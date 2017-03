În timp ce PD promovează trecerea RM la sistemul electoral uninominal sau mixt, Georgia vrea să renunţe la el pe motiv că slăbeşte şansele opoziţiei de a ajunge în Parlament

Sistemul electoral mixt sau uninominal, promovat cu atâta vănă de PD, un partid cu un rating de 2.7%, condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc, al cărui antirating este şi mai dezastruos - de peste 90 la sută, este respins în statele care se vor democraţii adevărate. O demonstrează Georgia, care are la ora actuală un sistem electoral mixt şi care vrea să treacă la unul proporţional, aşa cum este în RM acum.Motivul invocat de legislatoriii georgieni este pe cât se poate de clar: sistemul mixt subminează şi slăbeşte şansele opoziţiei.Preşedintele Parlamentului georgian, Irakli Kobakhidze, a declarat că Legislativul din Georgia trebuie să adopte un sistem electoral proporţional, pe motiv că acesta va fortifica opoziţia. Deocamdată nu se ştie când se va întâmpla acest lucru, cert este că o comisie constituţională a început, la 28 ianuarie curent, discuţiile privind modificarea sistemului electoral în Georgia.„Vrem să avem un parlament puternic, iar ceea ce asigură puterea Parlamentului este sistemul electoral. Actualul sistem electoral oferă un fel de avantaj partidelor câştigătoare şi pune în dezavantaj opoziţia. În cele din urmă, Georgia ar trebui să aibă un fel de sistem electoral care ar consolida poziţia opoziţiei. Principalul instrument de a face acest lucru este trecerea la sistemul proporţional”, a declarat preşedintele Parlamentului georgian Societatea Internaţională pentru Alegeri Corecte şi Democraţie (Georgia) pledează şi ea pentru schimbarea sistemului electoral în unul complet proporţional. Totodată, mai multe partide de opoziţie şi reprezentanţi ai minorităţii parlamentare susţin sistemul regional proporţional, la fel ca şi Giorgi Margvelashvili, preşedintele Georgiei.Actualmente, Georgia are un sistem electoral mixt, 77 de parlamentari fiind aleşi pe liste de partid, iar 73 de deputaţi — în circumscripţii uninominale (sistem majoritar). În cazul în care niciunul dintre candidaţii la un singur mandat nu reuşeşte să treacă pragul de 50%, atunci are loc un al doilea tur de scrutin între cei doi candidaţi care au câştigat cele mai multe voturi. Totodată, partidele trebuie să treacă un prag minim de 5% pentru a câştiga locuri în parlament.Precizăm că astăzi oligarhul Vladimir Plahotniuc, lider al PD, a anunţat oficial că partidul său pledează pentru modificarea sistemului electoral şi că, săptămâna aceasta, deputaţii PD vor depune un proiect de lege în Parlament.Intenţia PD de a modifica sistemul electoral este combătută de experţi, care spun că reformarea legislaţiei electorale la iniţiativa PD, un partid cu un rating de 2.7% şi cu lideri implicaţi în cele mai mari scandaluri de corupţie, spălări de bani, dar şi în coordonarea furtului rezervelor valutare ale statului, va avea consecinţe devastatoare pentru Republica Moldova prin menţinerea sistemului oligarhic la putere. Totodată, opoziţia antioligarhică a calificat intenţia de modificare a sistemului electoral drept un colac de salvare pentru PD, care va putea foarte uşor să obţină majoritatea parlamentară prin fraudă, corupere şi şantaj.