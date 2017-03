Dodon, obligat să-şi ceară scuze pentru declaraţii instigatoare la discriminare; Val Butnaru: „În repetate rânduri s-a dedat unor atacuri verbale virulente la adresa românilor şi unioniştilor”

Igor Dodon a fost obligat să-şi ceară scuze publice pentru afirmaţiile instigatoare la discriminare pe criteriu de origine etnică. Mai exact, este vorba despre declaraţiile făcute împotriva unioniştilor şi românilor.



Decizia mai puţin obişnuită a fost pronunţată recent de Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii. Asta după ce un grup de petiţionari, din care fac parte nume notorii din diferite domenii, a cerut sancţionarea şefului statului. Igor Dodon nu a reacţionat deocamdată.



Din grupul care s-a adresat la Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării fac parte Viorel Pâslaru, Val Butnaru, Tudor Pâslaru, Vasile Bahnaru, Sergiu Prodan, Iulian Filip, Oleg Brega, Ion Costaş şi Lilian Negură. Petiţionarii afirmă că, pe vremea când era deputat, şef de partid şi concurent electoral, Igor Dodon şi-a permis declaraţii ce incită la violenţă faţă de concetăţenii care împărtăşesc opţiunea politică unionistă.



„Cetăţeanul Igor Dodon în repetate rânduri s-a dedat unor atacuri verbale virulente la adresa românilor şi unioniştilor. Acest fapt a servit drept temei pentru o petiţie, printre care sunt şi eu semnatar depus la Consiliul pentru prevenirea discriminării. Consiliul pentru prevenirea discriminării a examinat, noi am fost la o şedinţă, şi a examinat cererea noastră şi a constatat că cetăţeanul Igor Dodon a încălcat unele norme, flagrant a încălcat unele norme care ţin de nediscriminare şi el este obligat prin această decizie a Consiliului să îşi ceară scuze public”, a declarat directorul Jurnal TV, Val Butnaru.



Petiţia era şi la adresa Partidului Socialiştilor, însă Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii a menţionat că opiniile bazate pe strategia politică a partidului nu reprezintă instigare la discriminare. Mesajele lui Igor Dodon, însă, da.



„Afirmaţiile domnului Igor Dodon instigă la ură, violenţă şi discriminare, ceea ce constituie motive puternice pentru a restrânge libertatea de exprimare a politicianului care le promovează. Domnul Igor Dodon va aduce scuze publice pentru afirmaţiile instigatoare la discriminare pe criteriu de origine etnică. Aluzia făcută la adresa persoanelor de etnie română reconfirmă atitudinea denigratoare faţă de acest grup, care cuprinde un număr considerabil de persoane vizate, transformându-se în discurs care nu-şi poate regăsi protecţie juridică într-o societate democrată. Consiliul nu neagă faptul că deputaţii beneficiază de un cadru lărgit pentru exprimări în exercitarea mandatului. Consiliul notează însă că aceste prevederi nu se extind asupra discursului instigator la ură”, se arată în decizia Consiliului.



Deşi hotărârea poate fi atacată în instanţă, unii petiţionari afirmă că o atare decizie este un semnal bun.



„Bineînţeles că Dodon mai are o cale de contestare, poate apela la contenciosul administrativ, dar asta contează mai puţin. Contează că acest lucru care s-a întâmplat astăzi este un prim semnal că aceste atacuri virulente, bădărăneşti de fapt vor fi sancţionate. Dodon încearcă să evite orice fel de responsabilitate. Este exact cazul cetăţeniei lui Traian Băsescu. Încearcă cumva să aplaneze, să apeleze la instanţa de apel, dar oricum el va pierde fiindcă nu are dreptate, fiindcă se comportă ca un om neînţelept, cel puţin”, a mai menţionat publicistul Val Butnaru.



În acest context, cineastul Sergiu Prodan a spus: „Că-şi cere scuze, că nu-şi cere scuze deja nu tare asta mă deranjează. Aş vrea pe viitor să ţină cont şi să nu facă declaraţii negândite, ofensatoare la adresa cui, oricărei etnii, oricărei persoane. Asta este cel mai important pentru că din poziţia de preşedinte pe care o ocupă dumnealui acum ar trebui să-şi cântărească foarte bine declaraţiile ca să nu încingă spiritele, ca să nu-şi asume rolul de atotştiutor şi de persoană care hotărăşte lucrurile”.



„Persoanele care ţin mult la axa pro-moscovită şi nu acceptă ca să fie în societate şi oameni care au altă părere, care sunt în direcţia civilizată, pro-europeană, şi cu spiritul pro-român, pentru asta să-i pedepsească pe oameni, să iasă cu nişte declaraţii stupide. El a spus multe, un om normal la cap şi la suflet nu le-ar pronunţa în niciun caz. Mai ales şeful statului, care este preşedinte pentru toţi, cum declara el”, a afirmat generalul Ion Costaş.



Solicitat pentru o reacţie, consilierul şefului statului în domeniul juridic, Maxim Lebedinschi, a declarat că la Preşedinţie nu a ajuns un atare document şi că îl va comenta când Igor Dodon va vedea decizia.



De menţionat că, în hotărârea Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării, Dodon a catalogat aceste acuzaţii ca fiind fictive, menţionând că toate afirmaţiile au fost făcute în anii 2014-2015 şi că în calitatea sa de atunci nu a făcut decât să-şi exprime opinia politică construită şi bazată pe strategia partidului. A adăugat că doar şi-a exercitat dreptul la libera exprimare.