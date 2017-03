Armand Goşu: „Guvernanţii de la Chişinău nu-şi dau seama că în curând n-o să mai aibă pe cine fura”

VIDEO

Din cauza exodului populaţiei Republicii Moldova, statul nostru ar putea să nu mai intereseze pe nimeni, iar guvernarea nu-şi dă seama că în curând n-o să mai aibă pe cine fura. Declaraţia aparţine istoricului român Armand Goşu, care afirmă că cetăţenii RM îşi pierd ultima şi umbră de speranţă.„Ei (n.r. - guvernanţii) nu-şi dau seama că n-o să mai aibă pe cine fura. E interesul lor să mai rămână oameni aici. Dacă nu se mai câştigă încrederea unui viitor al acestei ţări, nu ştiu ce va fi. Trebuie ceva pus aici. O puteţi face doar între voi, consultându-vă unii cu alţii. Ţara are viitor doar în măsura în care dentificaţi un acel „ceva”: o idee, un proiect, care să vă mobilizeze. Până în momentul în care n-o să aveţi tipul ăsta de reflex, unde veţi spune că vă doriţi să faceţi ceva în ţara asta, n-o să aveţi viitor”, a declarat Armand Goşu, la Unimedia