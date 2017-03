Dodon a prezentat raportul de activitate pentru primele 100 de zile; Acesta s-a grăbit să se laude cu vizitele sale la Moscova

29.03.2017

Igor Dodon a prezentat aseară raportul de activitatea a 100 de zile de la învestirea în funcţie. În cadrul conferinţei, acesta s-a lăudat cu vizitele întreprinse la Moscova, dar şi cu discuţiile cu liderul de la Kremlin.



„După cum cunoaşteţi, am făcut două vizite la Moscova. Prima vizită oficială a preşedintelui Republicii Moldova a avut loc la Moscova şi întrevederea cu domnul Putin, pe 17 ianuarie. A doua vizită la Moscova a avut loc pe 17 martie”, a declarat Igor Dodon.



Totodată, acesta a anunţat că ar mai putea întreprinde o vizită la Moscova, pe 9 mai. „Următoarea posibilitate să discut cu liderul de la Kremlin, cel mai probabil, va fi pe 9 mai, la Moscova. Avem invitaţie, dumnealui mi-a transmis-o personal, pentru a participa la evenimentele importante care au loc cu ocazia Zilei Victoriei. Examinăm oportunitatea şi posibilitatea de a merge acolo”, a spus Dodon.



Referindu-se la promisiunea electorală privind declanşarea alegerilor parlamentare anticipate, Dodon s-a justificat şi a spus că alegerile anticipate nu au fost iniţiate din motiv că nu i-au fost acordate drepturi suplimentare.



„Imediat după finalizarea campaniei electorale şi pe tot parcursul acestor trei luni obiectivul de baza este declanşarea alegerilor parlamentare anticipate. Acest lucru l-am menţionat şi nu voi refuza la acest obiectiv. Ce am făcut concret la acest capitol? Vă aduc aminte că imediat după finalizarea campaniei electorale am venit cu un mesaj către toţi, să ne aşezăm să consultăm paşii ulteriori pentru a atingerea obiectivelor. Nimeni nu a acceptat. Eu am venit cu iniţiativa de a modifica Constituţia şi de a acord preşedintelui cinci drepturi suplimentare pentru dizolvarea Parlamentului. Am venit în Parlament. Pentru a iniţia modificarea Constituţiei a fost nevoie de 34 de deputaţi”, a afirmat Dodon.



Mai mult, acesta s-a lăudat că continuă lupta împotriva unionismului, declarând că un proiect de lege privind interzicerea unionismului se află în Parlament.