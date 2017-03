Vladimir Socor, despre votul de blam pentru guvernarea RM, dezamăgirea capitalelor occidentale şi ce înseamnă lipsa unui ambasador RM la Washington

În condiţiile în care Republica Moldova de aproape doi ani nu are ambasador la Washington, Chişinăul nu mai este atrăgător pentru partenerii occidentali, iar această lipsă a RM la Washington reprezintă un vot de blam pentru guvernare. De această părere este analistul politic de la Fundaţia Jamestown Vladimir Socor.„Moldova a fost lipsă şi este un vot de blam pentru guvernare. Faptul că de aproape doi ani este nereprezentată la Washington este o situaţie nefirească din punctul de vedere american, dar o situaţie care nu ne poate surprinde din partea guvernării actuale. Guvernarea actuală are un stăpân. Anume acest stăpân hotărăşte cine va fi ambasadorul Republicii Moldova la Washington, când îşi va lua acest ambasador în primire postul. Repet, e un vot de blam pentru guvernarea actuală şi este o dezminţire implicită a pretenţiei actualei guvernări de a urmări o orientare pro-occidentală”, spune analistul politic, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă Vladimir Socor spune că parteneriatul cu ţările occidentale ar putea să pună capăt multor nelegiuiri din Republica Moldova, despre care nici măcar nu se vorbeşte.„Evident că, în primul rând, să vorbească la Bruxelles şi la Washington. Dar guvernarea nu face acest lucru. Nici nu are credibilitatea necesară să o facă, deoarece în Republica Moldova a fost ales un preşedinte în mod declarat pro-rus, un preşedinte în mod vocal pro-rus, nu prin intervenţia Rusiei, ci prin intervenţia cârmuitorului de facto al Republicii Moldova. Anume dânsul, domnul Plahotniuc, cu media holdingul său a asigurat alegerea lui Igor Dodon ca preşedinte, în pofida declaraţiilor uneori deşănţate, excentrice pro-ruse din partea lui Igor Dodon. Acest fapt a dezamăgit nu numai capitalele occidentale, dar a dezamăgit Bucureştiul”, a declarat Vladimir Socor.În opinia analistul de la Jamestown, ca RM să recapete încrederea partenerilor şi să devină un climat ospitalier pentru investiţii străine, în primul rând este nevoie de o justiţie independentă şi de domnia legii. „În Republica Moldova nu există domnia legii, nu există justiţie independentă, nu există încredere în Procuratură. Toate aceste lucruri îi descurajează pe investitorii străini”, a conchis analistul politic.