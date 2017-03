Vrea să ţină Moldova în captivitate prin vicleşug, având un rating de numai 2,7%

Republica Moldova este scena unor scheme absurde. Dubioşi ajunşi în politică au acaparat instituţiile statului, le-au anihilat, şi-au furat proprii cetăţeni, au compromis ideea europeană, comentează Deutsche Welle Acum vor să schimbe sistemul electoral ca să-şi asigure libertatea şi controlul asupra puterii în continuare. Culmea, totul se întâmplă sub paravanul luptei contra corupţiei şi mimării reformelor cerute de partenerii externi. Oamenii de rând sunt transformaţi, prin intoxicaţii mediatice, în adepţi ai regimului care i-a condamnat la sărăcie, fiind măguliţi cu ideea atractivă că-şi vor putea alege şi demite singuri deputaţii prin implementarea sistemului de vot uninominal.Moldova este guvernată momentan de Partidul Democrat – partid creditat de sondaje cu mai puţin de 3% din voturi. Controversatul oligarh Vlad Plahotniuc (personaj politic cu cel mai mare anti-rating din Moldova (98%), potrivit sondajelor) a preluat recent oficial conducerea acestui partid. Majoritatea parlamentară pe care o controlează acest om nu reprezintă votul cetăţenilor de la ultimele alegeri parlamentare, fiind formată din deputaţi cu viziuni politice foarte pestriţe, atraşi prin metode misterioase din alte partide parlamentare.La începutul acestei luni, liderul PD Vlad Plahotniuc (care nu este nici măcar deputat) şi-a anunţat (http://www.dw.com/ro/vlad-plahotniuc-vrea-trecerea-la-sistemul-uninominal-ca-s%C4%83-nu-piard%C4%83-puterea/a-37835221 ) intenţia de a schimba sistemul electoral din Republica Moldova – trecerea de la votul „pe liste de partid” la sistemul de „vot uninominal”. Marţi, 14 martie, finul său Andrian Candu, preşedinte al Parlamentului, a anunţat în cadrul unui briefing că iniţiativa care prevede schimbarea sistemului electoral a fost deja înregistrată în Parlament, proiectul urmând a fi expertizat de Comisia de la Veneţia.La 1 martie, preşedintele Comisiei de la Veneţia, Gianni Buquicchio, a venit la Chişinău şi s-a întâlnit cu liderii PD. La final, acesta a susţinut o conferinţă comună de presă cu preşedintele Parlamentului Andrian Candu. Gianni Buquicchio a încercat să justifice schimbarea sistemului electoral: „Astăzi în întreaga lume există o creştere continuă a neîncrederii faţă de viaţa politică. În aceste condiţii ar putea să fie justificate eforturile de căutare a unui sistem electoral, posibil mai bun, astfel încât să fie restabilită încrederea societăţii faţă de actorii politici”. (…) „Comisia nu se va amesteca în alegerea modelului electoral. Este decizia suverană a ţării, dar suntem gata să vă împărtăşim experienţa noastră, practicile bune care ar putea fi preluate. E important să fie respectate trei condiţii: 1) Orice modificare a legislaţiei electorale trebuie efectuată cu cel puţin un an înaintea scrutinului; 2) Trebuie să existe un proces cuprinzător de dezbateri cu implicarea tuturor actorilor societăţii; 3) Reforma electorală trebuie să fie adoptată în urma identificării unui consens larg la nivelul clasei politice”, a precizat Buquicchio.„Consens larg la nivelul clasei politice” deocamdată nu există. Şi, aparent, nici nu are de unde să apară. Toţi oponenţii actualului regim înţeleg de ce îşi doreşte PD (partid cu un rating de numai 2,7% şi cu un lider detestat de 98% din cetăţeni), trecerea la sistemul uninominal: „Plahotniuc ştie că riscă sa piardă nu doar puterea, dar şi propria libertate”, a comentat unul dintre liderii Platformei „Demnitate şi Adevăr”, Alexandru Slusari. Exemplele internaţionale, dar şi exemplul Autonomiei Găgăuze din cadrul Republicii Moldova demonstrează că sistemul uninominal permite propulsarea în organele legislative a unor baroni locali (oameni cu bani) care ulterior încearcă să-şi recupereze „cheltuielile” suportate în campanie prin înţelegeri de culise cu cei care îşi doresc cu orice preţ controlul asupra majorităţii parlamentare şi, implicit, asupra Guvernului (asupra pârghiilor de stat şi a banilor publici).RISE-Moldova a publicat un material în care demonstrează că iniţiativa trecerii la vot uninominal, promovată de PD, survine la câţiva ani de la testarea „fabricii de voturi” într-o suburbie a Chişinăului. „Atunci, în ajunul alegerilor locale, la Băcioi, numărul alegătorilor a crescut peste noapte, după ce aproape 70 de persoane şi-au tras viză temporară de domiciliu într-o casă bătrânească. Imobilul aparţinea fiului unui consilier democrat, iar printre „noii alegători” s-au numărat funcţionari şi activişti PD”, scrie RISE.Lidera opoziţiei pro-europene din Republica Moldova, Maia Sandu, susţine că „schimbarea sistemului electoral nu este altceva decât dorinţa Partidului Democrat de a rămâne la guvernare cu orice preţ şi de a controla majoritatea în Parlament”. Ea atenţionează asupra prevederii din proiect care i-ar oferi guvernării actuale libertatea să schimbe, după bunul plac, circumscripţiile cu 3 luni înainte de alegeri.