Istoric şi fost deputat, despre uninominal promovat de PD: „Va amplifica fenomenul corupţiei”

Istoricul dr. Vladimir Solonari, profesor asociat la Universitatea Floridei Centrale din Orlando, în Statele Unite ale Americii, şi fost deputat în Parlamentul de la Chişinău în anii 1994-1998 din partea Mişcării Unitatea-Edinstvo, afirmă că sistemul uninominal ar amplifica şi mai mult fenomenul corupţiei în Moldova.„Sunt sceptic la momentul actual. Mă tem că în situaţia de corupere în Republica Moldova şi de abundenţă de bani negri, care circulă pe piaţă şi din care sunt finanţate, de fapt, partidele politice de la noi, coruperea alegătorilor va fi şi mai extinsă”, afirmă Solonari.Cât despre faptul că autorii proiectului fac trimitere la experienţa şi modelul Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, unde deputaţii se aleg pe circumscripţie, istoricul a spus, la Europa Liberă , că trebuie să se vadă şi experienţa Germaniei, de exemplu, sau a Italiei, pentru că există diferite sisteme şi ele au şi avantaje, şi dezavantaje.„În Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie sistemul acesta s-a introdus în mod istoric, pentru că atunci nici nu s-a imaginat un alt sistem. Şi cum sistemul a fost introdus şi folosit atât de mult timp, lumea s-a deprins şi nu mai vrea să-l schimbe. În SUA, din fericire, totuşi problema corupţiei nu este atât de acută ca în Republica Moldova. Şi eu nu cred că, corupţia aici are mare influenţă asupra alegătorilor. De fapt, coruperea alegătorilor, practic, nu există, dar în Republica Moldova populaţia este sărăcită şi atât de deprimată. Eu ştiu, coruperea alegătorilor în special în teritoriile agrare, izolate are o foarte mare consecinţă, este foarte răspândită. Şi, din punctul acesta de vedere, s-ar putea ca sistemul să avantajeze, să faciliteze coruperea şi mai departe. Eu am dubii în privinţa eficacităţii acestui sistem din cauza corupţiei”, a punctat fostul deputat.