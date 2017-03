VIDEO

Iniţiativa PD privind elaborarea unui Cod de integritate, criticată dur; „O găselniţă prin care vor să sustragă atenţia de la problemele cetăţenilor RM”

27.03.2017

Iniţiativa Partidului Democrat de a adopta un „Cod de integritate” pentru membrii formaţiunii este o ipocrizie crasă, iar cel care ar trebui să fie supus în primul rând acestui test este chiar şeful PD, Vladimir Plahotniuc, dar şi oamenii lui de încredere. Astfel au comentat reprezentanţii mai multor partide din Republica Moldova aşa-zisa „mare curăţenie” anunţată de Plahotniuc.



Iniţiativa şefului PD a fost criticată dur de mai mulţi politicieni din opoziţie, dar şi de la guvernare.



„Eu cu mare stupoare am citit această ştire, cum că Plahotniuc anunţă marea curăţenie în Partidul Democrat şi vor fi verificaţi toţi şefii instituţiilor publice, este o ipocrizie crasă. Eu propun ca Plahotniuc să înceapă de la sine. În toată perioada 2009-2016 puteţi numi o zi când acest partid nu a fost la guvernare? Cine a controlat Ministerul Economiei, CNA, Procuratura, Banca Naţională, sistemul judecătoresc în anii când au fost furate din sistemul bancar al ţării zeci de miliarde de lei şi spălate peste 20 de miliarde de dolari ai mafiei ruseşti. Când a apărut firma intermediară controlată din off-shore, care absoarbă anual nejustificat peste o sută de milioane de dolari de la cetăţenii noştri care plătesc pentru energia electrică? Când a fost concesionat în condiţii extrem de neavantajoase pentru statul nostru Aeroportul Internaţional Chişinău, când au apărut toate aceste scheme criminale cu întreprinderi de stat controlate de Ministerul Economiei Metalferos, Moldova-Gaz. Din punctul meu de vedere, este absolut absurd când un bandit de proporţii mari pretinde la şefia poliţiei, mai ales în condiţiile când el nu a răspuns penal pentru toate infracţiunile sale comise anterior”, a spus vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.



„Încearcă să demonstreze că partidul este deschis, activează deschis, pentru cetăţeni, cam asta e ceea ce am înţeles din mesajul lor, dar este doar o acţiune de PR a unui partid. Sunt mai multe partide care au asemenea abordare, este şi Partidul Acţiune şi Solidaritate unde există o triere a membrilor de partid, unde cei care au încălcat legea nu pot în calitate de membru, plus şi alte formaţiuni politice, mă rog, acum trebuie să vedem care din ele sunt mai sincere. Îmi pare că şi în Platforma DA tot există un filtru care nu acceptă pe oricine în partid. Toate partidele încearcă să pună un filtru ca să poată fi acceptate persoane curate în interior, întrebarea este dacă a avut acest filtru până acum PD-ul”, a spus deputatul Lilian Carp.



„Prima reacţie care vine la un cetăţean care ştie ce reprezintă şi ce face Partidul Democrat la moment în ţară, acest cod şi Partidul Democrat sunt lucruri incompatibile, dar nici nu ştiţi, poate în al 12-lea ceas poate şi Partidul Democrat a început să se gândească la elementele care ţin de domeniul integrităţii. Deocamdată, până la proba contrariului, poate fi încă o găselniţă a Partidului Democrat să ne sustragă atenţia de la multe alte probleme actuale cu care se confruntă cetăţenii Republicii Moldova”, a declarat a menţionat secretarul general al PAS, Igor Grosu.



Unii politicieni au mai declarat că dacă membrii PD ar fi supuşi cu adevărat unui test de integritate, atunci majoritatea l-ar pica.



„ Este o problemă internă a Partidului Democrat şi îmi pare rău că abia acum şi-au dat seama că în Partidul Democrat trebuie să fie oameni integri şi dacă dumnealor au convenit ca să adopte un cod al eticii şi comportamentului, cum îl vor numi ei nu ştiu, eu cred că ei au întârziat foarte mult. Aceasta de fapt presupune o încercare de a lustrui imaginea partidului, deoarece noi toţi cunoaştem cine sunt membrii acestui partid şi cred că dacă ar fi o reală testare niciunul nu ar trece acest test”, a declarat liderul fracţiunii PLDM, Tudor Deliu.



„Dacă astfel de iniţiativă cu integritatea pentru membrii de partid venea de la alţi actori de pe scena politică din Republica Moldova, eu vorbeam la modul cel mai serios, dar atunci când vorbiţi de PD-ul lui Plahotniuc cu integritatea este ridicol. Probleme de integritate, în primul şi în primul rând, din toate partidele politice, le are PD-ul în frunte cu liderul. În opinia mea, marea curăţenie, ca să fie credibilă, această acţiune primul ar trebui să fie o „borsetcă” din cercul de încredere al lui Plahotniuc, în caz contrar acesta e un banal fâs”, a spus Ilian Caşu, vicepreşedintele Partidului Nostru.



Contactat pentru o reacţie, noul purtător de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gamurari, a declarat că iniţiativa îi vizează în primul rând pe actualii şi viitorii deputaţi din partea formaţiunii, iar şeful său nu face parte din această categorie. Totodată, Gamurari a adăugat că dacă şi membrii PD vor fi supuşi acestui test, Vladimir Plahotniuc nu va fi o excepţie.