Proiectul PD privind uninominalul, făcut praf de PPDA, PAS şi PLDM: „Plahotniuc depune eforturi uriaşe de corupere a funcţionarilor europeni şi americani pentru a-şi atinge scopul personal”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc încearcă să corupă mai mulţi funcţionari europeni şi americani în eforturile sale de a-şi promova iniţiativa privind votul uninominal în rândul comunităţii internaţionale. Proiectul de lege iniţiat de PD reprezintă un balon de săpun, care ascunde intenţia de a reveni ulterior cu un proiect la fel de nociv, dar mai elaborat pentru a crea iluzia unor îmbunătăţiri. Încurajaţi de experienţa de la prezidenţiale, tandemul Plahotniuc-Dodon încearcă să impună un cadrul legislativ evaziv care să le ofere cât mai mult spaţiu pentru a frauda votul cetăţeanului.



Este opinia liderilor PPDA, PAS şi PLDM, prezentată astăzi într-o conferinţă de presă comună. Andrei Năstase, Maia Sandu şi Viorel Cibotaru au atenţionat regimul de la guvernare că, în cazul în care va ignora opinia experţilor independenţi, dar şi lipsa unui consens naţional pe marginea votului uninominal, vor fi organizate proteste de amploare.



„Proiectul este o agramaţie totală, dacă e să îl analizezi pe puncte. Este un proiect necioplit care nici nu merită să fie analizat. Regimul face eforturi pentru a convinge comunitatea internaţională de „beneficiile” care l-ar putea aduce acest proiect pentru RM. Se invocă interese geopolitice în continuare. Pe lângă coruperea populaţiei pentru a-şi pune semnăturile pe nişte liste purtate de reprezentanţii PD, pe lângă coruperea deputaţilor pentru a vota acest proiect de lege, se fac eforturi uriaşe din partea acestui criminal Plahotniuc pentru a corupe funcţionari europeni şi americani pentru a-şi atinge scopul personal. Acest individ nu se opreşte din a umili populaţia, Diaspora. Este un proiect personal al lui Plahotniuc. Este un proiect iniţial, pentru că în spatele lui se ascunde o înţelegere dintre Plahotniuc şi Dodon. Ţinta reală este sistemul mixt, pentru că doar aşa are şanse să acceadă în Parlament. Într-un sistem uninominal, în nicio circumscripţie din RM, Plahotniuc nu are şanse să treacă în Parlament”, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Oamenii sunt supăraţi pe traseişti pentru că oamenii au votat pentru altceva. Un partid care a declarat că este împotriva traseismului, nu ar trebui să-i prindă în braţe, de aici ar începe adevărata luptă cu traseismul. Asta denotă care este adevăratul scop al PD. Prevederile legii sunt evazive, nu vedem acolo o procedură clară cum un membru al Parlamentului poate fi retras. Cineva trebuie să determine dacă deputatul şi-a făcut sau nu treaba bine. Acest deputat trebuie să meargă în instanţă. Am văzut că în cazul Referendumului iniţiat împotriva primarului capitalei cum anumiţi judecători au primit ordine să nu dea curs acestei iniţiative. În situaţia în care nu avem această independenţă a justiţiei, cum putem avea asta”, a menţionat liderul PAS, Maia Sandu.



„Calitatea guvernării este una catastrofală, iese din rândul normalităţii ţărilor care se doresc în familia UE. Nu este spaţiu pentru a discuta schimbarea sistemului uninominal, când nu există cele mai elementare condiţii pentru un sistem democratic. Faptul că această guvernare compromisă, împreună cu aceşti 36 de transfugi, vor să schimbe regulile de joc este un absurd total”, a adăugat liderul PLDM, Viorel Cibotaru.



Liderii PPDA, PAS şi PLDM spun că stabilirea circumscripţiilor uninominale este cel mai important instrument pe care mizează PD pentru a manipula procesul electoral şi a se menţine la putere. Dovadă este atribuirea rolului de determinare a circumscripţiilor Comisiei Electorale Centrale, controlată politic şi discreditată la alegerile precedente. Or, anterior Comisia de la Veneţia a avut obiecţii în acest sens.



Autorii proiectului de lege privind uninominalul au ignorat şi o altă recomandare a Comisiei de la Veneţia. Aceştia propun posibilitatea de revizuire a circumscripţiilor cu trei luni înainte de alegeri.



„Comisia de la Veneţia a spus explicit că delimitarea hotarelor circumscripţiilor electorale se poate face doar cu un an înainte de alegeri. Deci încearcă să schimbe regulile de joc pe ultima sută de metri”, a comentat Maia Sandu.



Proiectul mai prevede solicitarea „cazierului de integritate” pentru candidaţi. „În situaţia în care acesta este eliberat de CNA şi SIS, instituţii controlate de PD, ne vom pomeni cu certificate de integritate eliberate personajelor din lumea interlopă. La modul practic, PD va decide cine poate să participe la alegeri şi cine nu”, spun liderii PPDA, PAS şi PLDM.



În ceea ce priveşte Diaspora, proiectul prevede că cetăţenii de peste hotare trebuie să se înregistreze. „Cine o să poată să aibă acces la sistemul de înregistrare şi de unde să ştim că cineva de la CEC nu va elimina câteva zerouri din numărul celor înregistraţi?” se întreabă şefii partidelor antioligarhice.



Andrei Năstase, Maia Sandu şi Viorel Cibotaru au anunţat că se alătură ONG-urilor care boicotează dezbaterile publice pe marginea acestui proiect şi au făcut apel către întreaga populaţie, mass-media, sociatatea civilă şi alte partide democratice la conjugarea eforturilor pentru a demasca intenţiile adevărate ale guvernării.



„În cazul în care regimul va ignora opinile experţilor naţionali şi internaţionali, va neglija standardele şi bunele practici europene în materie electorală şi va continua să promoveze proiectul lui Plahotniuc în pofida lipsei consensului naţional, suntem determinaţi să desfăşurăm acţiuni de protest”, au conchis liderii PPDA, PAS şi PLDM.