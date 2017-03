Stop fals! Igor Dodon se laudă că a adus investiţii de peste 100.000 de lei la grădiniţa din Sadova; Primarul dezminte informaţia // DOC

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat recent într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că ar fi făcut donaţii pentru grădiniţa din localitatea sa de baştină – satul Sadova, raionul Călăraşi. Afirmaţia s-a dovedit însă falsă, ori primarul de Sadova a probat cu documente că nici Igor Dodon, nici alţi investitori apropiaţi acestuia, nu au donat bani sau bunuri grădiniţei.Iată ce a declarat Igor Dodon la 14 februarie 2017, pentru Radio Europa Liberă „Europa Liberă: Dar fără suportul UE, Moldova are viitor? Am fost în satul dumneavoastră de baştină şi sătenii de la Sadova ne-au spus că au o grădiniţă, cum zic ruşii, „lialicică”, pe banii veniţi din partea UE.Igor Dodon: În ultimii ani şi eu am investit, am găsit fonduri, peste 100.000 de lei în grădiniţa din Sadova.”Trei zile mai târziu, Asociaţia Presei Independente (API) a solicitat Preşedinţiei informaţii despre donaţiile/investiţiile făcute de Igor Dodon pentru grădiniţa din Sadova, inclusiv perioada şi sumele alocate sau bunurile donate. Carmena Sterpu, consultantă principală a Serviciului de presă al Preşedinţiei a confirmat că a recepţionat cererea de acces la informaţie, însă până la expirarea termenului prevăzut de legislaţie, API nu a primit vreun răspuns, în pofida apelurilor telefonice repetate la Preşedinţie.API a solicitat informaţii despre toate donaţiile şi investiţiile acordate grădiniţei în anii 2010-2017 şi Primăriei satului Sadova, raionul Călăraşi. Potrivit informaţiei oferite de Primărie, grădiniţa din localitate nu a primit fonduri din partea altor persoane fizice, în afară de părinţi.„Eu sunt la primărie din vara anului 2015, însă din informaţia pe care o deţin, grădiniţa din localitate nu a fost susţinută financiar de Igor Dodon sau de alte persoane care s-ar fi declarat donatori din partea lui”, a declarat pentru API primarul Vladimir Susarenco. Spusele lui au fost confirmate şi de Gheorghina Anghenie, directoarea grădiniţei. Ea a precizat că cele mai mari investiţii în instituţie au fost făcute de Guvernul României prin intermediul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).Potrivit Primăriei, pentru reconstrucţia şi modernizarea grădiniţei din Sadova au alocat bani Consiliul raional Călăraşi, Fondul de Investiţii Sociale (FISM) din sursele oferite de Guvernul României, Fondul pentru Eficienţă Energetică (FEE), dar şi Societatea cu Răspundere Limitată „Ungheni-Gaz”. În total, în şase ani, în instituţia preşcolară s-a investit un milion 929 de mii lei (a se vedea răspunsul Primăriei).