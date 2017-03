18 ONG-uri anunţă că nu vor participa la discuţiile privind modificarea sistemului electoral; „Nu înţelegem de ce acest lucru se întâmplă pe fundalul crizei social-politice din ţară”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 07.03.2017 13:58

Mai multe ONG-uri din ţară, care au anunţat că susţin modificare Codului electoral şi legislaţia conexă, şi-au prezentat îngrijorarea în legătură cu propunerea sistemului electoral. Potrivit reprezentanţilor cel 18 ONG-uri, modificarea poate fi operată după alegerile parlamentare din 2018 şi după mai multe studii şi analize.



„ONG-urile semnatare au înaintat un apel Parlamentului pentru constituirea unui grup de lucru care să reformeze codul electoral şi legislaţia conexă pe următoarele subiecte problematice depistate de misiunile naţionale şi internaţionale după monitorizarea ultimelor scrutine electorale. Toate aceste misiuni de monitorizare au scos în evidenţă diverse deficienţe ale legislaţiei electorale care ţin de activitatea organelor electorale, finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, prestaţia presei în campaniile electorale, aspecte ce ţin de utilizarea resurselor administrative, coruperea alegătorilor, aspecte ce ţin de implicarea culturilor religioase în campaniile electorale şi aspecte ce ţin de lipsa unor reacţii adecvate pentru anumite încălcări ale legislaţiei electorale”, a declarat directorul de programe al Asociaţiei Promo-Lex, Pavel Postică.



Astfel, semnatarii apelurilor spun că despre modificarea sistemului electoral poate fi discutată după înlăturarea deficienţelor prezentate mai sus. „Noi trebuie să analizăm foarte clar care sistem electoral este cel mai bun pentru Republica Moldova. După ce înlăturăm aceste deficienţe, putem vorbi despre modificarea sistemului electoral. Altfel generăm o problemă mai mare. Orice modificare presupune anumite reguli de joc care trebuie să fie înţelese de cetăţeni, cât şi de politicieni”.



Semnatarii apelului spun că au cerut Parlamentului să creeze un grup de lucru cu un calendar de activităţi şi cu un aspect ce ţine de reprezentativitate: „Noi am cerut ca în acel grup de lucru să fie incluse partide parlamentare, să fie incluse partide extraparlamentare, reprezentanţi ai organizaţiilor semnatare şi experţi în domeniul electoral. Am cerut. Noi am cerut ca acel grup de lucru să fie creat în februarie şi să elaboreze un proiect de modificare a Codului electoral astfel ca să reuşim să facem discuţii publice, pentru a oferi posibilitatea să fie avizat de partenerii noştri internaţionali. După asta, să fie votat în sesiunea de toamnă. Aceasta a fost solicitarea principală a ONG-urilor. În nici un caz, semnatarii apelului nu am încercat să vorbim de modificare sistemului electoral. Aceste lucruri trebuie privite separat”.



„Pe 28 februarie, semnatarii apelului am primit o scrisoare de la preşedintele Parlamentului prin care am fost solicitaţi să delegăm reprezentanţi pentru un grup de lucru care să elaboreze modificări pentru legislaţia electorală. Însă pe 1 martie, în cadrul unii briefing comun cu preşedintele Comisiei de la Veneţia, domnul Adrian Candu a anunţat că se creează un grup de lucru şi a fost strecurată informaţia că acest grup se va ocupa inclusiv de modificarea sistemului electoral”, a explicat Pavel Postică.



„Ne exprimăm disponibilitatea de a participa la lucrările grupului de lucru respectiv pe subiecte enunţate de noi, pentru înlăturarea deficienţelor care există în codul electoral şi nici într-un caz modificarea sistemului electoral. În ceea ce priveşte modificarea sistemului electoral, semnatarii acestui apel public au menţionat că putem discuta acest subiect doar după alegerile parlamentare din 2018, pentru alegerile parlamentare din 2022, şi doar în baza unei analize temeinice bazată pe fapte, studii, cercetări care sunt pro şi contra a anumitor sisteme electorale”, mai spus Pavel Postică.



În acest context, juristul Ion Guzun a spus că ONG-urile şi-au exprimat îngrijorarea faţă de mesajul referitor la schimbarea sistemului electoral.



„Ne-am exprimat îngrijorarea faţă de mesajul sau accentele puse în ultimul timp în discursul politic referitor la schimbarea sistemului electoral. Nu înţelegem de ce acest lucru se întâmplă pe fundalul crizei social-politice din ţară. Comisia de la Veneţia atunci când a examinat proiectul de lege cu privire la schimbarea sistemului electoral a înaintat trei precondiţii să implementat cu un an înainte de alegerile parlamentare, să fie un proces vast de comunicare în mediul politic şi societatea civilă, reforma electorală trebuie să fie adoptată în cadrul uni consens larg de consens politic”, a menţionat juristul Centrului de Resurse Juridice, Ion Guzun.