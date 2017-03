Cum l-a dus pe Igor Dodon la Teheran „şahistul” rus sancţionat de Statele Unite

Scandalul şahistic a scos la lumină neaşteptatele conexiuni politice ale „elitei” şahistice, mai ales din fostul spaţiu sovietic. Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) se află de câteva zile în centrul unui scandal care arată nu doar ce tensiuni domnesc în interiorul ei, dar şi ce politică ciudată se face în jurul pătrăţelelor albe şi negre, scrie Europa Liberă Federaţia a anunţat luni pe site-ul său că la o şedinţă ţinută la Atena la sfârşitul săptămânii preşedintele ei, rusul Kirsan Iliumjinov, şi-a dat demisia. Acesta a dezminţit ştirea, prin intermediul presei ruseşti, spunând că nici gând nu are să-şi termine mandatul cu un an şi jumătate înainte de vreme.Iliumjinov a mai spus că toată povestea cu demisia sa este „o înscenare” pusă la cale în Statele Unite: „Sunt intrigi ale Federaţiei americane de Şah şi aliaţilor ei. De mult încearcă să ridice problema demisiei mele, dar nu le merge. În general, eu sunt ţinta ameninţărilor”.Ma multe oficialităţi ale Federaţiei au declarat apoi presei occidentale, inclusiv postului de radio Europa Liberă, că demisia lui Iliumjinov este reală.Marţi, pe site-ul Federaţiei Internaţionale de Şah a apărut un schimb de scrisori între Iliumjinov şi directorul executiv FIDE, Nigel Freeman.Rusul repetă că nu-şi dă demisia, în vreme ce Freeman îi aminteşte că la şedinţa de la Atena a strigat de trei ori „îmi dau demisia”, după care a ieşit din sală.Freeman mai spune că lucrurile se vor lămuri la o şedinţă a conducerii FIDE, în 10 aprilie.Scandalul şahistic a scos la lumină neaşteptatele conexiuni politice ale „elitei” şahistice, mai ales din fostul spaţiu sovietic.În apărarea lui Iliumjinov a sărit luni seară… Dmitri Peskov, mai cunoscut ca purtător de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, dar care este, potrivit agenţiei TASS, preşedintele consiliului de administraţie al Federaţiei Ruse de Şah.Iliumjinov, om de afaceri bogat, de 54 de ani, are el însuşi vastă experienţă politică: a fost preşedintele Republicii Ruse Kalmâce în 1993-2001. În acea perioadă, a fost acuzat că a condus teritoriul ca pe propria moşie.Unul din consilierii săi a fost condamnat în 1998 pentru uciderea ziaristei Larisa Iudina, redactorul-şef al ziarului „Kalmâkia sovietică azi”, care îl critica frecvent pe Iliumjinov.Preşedintele Igor Dodon, care este preşedintele Federaţiei de Şah din Moldova (reales pentru al doilea mandat în 2015) a petrecut anul acesta mai multe zile în compania lui Iliumjinov.La sfârşitul lui februarie, rusul a vizitat Chişinăul şi pe preşedintele Dodon, aducând daruri micilor şahişti moldoveni şi felicitându-l pe politicianul socialist pentru alegerea la şefia statului.După câteva zile, cei doi şahişti au apărut împreună la Teheran, la campionatul mondial de şah feminin. Pe pagina preşedinţiei moldovene stă scris că Dodon a mers la Teheran „la invitaţia Preşedintelui FIDE, Kirsan Iliumjinov”. Deşi vizita a fost particulară (nu oficială, sau de stat), Dodon a fost primit de preşedintele iranian Hassan Rohani.Legăturile tensionate ale lui Kirsan Iliumjinov cu „americanii”, invocate de el în scandalul de la conducerea FIDE, nu sunt chiar invenţii.El a fost învinuit în 2015 de ministerul de finanţe al Statelor Unite că a ajutat „material” regimul preşedintelui sirian Başar al Assad şi banca naţională siriană, încălcând sancţiunile americane.Din cauza acestor învinuiri el nu a putut participa în noiembrie la campionatul de şah de la New York.La vremea aceea, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a vorbit cu secretarul de stat american John Kerry, criticând sancţiunile.La nivelul Federaţiei de şah, pe care o conduce încă din 1995, Iliumjinov, a speriat sponsorii fraternizând cu dictatori precum preşedintele irakian Saddam Hussein şi liderul libian Muammar Gaddafi.Realegerea lui ca preşedinte FIDE în 2006, 2010 şi 2014, a fost marcată de fiecare dată de acuzaţii de corupţie şi de votare incorectă. În 2014, el a câştigat alegerea în dauna cunoscutului campion de şah şi critic al Kremlinului, Garry Kasparov. În ajun, Kremlinul făcuse lobby împotriva lui Kasparov la federaţiile naţionale de şah.După ce a fost sancţionat de Statele Unite pentru afacerile cu Siria, Iliumjinov s-a recuzat formal din toate „operaţiunile juridice, financiare şi de afaceri” ale Federaţiei Internaţionale de Şah. El a spus că va da în judecată guvernul american, cerând daune de 50 de miliarde de dolari pe care le-ar dona apoi în scopul… promovării democraţiei în Statele Unite.