestor posturi TV expiră tocmai în 2021. De aceea, scopul urmărit prin adoptarea acestor modificări a fost de a împiedica formarea altor concerne media în R. Moldova.