În plus, prevederea din proiect legată de „testul de integritate” pe care ar urma să-l susţină candidaţii la fotoliile de deputat este, potrivit Maiei Sandu, comică: „Cel mai corupt partid ne vorbeşte despre integritate - mai ales că acest test ar urma să fie făcut de Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii şi Securitate – două instituţii controlate de Partidul Democrat. Astfel, PD va decide cine poate fi candidat şi cine nu”, a remarcat lidera Partidului Acţiune şi Solidaritate.„Schimbarea sistemului electoral este imposibilă fără votul deputaţilor PL (parte a guvernării controlate de PD – n.n.)”, susţinea recent liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.Coincidenţă sau nu, tot marţi, în timp ce preşedintele Parlamentului anunţa înregistrarea în Parlament a iniţiativei PD privind votul uninominal, consilierii socialişti din Consiliul Municipal Chişinău au resuscitat o iniţiativă mai veche privind organizarea unui referendum pentru demiterea primarului liberal Dorin Chirtoacă, nepotul liderului PL, Mihai Ghimpu. În acest context, analiştii politici amintesc despre cooperarea tacită dintre Vlad Plahotniuc şi preşedintele Igor Dodon (fost lider PSRM), inclusiv de sprijinul mediatic oferit de Plahotniuc lui Dodon în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale. Oficial, preşedintele Dodon s-a declarat împotriva iniţiativei lui Plahotniuc privind trecerea la sistemul de vot uninominal. Dar, formal, Dodon nu mai este preşedinte al PSRM. Prin urmare, o escapadă legislativă a unor socialişti „neascultători”, urmare a unui târg politic între Plahotniuc şi Dodon, în timpul votării proiectului privind trecerea la sistemul uninominal nu este exclusă.În România, sistemul uninominal a generat „monştri”Eurodeputaţii Monica Macovei şi Siegfried Mureşan au criticat iniţiativa lui Vlad Plahotniuc. Potrivit Monicăi Macovei, trecerea la sistemul de vot uninominal ar fi o alegere periculoasă pentru Moldova. „Astfel, oligarhii ar putea să cumpere voturile prin diverse metode”. Iar Siegfried Mureşan consideră că semnalul pe care îl transmite Chişinăul prin acest nou proiect controversat ar trebui să îngrijoreze partenerii internaţionali ai Moldovei, care investesc în consolidarea democraţiei acestui stat. „Votul uninominal nu este principala reformă de care are nevoie Republica Moldova pentru a înlesni votul cetăţenilor şi a reforma clasa politică. În primul rând trebuie reformată finanţarea partidelor politice, trebuie să ştim câţi bani vin cu ce scop, de unde vin, pentru ce. Trebuie cunoscută provenienţa banilor. A doua reformă necesară este reforma audiovizualului. Cea de-a treia reformă este înlesnirea accesului cetăţenilor din diasporă la vot. Ce de-al patrulea lucru – trebuie începută reforma administrativ-teritorială. Aceştia sunt paşii pe care Guvernul trebuie să-i facă”, susţine Mureşan.Europarlamentarul român a invocat exemplul României, unde introducerea votului uninominal a avut loc atunci când cetăţenii nu erau pregătiţi, „iar aceasta a condus la crearea unor monştri în politică”. „A reforma legislaţia electorală după bunul plac este mereu o tentaţie pentru partidele aflate la guvernare. Trebuie să rezistăm acestor tentaţii. Rog societatea civilă din Republica Moldova să fie activă, cu ochii pe Guvern - să ne asigurăm că această reformă, la momentul la care se va face, va fi în folosul cetăţeanului, nu în folosul unui sigur partid”, a menţionat eurodeputatul român.Mai mulţi lideri ai societăţii civile de la Chişinău cred că discuţiile pe care le va iniţia guvernarea, pentru a mima discuţiile publice cu privire la modificarea sistemului electoral în vederea introducerii votului uninominal ar trebui boicotate de societatea civilă.Pe de altă parte, Partidul Democrat a iniţiat o amplă campanie de promovare a controversatei iniţiative. Inclusiv presa necontrolată politic a fost contractată pentru a promova, la tarife de publicitate, iniţiativa democraţilor. Mai mult, jurnaliştii au demonstrat că inclusiv unii miniştri şi miniştri adjuncţi sunt implicaţi în acţiuni de promovare a acestei iniţiative în rândul comunităţilor. Spoturi audio în susţinerea proiectului sunt difuzate la majoritatea posturilor de radio şi în supermarketuri, pe străzi sunt distribuite materiale în care se face propagandă în favoarea sistemului uninominal râvnit de Plahotniuc.Polemica legată de posibila trecere la sistemul uninominal de vot a înăbuşit discuţiile din societate privind celebrul furt al miliardului de dolari din sistemul bancar al ţării.Vitalie Călugăreanu, DW-Chişinău