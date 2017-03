Proiectul de modificare a Codului Audiovizualului, VOTAT în lectura a doua; „De noile prevederi vor beneficia grupurile mediatice controlate de Plahotniuc şi Dodon”

Proiectul de modificare a Codului Audiovizualului a fost votat în lectura a doua, fiind susţinut de 79 de deputaţi. „Pentru” au votat legislatorii din majoritatea parlamentară, dar şi cei din PSRM şi PCRM. De noile modificări vor beneficia două grupuri mediatice, afirmă vicepreşedintele PLDM, Vadim Pistrinciuc - cel controlat de Plahotniuc şi altul aservit socialiştilor.



Documentul a fost anterior criticat de jurnalişti şi de reprezentanţii societăţii civile care afirmă că sub paravanul protejării de propaganda rusească, se urmăreşte monopolizarea pieţei mediatice şi anihilarea administrativă şi financiară a instituţiilor de presă libere.



„Prin votul asupra acestui cod atestăm la o colaborare destul de intensă dintre PD, PSRM şi PL. Aceste modificări vor favoriza două grupuri mediatice: unul foarte mare afiliat guvernării şi al doilea care este afiliat PSRM. Va duce şi mai mult la monopolizarea pieţei mediatice şi nu rezolvă securizarea pieţii informaţionale”, a comentat Vadim Pistrinciuc.



Potrivit acestui proiect, radiodifuzorii vor fi obligaţi să difuzeze cel puţin 30% de content local în prime time, între orele 18.00 şi 24.00.



Autorii proiectului au renunţat însă la o modificare inclusă iniţial în proiect, cu privire la retransmisia emisiunilor informative numai din ţările care au ratificat Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră.



„Ce s-a întâmplat de fapt? Securitatea informaţională era o temă foarte importantă pentru noi, iar scopul acestui modificări era să ne protejăm de propaganda din afara ţării. Acest lucru înseamnă că în continuare vom avea propagandă din afara ţării, în mare parte din Federaţia Rusă, doar că ea nu va fi în orele de prime time. Este foarte straniu acest vot pentru că scopul iniţial al acestui proiect, de a proteja spaţiul informaţional al RM, nu se mai atinge, însă oferă posibilitate acelor conglomerate care au posibilităţi financiare mai mari, cel care este aservit guvernării, dar acum am văzut că şi cel care este aservit PSRM, pentru că au votat şi ei. Primele care vor fi afectate sunt canalele româneşti retransmise aici, pentru că niciunul din ei nu are suficiente emisiuni locale”, a menţionat Vadim Pistrinciuc.



Proiectul mai prevede că măsurătorul audienţei să fie ales prin licitaţie pe un termen de cinci ani. Oferta se va baza pe un regulament care trebuie întocmit de CCA. Această propunere a fost însă criticată de unii radiodifuzori, potrivit cărora implicarea CCA-ului în măsurarea audienţelor ar fi un monopol complet.



În cadrul examinării în prima lectură, acest proiect a fost comasat cu un alt proiect iniţiat de mai mulţi legislatori din PL. Acesta obliga radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii din Republica Moldova să difuzeze programe autohtone cu caracter informativ şi analitic în proporţie de 100%, dintre care 80% - în limba română. Astăzi însă preşedintele comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Vladimir Hotineanu, a anunţat că membrii comisiei au decis separarea acestor proiecte, decizie susţinută şi de plenul Parlamentului.



Anterior, News Maker a aflat că proiectul semnat de PD a fost elaborat de oamenii lui Plahotniuc. Portalul a publicat un e-mail expediat de Sergiu Sîrbu, trimis pe lângă colegilor din Parlament, şi lui Petru Jelihovschi, directorul General Media Group, companie care controlează posturile Prime, Publika, Canal 2, Canal 3, etc., dar şi lui Dorin Pavelescu, directorul Casa Media, agenţia de publicitate controlată de Plahotniuc.