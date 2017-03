Platforma DA îi cere lui Dodon să iniţieze un referendum privind anularea legii miliardului furat; „După alegeri şi-a uitat promisiunile electorale şi doar a mimat o iniţiativă legislativă”

Situaţia cetăţenilor RM devine tot mai insuportabilă. După jaful secolului, au crescut vertiginos tarifele la energia electrică şi termică, preţurile la produsele de primă necesitate sunt inaccesibile pentru marea majoritate a concetăţenilor noştri, amenzile, taxele şi impozitele au atins cote inimaginabile. Cu toate acestea, pensiile şi salariile nu acoperă nici măcar minimul de existenţă, astfel încât populaţia Republicii Moldova a fost adusă la limita genocidului social de către regimul antipopular poliţienesc Plahotniuc.



Declaraţiile au fost făcute de reprezentanţii Platformei Demnitate şi Adevăr în cadrul unei conferinţe de presă care s-a desfăşurat la Reşedinţa de Stat.



În aceste condiţii, Platforma DA a înaintat un proiect de Decret privind iniţierea referendumului republican legislativ de anulare a legii privind achitarea de către cetăţenii ţării a miliardelor furate, solicitând semnarea de urgenţă a documentului.



„Ieşim în faţa oamenilor pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele importante care macină cetăţenii Republicii Moldova, dar nu falsele chestiuni de pe ordinea de zi a preşedintelui şi a actualei guvernări. Aceste două entităţi fac corp comun, fac un tandem. Motivul acestei conferinţe îl constituie promisiunile electorale false ale preşedintelui Dodon, care vorbea despre anularea legii miliardului. Însă, după ce a câştigat alegerile, a uitat de acest deziderat şi unicul lucrul pe care l-a făcut a fost mimarea unei iniţiative legislative. O iniţiativă pe care a abandonat-o şi a lăsat-o pe mâna unui consilier cu o prestaţie dubioasă în Parlament”, a declarat Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr.



„Platforma DA a aşteptat trei luni pentru a vedea acţiunile domnului Dodon în privinţa respectării promisiunilor electorale, una din priorităţi fiind anularea legii miliardelor. Însă, noi vedem că el este ocupat - nu toate steagurile au fost schimbate, nu toate literele au fost modificate. Iată şi astăzi Dodon este la o conferinţă ştiinţifică privind consolidarea statalităţii RM. El se luptă pentru statalitate într-un stat captiv. Ce poţi să consolidezi? Poţi să consolidezi doar statul lui Plahotniuc. Dar vedem că asta este prioritatea lui – să împartă posturi şi să facă înţelegeri în privinţa sectorului energetic. În acest context, noi am hotărât să-l ajutăm pe Igor Dodon. Am venit cu un decret şi o notă informativă”, a menţionat vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari.



În acest context, membrul Platformei DA a adus în faţa Reşedinţei de Stat o greutate sportivă care a comparat-o cu povara miliardului furat. „Sunt student şi tot mai des aud reproşuri, dezamăgiri din partea studenţilor, care terminând studiile trebuie să achite din salariile mizere pentru crimele săvârşite de actuala guvernare în complicitate cu nepreşedintele Dodon. În situaţia în care ne înecăm în sărăcie, el se joacă cu simbolurile de stat. Dacă tot îi place să se joace cu drapele şi simboluri, noi am adus un simbol. Această greutate semnifică povara miliardului furat pe care cetăţenii noştri o poartă în fiecare zi la gât. Această greutate mai semnifică şi furia poporului”, a adăugat Dinu Plîngău.



După evenimentul din faţa Reşedinţei de Stat, mai mulţi cetăţeni, prezenţi la conferinţa de presă organizată de Platforma DA, au pichetat în faţa sediului Reşedinţei de Stat. Oamenii au scandat „Ruşine!” şi „Jos Dodon!”.



Vă prezentăm mai jos declaraţia integrală lansată de membrii Platformei DA:



Platforma DA constată cu îngrijorare că situaţia de zi cu zi a cetăţenilor ţării noastre devine tot mai insuportabilă. În urma jafului de miliarde din vistieria statului, au crescut vertiginos tarifele la energia electrică şi termică, preţurile la produsele de primă necesitate sunt inaccesibile pentru marea majoritate a concetăţenilor noştri, amenzile, taxele şi impozitele au atins cote inimaginabile.



Cu toate acestea, pensiile şi salariile nu acoperă nici măcar minimul de existenţă, astfel încât populaţia Republicii Moldova a fost adusă la limita genocidului social de către regimul antipopular poliţienesc Plahotniuc.



În aceste condiţii, Guvernul Filip, în mod cinic, pe 26 septembrie, 2016, a adoptat lege prin asumarea răspunderii, prin care cetăţenii ţării, precum şi copii şi nepoţii noştri, inclusiv cei nenăscuţi, suntem împovăraţi pentru zeci de ani înainte, cu obligaţiunea de ​​a achita în sumă aproape dublă miliardele furate de la noi. Numai în acest an, populaţia ţării este supusă la achitarea 665 mln. de lei, sumă suficientă pentru a majora salariile tuturor pedagogilor cu aproximativ 1000 de lei, iar toate pensiile cu peste 100 de lei. Caracterul abuziv şi încălcarea drepturilor şi intereselor fundamentale ale cetăţenilor prin această lege au fost constatate şi de către Centrul Naţional Anticorupţie.



Pe parcursul timpului, Platforma Demnitate şi Adevăr şi-a exprimat de multe ori dezacordul categoric în legătură cu adoptarea legii menţionate şi a propus în permanenţă soluţii viabile şi judicioase de alternativă privind recuperarea miliardelor furate.



Pe 14 octombrie, 2016, Consiliul Naţional Politic al Platformei Demnitate şi Adevăr a stabilit priorităţile de activitate ale formaţiunii pentru anul 2017, primordială fiind anularea legii care pune pe umerii cetăţenilor achitarea în sumă dublă a miliardelor furate de guvernare, obiectiv reiterat în rezoluţia Congresului Platformei DA pe 5 februarie, 2017.



La 20 decembrie, 2016, Platforma DA a cerut Preşedintelui validat ca, în maximum 10 zile, să întreprindă acţiuni concrete privind abrogarea acestei legii, în contextul promisiunilor sale electorale.



Pe parcursul a trei luni de zile, Preşedintele Igor Dodon, deşi a înaintat oficial o iniţiativa legislativă în acest sens, a fost mai mult preocupat de o retorică geopolitică, de lupta steagurilor, de istorie şi limbă, de federalizare a Moldovei, de partajare pe baza trocului cu actuala guvernare a ambasadorilor, a şefilor întreprinderilor de stat, inclusiv de deservire a lui Plahotniuc în procesul preluării de către acesta a controlului plenar asupra sectorului energetic al ţării noastre. În acelaşi timp, iniţiativa legislativă privind anularea legii miliardului, înaintată Parlamentului Republicii Moldova, a fost abandonată de către Preşedintele Dodon, fiind lăsată la discreţia unui consilier cu o prestaţie îndoielnică şi lipsită de o soluţie de alternativă evidentă.



Reieşind din cele expuse mai sus, ţinând cont de doleanţele cetăţenilor ţării, expuse la multiplele acţiuni de protest, şi de obiectivele strategice ale formaţiunii noastre, în conformitate cu prevederile art. 150 din Codul Electoral, Platforma DA CERE semnarea de urgenţă de către Preşedintele Igor Dodon în conformitate cu art. 144 al Codului Electoral a Decretului privind iniţierea referendumului republican LEGISLATIV de anulare a legii privind achitarea de către cetăţenii ţării a miliardelor furate.