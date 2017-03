Andrei Năstase: „Dodon este într-un tandem strâns cu Plahotniuc; Au avut o înţelegere clară în legătură cu legea miliardului furat, îi leagă votul pentru Guvernul Filip şi împărţeala de la Moldovagaz”

Igor Dodon este într-un tandem strâns cu oligarhul Vladimir Plahotniuc. Dodon joacă după regulile stabile de Plahotniuc. El a fost părtaş la votarea în regim de urgenţă a Guvernului Filip. Relaţia Plahotniuc-Dodon mai este legată şi de împărţeala de la Moldovagaz, dar şi de împărţeala ambasadorilor. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiuniide la Jurnal TV de către liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.Referindu-se la acţiunile socialiştilor în legătură cu şedinţa Parlamentul în care trebuia să fie examinată moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Filip, iniţiată după asumarea răspunderii pentru legea care pune pe umerii cetăţenilor miliardul furat, Andrei Năstase a menţionat că acestea au fost bine puse la punct după o înţelegere dintre Dodon şi Plahotniuc.„Atunci când legea miliardului a fost adoptată prin asumare de răspundere, socialiştii au iniţiat dezbateri în Parlament. Dar o opoziţie responsabilă trebuia să stea cu ochii pe guvernare, pentru că o opoziţie responsabilă ştie că astăzi ar putea fi convocată şedinţa Parlamentului. Atunci aveam o întâlnire cu Lech Walesa, dar l-am întrebat atunci pe Dodon: Unde îţi sunt ortacii, unde sunt colegii, de ce nu sunt în Parlament? Şi Dodon a spus că oamenii sunt în teritoriu. Am verificat, nu era niciunul. Este o înţelegere foarte clară”, a explicat liderul Platformei DA.„Legea miliardului trebuie anulată. În toată campania pe care am făcut-o pentru prezidenţiale am despre asta şi chiar am insistat acest lucru faţă de preşedintele Dodon. Nu să mimeze procesul, nu să trimită un consilier în Parlament, dar să vină cu soluţii. Ce îl încurcă pe Igor Dodon să vină el cu iniţiativa referendumului şi nu unul consultativ, dar legislativ. De ce atâta manipulare”, a adăugat Andrei Năstase.Totodată, Andrei Năstase a spus că Plahotniuc a avut o înţelegere cu Dodon şi atunci cnd a fost votat Guvernul Filip.„Pe 20 ianuarie, atunci când Forumul Civic a decis să protestăm toţi împreună, să fim la Parlament, să ne opunem acelui dezmăţ. Şi atunci, noi am cerut socialiştilor să facă orice nu mai să nu admită votarea Guvernului. Ce au făcut socialiştii? Ei în loc să ceară 30 de minute de pauză, ei la îndemnul lui Dodon au cerut 3 ore. Iată cum a fost votat Guvernul Filip. De asta este greu să convingeţi societatea”, a spus preşedintele PPDA.„Dodon este într-un tandem strâns cu Plahotniuc. Îi mai leagă votul pentru Timofti, împărţeala de la Moldovagaz, împărţeala ambasadorilor socialişti. Acestea sunt fapte pe care nu le poate combate nimeni”, a adăugat Andrei Năstase.În context, liderul Platformei DA a declarat ferm că el niciodată nu va ajunge la un consens cu Plahotniuc şi niciodată nu va fi influenţat de acesta.„Nici zece Plahotniuci nu mă pot influenţa pe mine. Nici zece, nici cincisprezece”, a afirmat Andrei Năstase.