Votul uninominal - o momeală lansată de Plahotniuc şi promovată din banii furaţi de la cetăţeni: „Oamenii trebuie să înţeleagă că sunt minţiţi şi manipulaţi”

VIDEO

Instituţiile de drept din Republica Moldova trebuie să investigheze originea banilor din care este finanţată campania de promovare a votului uninominal. Sistemul electoral propus de oligarhul Vladimir Plahotniuc este de fapt o momeală aruncată cetăţenilor pentru a ascunde adevărata intenţie a şefului PD - sistemul mixt. Între timp, cetăţenilor le este deviată atenţia de la adevăratele probleme, precum sărăcia sau furtul miliardului. Oamenii sunt minţiţi şi manipulaţi cu faptul că deputaţii vor veni să le rezolve problemele locale. Declaraţiile aparţin invitaţilor emisiunii „Cabinetului din Umbră” de la Jurnal TV.„Noi acum ne-am lansat, volens-nolens, într-o polemică fără niciun fel de finalitate pentru că, aşa cum spuneam, Plahotniuc nu-şi doreşte votul uninominal. Într-un asemenea sistem, bun, rău, nu are Plahotniuc nicio şansă să treacă în Parlament, el asta înţelege. Ceea ce urmăreşte Plahotniuc este sistemul mixt. Toţi au căzut la momeala lui Plahotniuc, toţi primesc banii lui Plahotniuc şi promovează acest vot uninominal pe banii furaţi de la cetăţenii Republicii Moldova”, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.„Stimaţi cetăţeni ai Republicii Moldova, vă rog să nu vă daţi prinşi la momeala care este aruncată azi de guvernare, mă refer atât la votul uninominal. Ei vă mint când vă zic că deputatul va fi alături de dumneavoastră şi vă veţi putea mai lesne rezolva problemele. Este o minciună şi o manipulare la care dumneavoastră cu părere de rău vă prindeţi. Atunci când se discuta în Parlament legea privind crearea Agenţiei de recuperare a veniturilor, mai apoi cu liberalizarea capitalului, eu am avut o luare de cuvânt şi am zis că există nişte şmecheraşi în Parlament care încearcă peste noapte să „strocească” proiecte de legi şi a doua zi să le prezinte în Parlament. Domnul Candu a reacţionat foarte negativ, chiar m-a insultat pentru că am folosit cuvântul „şmecheraşi”. Eu vreau azi să-i zic că ei nu sunt şmecheraşi, dar sunt nişte şmecheroi”, a declarat liderul fracţiuniii PLDM, Tudor Deliu.„Dacă într-o circumscripţie vor fi 35 de mii de alegători, iar în alta - 25 de mii, atunci vom ajunge la situaţia când un deputat a avut nevoie de mai puţine voturi pentru a ajunge în funcţia de deputat. Cum rezolvăm problema cu Diaspora? Asta este o problemă deoarece pentru a crea circumscripţii în diaspora va fi nevoie să se înscrie în prealabil şi noi am văzut că la alegerile prezidenţiale practic vreo 3 sau 4 mii s-au înscris în prealabil, ceea ce vedem că poţi să creezi o singură circumscripţie în toată diaspora, iar propriu zis la alegeri am avut peste 138 de mii. A patra problemă este votul din Transnistria. Cum organizăm procesul de vot în Transnistria la uninominale? Noi am văzut cum s-a votat la alegerile prezidenţiale, au venit cu autobuzele”, a declarat deputatul PL, Lilian Carp.„Alegătorul va fi pus în pericol deoarece voinţa lui de a avea cât mai strânsă legătură cu Parlament cu regret nu va fi realizată prin acest proiect de lege. Mulţi vorbesc despre aceea, fac referinţă la faptul că în programul PSRM într-adevăr ca un scop strategic există varianta de a trece în viitor la sistemul mixt. La momentul actual, categoric – nu”, a menţionat deputatul PSRM, Vladimir Ţurcan.„Veţi vota un sistem mixt alături de Plahotniuc?”, a insistat Andrei Năstase. „Nu! Mai mult, domnul Dodon a declarat că nu are de gând să promulge nici varianta aceasta”, a fost răspunsul lui Ţurcanu.Invitaţii lui Val Butnaru s-au referit la campania agresivă prin care este promovat votul uninominal. Politicienii spun că există mai multe semnale din teritoriu că oamenii sunt forţaţi să semneze în favoarea proiectului de lege promovat de PD.„Este destul de straniu. De ce brusc atâta grabă, de ce brusc atâtea resurse aruncate? Este o campanie media fără precedent”, a comentat jurnalistul Val Butnaru.„Mai puţin aş crede că este doar grabă. Dacă urmărim foarte atent anumite campanii ale PD pentru a se relansa după o cădere, întotdeauna au ales anumite campanii care să-i readucă ca să arate despre faptul că pot să revină. Noi trebuie să privim această campanie ca o posibilitate de revenire a PD şi nu este numaidecât să poată fi votat acest proiect de lege”, consideră Lilian Carp.„Este zicala aceea că atunci când se îneacă, cineva încearcă să se apuce şi de un pai. Dar iar revin la ideea că este o manipulare totală. Ei vor să sustragă cetăţenii Republicii Moldova de la problemele cardinale cu care se confruntă. Dacă cumva nu vor putea acumula numărul necesar de voturi, nu-i exclus să meargă pe varianta ca Guvernul să-şi asume această povară”, a spus Tudor Deliu.„Ideea rechemării deputatului este pur şi simplu ideea bazată pe exploatarea dorinţei omului, dar absolut nu poate fi realizată. Aţi spus că se colectează semnături în colective, eu am primit azi informaţia chiar din raionul Ştefan-Vodă, că în satul Olăneşti se colectează semnături şi oamenilor li s-a explicat: iată, este un grant pentru reconstrucţia cimitirului”, a menţionat Vladimir Ţurcan.„La Orhei, un cetăţean s-a dus să-şi pună o injecţie şi sora medicală iese cu listele şi spune: „domnule, semnează aici”. El zice că nu vrea să semneze şi i se spune că nu i se pune injecţia. Uitaţi-vă la ce s-a ajuns. Este clar că este o găselniţă personală a unui individ care este în stare să cheltuie toţi banii de pe lume pentru a se salva. De drumuri, de cărăruşa până la cimitir, ca să meargă omul prin glod când îşi duce răposatul, nu se ocupă deputatul, se ocupă alesul local, primarul. Este o cacealma”, a adăugat Andrei Năstase.