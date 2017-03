Andrei Năstase: „Pe lângă deputaţi şi populaţie, Plahotniuc încearcă să corupă funcţionari din UE şi SUA; Dacă am avea astăzi un procuror general liber, coordonatul ar fi la puşcărie”

Proiectul de modificare a sistemului electoral în Republica Moldova prin votul uninominal reprezintă proiectul personal al lui Vladimir Plahotniuc. În încerarea sa de a se asigura că se menţine la putere şi accede în viitorul Parlament, oligarhul depune eforturi uriaşe pentru a corupe populaţia şi deputaţii, dar şi funcţionari europeni şi americani. Declaraţiile aparţin liderului Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Este un proiect personal al lui Plahotniuc. Este un proiect iniţial, pentru că în spatele lui se ascunde o înţelegere dintre Plahotniuc şi Dodon. Ţinta sa reală este sistemul mixt, pentru că doar aşa are şanse să acceadă în Parlament. Într-un sistem uninominal, în nicio circumscripţie din RM Plahotniuc nu are şanse să treacă în Parlament. Chiar dacă o circumscripţie va fi formată din 38 de mii de cetăţeni, chiar dacă poate corupe şi o treime dintre aceştia, nu are nicio şansă, pentru că acolo va fi Maia Sandu, Andrei Năstase, Alexandru Slusari… oricine care îl va putea lăsa pe tuşă, iar de acolo pe banca acuzaţiilor şi la puşcărie”, a declarat Andrei Năstase.



„Regimul face eforturi pentru a convinge comunitatea internaţională de „beneficiile” care l-ar putea aduce acest proiect pentru RM. Se invocă interese geopolitice în continuare. Pe lângă coruperea populaţiei pentru a-şi pune semnăturile pe nişte liste purtate de reprezentanţii PD, pe lângă coruperea deputaţilor pentru a vota acest proiect de lege, se fac eforturi uriaşe din partea acestui criminal Plahotniuc pentru a corupe funcţionari europeni şi americani în a-şi atinge scopul personal. Dacă am avea astăzi un procuror general liber, ne-am pomeni cu coordonatorul la puşcărie. Nu voi intra în detalii pentru că risc să-mi divulg nişte surse, nişte nume. Prea mult lume a avut de suferit din cauza apropierii de Platforma DA”, a adăugat liderul PPDA.



Andrei Năstase a menţionat că Republica Moldova riscă să repete experienţa proastă a altor state privind implementarea acestui sistem electoral, iar regimul de la putere nu va ezita să ignore standardele internaţionale în acest sens.



„Populaţia trebuie să fie conştientă că în spatele acestei fumigene sunt doar interesele lui Plahotniuc care şi-a găsit salvarea prin aducerea lui Dodon la putere. Salvarea sa, ca şi lui Ianukovici, nu poate fi în apropierea de UE, dar prin rămânerea într-o zonă gri şi apropierea de structurile estice. Acest sistem va repeta experienţa proastă din România când baronaşi locali au ajuns în Parlament. La fel, Georgia renunţă deja la acest sistem. În Ucraina s-a instituit un asemenea sistem fără a se ţine cont de recomandările Comisiei de la Veneţia. Apelul nostru către cetăţeni este că trebuie să fim atenţi, această guvernare poate să ignore orice recomandări pentru a trece la acest sistem”, a mai spus Andrei Năstase.



Liderul PPDA a adăugat că preocuparea liderului PD nu este un viitor european pentru RM, problema lui de bază fiind cum să nu ajungă după gratii.



„Plahotniuc nu vrea să aducă RM pe făgaşul normalităţii, pe făgaşul unei integrări europene şi nu-l interesează bunăstarea oamenilor. Preocuparea lui de bază este ca el şi gruparea sa criminală să nu ajungă la puşcărie. Iată de ce se zbate, iată de ce un întreg aparat de stat munceşte pentru asta. În nota lui Filip nu este nimic despre problemele cetăţenilor noştri din Rusia, doar despre un singur personaj - beneficiarul spălărilor de miliarde. După ce Plahotniuc l-a închis pe Platon, ruşii probabil au pretenţii la un alt beneficiar al spălărilor de bani. Dacă are probleme cu justiţia rusească, să-şi ia avocaţi, dar nu să fie protejat de un întreg aparat de stat”, a conchis Andrei Năstase.