Concesionarea a 40 la sută din teritoriul RM, subiect de dispută în Parlament: „Este un barter pentru vizita lui Plahotniuc în SUA”

Sursa: jurnal.md Foto: pdm.md 17.03.2017 15:55

Mai mulţi deputaţi se arată îngrijoraţi de contractul privind concesionarea a 40 la sută din teritoriul Republicii Moldova. Parlamentarii spun că documentul conţine mai multe lacune, iar concursul privind selectarea companiei a fost realizat în condiţii dubioase. Declaraţiile au fost făcute în cadrul şedinţei Parlamentului, unde a fost audiat ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, în legătură cu modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a concesionarului lucrărilor de explorare geologică a petrolului şi a gazului natural pe teritoriul Republicii Moldova.



În cadrul audierilor, deputatul comunist Inna Şupac a sugerat că acest contract de concesionare este o răsplată pentru vizita oligarhului Plahotniuc efectuată în SUA, în 2016.



„În mai 2016, coordonatorul majorităţii parlamentare a întreprins o vizită în SUA. Vizita lui Plahotniuc a fost posibilă datorită unei companii de lobby, după o invitaţie din parte Consiliului Atlantic. Se cunoaşte că preşedintele companiei Frontera Resources International face parte din acest consiliu. Atunci Plahotniuc a avut o întâlnire cu preşedintele acestei companii şi după asta urmează o coincidenţă: în iulie Guvernul adoptă o hotărâre cu privire la concesionare. Nu credeţi că este un barter pentru serviciul prestat?”, a spus Şupac.



În replică, ministrul Munteanu a declarat că nu poate răspunde la această întrebare, îndemnând-o pe deputată să caute răspunsul direct la Plahotniuc.



În timpul audierilor, deputatul PSRM Vlad Bătrâncea a declarat: „Suntem nevoiţi să ascultăm un cetăţean care vorbeşte despre orice nu mai nu despre acest subiect. El apără un agent economic care are conturi în offshor, nu este clar care este experienţa acestei companii. Cine a pregătit acest contract şi de ce anume 50 de ani pentru. Parcă ne jucăm cu teritoriul Republicii Moldova”.



Totodată, acesta a adresat o întrebare ministrul Economiei: „Cine a analizat consecinţele contract?”. Astfel, ministrul Economiei a declarat că „acest acord a fost supus unei expertize, a fost un grup de lucru s-au purtat negocieri în 2016. În urma aprobării, a fost mandat ministrul Mediului pentru acest contrat”.



Inna Şupac a mai menţionat că criteriile de selectare a companii trezesc îngrijorări în condiţiile în care compania americană Frontera Resources International se confruntă cu problem economice şi este într-un litigiu cu Georgia.



În context, Munteanu a spus că aceste informaţii sunt speculaţii şi inepţii.



„Este firesc să avem întrebări după ce am văzut cum a fost concesionat Aeroportul. De ce nu aţi semnat un contract pentru un termen mai scurt. Aceşti 50 de ani stârnesc dubii. Nu cred că timp de 50 de ani vor fi investiţii”, a spus deputatul neafiliat Valeriu Ghileţchi.



În replică, Valeriu Munteanu a declarat că explorarea se face pe o perioadă lungă de timp.



„La baza contractului a stat aceeaşi schemă ca şi la concesionarea Aeroportului”, a spus Vasile Bolea.



Şi Vladimir Voronin s-a arătat nemulţumit de urgentarea semnării acestui proiect. „Cine a luat bani pentru asta? Eu chiar mă interesez serios despre chestia asta”, a întrebat Voronin.



Deputatul PCRM Elena Botnarenco a menţionat că acest contract conţine unele lacune în legătură cu adâncimea la care vor fi efectuate lucrări.



Mai mult, aceasta a menţionat că „contractul trebuia semnat de ministrul Economiei şi nu înţeleg de ce a fost întinsă o cursă ministrului Mediului”.



Amintim că premierul Pavel Filip, şi preşedintele companiei Frontera Resources International LLC, Steve C. Nicandros, au semnat pe 3 martie, Declaraţia comună privind explorarea, producţia şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi în Moldova. Compania Frontera Resources International a anunţat prima despre semnarea acestei declaraţii, în timp ce comunicatul Guvernului a venit abia peste trei ore.



Termenul Acordului de concesiune este de 50 de ani de la data executării sale, inclusiv o fază iniţială de explorare de până la zece ani.



Frontera Resources este o companie americană, uston, Texas, SUA, dar care are fondatori din offshorurile Delaware şi insulele Cayman.