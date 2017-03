Plahotniuc şi apariţiile sale la şedinţele de plen: „Prezenţa sa arată că Parlamentul NU există; Vine atunci când are de făcut presiuni”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc îşi face apariţia la Parlament când are de făcut presiuni asupra deputaţilor. Prezenţa sa în clădirea legislativului demonstrează de fapt că Parlamentul nu există. Astfel au comentat invitaţiide la Jurnal TVvizita făcută ieri la Parlament de către preşedintele PD, chiar înainte să înceapă şedinţa de plen.„În legislatura trecută ştiam că orice iniţiativă care era prezentată de Sergiu Sârbu venea dintr-un singur punct şi că ea avea importanţă pentru ca PD să-şi întărească poziţia. Prezenţa lui Plahotniuc şi Iaralov arată că Parlamentul practic nu există, că el are un stăpân din afară şi că acest lucru este cel mai grav. Plahotniuc vine în Parlament când are de făcut o presiune. El vrea să arate că este atotcoordonatorul din RM. Este un semnal şi pentru celelalte puteri, executivă şi cea judecătorească şi că lucrurile trebuie să meargă aşa cum le spune Sergiu Sârbu de la tribună”, a declarat jurnalistul Valeriu Saharneanu.„Din când în când, coaliţia majoritară, despre care ştim cum a fost formată, încearcă să-şi dea aere de independenţă, că vezi doamne participăm la luare de decizii, iar aceste sclipiri de demnitate ale lor sunt spulberate de cel care decide cu adevărat în această coaliţie parlamentară. Cu vizita lui Plahotniuc li s-a spus încă o dată să voteze ceea ce li se spune şi să nu încerce să se dea cu părerea. Ar fi fost normal dacă, venind în Parlament, ar fi discutat şi cu presa pentru a răspunde la toate întrebările”, a comentat deputatul PLDM, Grigore Cobzac.„Plahotniuc a vrut să se ştie că el vine şi că el este care va decide. El are nevoie de nişte lucruri clare pe care să le arate oamenilor şi intervenţia lui în forţă vrea să arate că este şi o contribuţie a lui. Poate lucrurile au fost aranjate în aşa fel ca lucrurile să pară că prezenţa lui va duce la rezolvarea problemei”, a spus istoricul Octavian Ţâcu.„Plahotniuc apare în Parlament în momente de criză. La fel a fost când au ieşit cei 14 deputaţi PCRM şi au aderat PD. A fost şi acum o situaţie de criză, pentru că PL se opunea cu vehemenţă acestui sistem uninominal, dar şi anulării imunităţii parlamentare. A venit la Parlament pentru a-i convinge utilizând un set de instrumente şi pârghii mult mai largi. Se zvonea că ministrul Transporturilor trebuia să fie reţinut, deci nu s-a întâmplat. Dar practic la două zile după moţiunea de cenzură, cunoaştem că Ghimpu a fost la sediul PD. Aşa s-a lăsat convins de lipsirea imunităţii şi introducerea sistemului uninominal, în schimbul unor miniştri şi funcţionari PL care urmau să fie arestaţi. Oricum, pentru orice eventualitate, în aceste zile a fost arestat unul dintre şefii de la CFM, astfel ca Ghimpu să fie mai flexibil şi mai înţelegător în procesul negocierilor”, a menţionat deputatul PSRM, Bogdan Ţîrdea.Precizăm că ieri Parlamentul a votat în primă lectură anularea imunităţii deputaţilor. Opoziţia a calificat iniţiativa PDdrept o încercare de a-i cuminţi pe cei care se opun majorităţii, dar şi o manevră de PR. Unii deputaţi consideră că până şi autorii proiectului ar fi conştienţi de faptul că excluderea imunităţii parlamentare nu va ajunge să devină realitate, totul fiind doar un spectacol în faţa alegătorilor.