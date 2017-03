Proiectul privind ridicarea imunităţii parlamentare, votat în prima lectură: „Este o bâtă politică pentru a-i face pe deputaţi mai docili” // DOC

Deputaţii din Republica Moldova vor rămâne fără imunitate parlamentară. Un proiect de lege care prevede anularea articolului 70 din Constituţie a fost aprobat în prima lectură de Parlament.Acest articol stipulează că deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa.Iniţiativa semnată de deputaţii din majoritatea parlamentară a fost criticată de opoziţie care au calificat-o drept o bâtă politică în condiţiile în care sistemul judiciar este controlat politic.„În toate rapoartele internaţionale nu este scris că imunitatea parlamentară este o problemă pentru înfăptuirea actului de justiţie, ci integritatea sistemului de justiţie şi caracterul său selectiv. De fapt, scoatem imunitatea într-un moment când încrederea în aceste instituţii este foarte scăzută, inclusiv a partenerilor străini. Vom vota acest proiect nu pentru că trebuie, dar pentru că nu ne temem. Problema ţine de momentul scoaterii imunităţii. Partenerii care ne finanţează ne atenţionează că avem probleme în ceea ce ţine de integritatea justiţiei. Cum protejăm deputaţii de anumite abuzuri? Vedem ce se întâmplă cu un biet primar şi nu sunt măsuri de protecţie”, a menţionat deputatul PLDM, Vadim Pistrinciuc.„Pe nimeni nu am jefuit, nu am ucis, nu deranjez vecinii, trec strada la verde, dar presupunem că sunt un deputat incomod pentru guvernare. Dacă până acum, procurorul trebuia să vină în Parlament pentru a explica de ce sunt reţinută, acum totul se va face în linişte şi fără ca colegii mei să ştie. Se poate întâmpla la o staţie de troleibuz, voi fi închisă pentru a deveni mai cuminte. Cum puteţi comenta aceste lucru?”, a întrebat deputatul PCRM, Elena Bodnarenco.„Sunteţi un deputat destul de „udobnîi”. Acest proiect nu va afecta independenţa deputaţilor. Nu vine să impulsioneze exercitarea de presiuni. Niciun organ de urmărire penală nu va putea reţine un deputat dacă acesta nu a încălcat legea. Nu vom permite ca un fir de păr să cadă de pe părul dvs.”, a fost răspunsul lui Sîrbu.„Atunci de ce principalul coordonator a venit astăzi în Parlament pentru a convinge deputaţii?”, a insistat Elena Bodnarenco. „Nu cred că este relevantă întrebarea la acest proiect. Nu văd nicio problemă ca liderul partidului să participe la şedinţele fracţiunii”, a spus Sîrbu.În context, deputaţii au amintit de cazul primarului de Basarabeasca, ales pe listele Partidului Nostru, care a fost arestat pentru că nu a răspuns la o petiţie.„Intuiesc că fix acelaşi lucru se poate întâmpla cu noi când dintr-un pretext supt din deget va putea fi astfel reţinut, percheziţionat, arestat pentru a-l face mai docil guvernării”, a menţionat Vasile Bolea.Deputatul PD s-a limitat în a spune că nu cunoaşte detalii despre acest caz. „Dacă ancheta va stabili că este nevinovat, el va fi reabilitat”, a spus Sîrbu.„Dacă am avea o procuratură independentă şi un sistem judecătoresc funcţional unde hotărârile nu se iau în SMS. Se creează o bâtă politică pentru ca majoritatea parlamentară să fie mai convingătoare. Noi vă cunoaştem, puteţi face ca părul să cadă şi din capul celui care nu are păr. Ce încurcă astăzi procurorului pentru a iniţia urmărirea penală şi a ridica imunitatea?”, a spus socialistul Grigore Novac.„Considerăm că procedura de ridicare a imunităţii este inutilă”, a răspuns Sergiu Sîrbu.Proiectul de lege urmează să fie votat în lectura a doua.