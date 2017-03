Votul uninominal, testat acum câţiva ani şi la Băcioi; Peste noapte, în casa fiului unui consilier PD şi-au tras viză temporară 70 de oameni, printre care tot funcţionari şi activişti PD

Votul uninominal pe circumscripţii este practicat la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei încă de la mijlocul anilor ‘90, când regiunea a primit oficial statutul de autonomie.a relatat anterior cum în turul doi din cursa pentru un fotoliu în Adunarea Populară, zeci de persoane şi-au schimbat reşedinţa sau domiciliul în ajunul alegerilor pentru a vota într-o altă circumscripţie.Tota descoperit că „fabrica de voturi” a fost testată şi în ajunul alegerilor locale generale din 2015. S-a întâmplat în Băcioi, comună din suburbia Chişinăului aflată în imediata apropiere de Aeroportul Internaţional Chişinău.Cu o lună înainte de scrutinul din iunie 2015, numărul doritorilor de a vota în Băcioi a crescut peste noapte. Sediul noilor alegători era casa bătrânească din str. Iurie Gagarin 61. Curtea locuinţei de circa 90 de metri pătraţi e plină de diverse lucruri împrăştiate, printre care rătăceşte şi o maşină veche. Vecinii spun că aici stă cu chirie un bătrân, care însă n-a fost prins acasă.Potrivit documentelor obţinute de, la adresa respectivă s-au înregistrat cu viză de reşedinţă temporară (3 luni) 68 de persoane. Multe dintre ele au domiciliu permanent în raioane aflate la sute de kilometri distanţă de Băcioi — în Glodeni, Şoldăneşti, Făleşti, Donduşeni şi Ocniţa. Cu toate acestea, RISE a obţinut confirmarea că mulţi dintre „noii alegători” au participat la alegerea primarului de Băcioi şi a primarului general al mun. Chişinău, şi a componenţei politice a consiliului local şi a celui municipal.În perioada scrutinului local din 2015, casa bătrânească care i-a găzduit pe cele 68 de persoane era proprietatea lui Sergiu Donciu. Tânărul are 29 de ani şi este fiul lui Dumitru Donciu, consilier în Băcioi din partea PD.Dumitru Donciu a confirmat că în casa fiului său au fost înregistrate persoane străine. „Nu ştiu cum, dar ei au ieşit la noi. Băieţii singuri ne-au rugat. Aşa a ieşit că, iniţial, am decis [să înregistrăm] o persoană, pe urmă prietenii şi apoi alţii ne-au rugat. Ei au făcut asta pentru a putea vota”, a declarat Donciu.Consilierul democrat mai spune că acest lucru a fost făcut cu scopul de a-l „discredita, denigra şi umili”. „Se pare că cineva intenţionat a direcţionat aceste persoane la noi”, susţine Donciu. Întrebat dacă printre „noii alegători” din Băcioi s-au regăsit şi colegi de partid, democratul n-a putut spune nimic cu siguranţă, dar nici nu exclude că ar putea fi. „Acolo deja fiul s-a ocupat de asta”, a punctat consilierul.a identificat mai multe persoane pe care, în ajunul localelor din iunie 2015, Sergiu Donciu i-a găzduit juridic în locuinţa sa din Băcioi. Printre ei se numără consilieri, poliţişti, jurnalişti, businessmani şi sportivi de performanţă.// Soţii Oboroc şi-au ridicat viza temporară de Băcioi în luna mai 2015 şi au participat la ambele tururi de scrutin. Liviu Oboroc are 36 de ani şi este vicepreşedintele organizaţiei municipale din Chişinău a PD şi consilier democrat în Consiliul Municipal Chişinău, dar şi membru al consiliului de administrare al Apă-Canal Chişinău şi director al Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112.// Jurnalistă de meserie, este director al Super Media SRL, Gala VIP SRL şi a revistei Fashion VIP. Cu viză într-o altă suburbie a capitalei — Budeşti, Luchian s-a transferat oficial la Băcioi cu 10 zile înainte de alegeri.// Are 25 de ani şi este fondator al Starcam SRL, firmă care, în 2014, a câştigat licitaţia publică pentru reparaţia capitală a blocului „B” a Ministerului de Interne. Suma contractului cu statul — peste un milion de lei.// Canotor, sportiv de performanţă. Cu viză permanentă în r. Teleneşti, Suprovici s-a transferat temporar la Băcioi.// Şi-a mutat temporar viza de reşedinţă din sect. Botanica la Băcioi cu nouă zile înainte de scrutin. Declarativ, din cauza unei nunţi.// Are viză permanentă în sect. Botanica din Chişinău şi lucrează în cadrul Inspectoratului Naţional de Patrulare. Înainte de scrutin, acesta şi-a tras viză temporară în suburbia capitalei.// A venit juridic la Băcioi de la circa 70 de kilometri distanţă — din or. Călăraşi. Este membră a consiliului politic naţional al PD, activând în filiala partidului din Chişinău.// Oficial are domiciliul în Rezina, dar în ziua alegerilor locale s-a prezentat la urne în Băcioi, unde şi-a tras viză de reşedinţă. Anul trecut Gârlea a fost ales secretar al organizaţiei de tineret a PD. Alături de tânărul democrat a votat şi colegul lui de facultate, Teodor Bucătari, care a schimbat temporar or. Bălţi pe Băcioi. Cei doi se afişează împreună în poze, uneori însoţiţi şi de un alt „colocatar” juridic — Denis Russu, venit din Cantemir.În turul doi al scrutinului local din 2015, candidatul PD la funcţia de primar al comunei Băcioi, Valeriu Celcinschi, a pierdut în faţa liberalului Vitalie Şalaru cu o diferenţă de 1.283 de voturi.Băcioi este baştina luptătorului de K-1 Constantin Ţuţu, actualmente deputat democrat. După închiderea secţiilor de votare, Ţuţu şi câţiva zeci de localnici l-au acuzat pe proaspătul primar ales de fraudarea votului şi au solicitate alegeri repetate. Atunci a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru a calma spiritele.În urma insistenţeloruna dintre cele 68 de persoane care şi-au mutat temporar domiciliul în Băcioi a acceptat, sub protecţia anonimatului, să povestească cum a ajuns să voteze în suburbia capitalei. „Aceasta a fost o acţiune organizată cu scopul de a-l ajuta pe candidatul PDM să câştige primăria din Băcioi. Din ce ştiu eu, era de fapt vorba de mai mulţi oameni, şi nu doar la adresa despre care vorbiţi, şi nu doar în Băcioi, ci şi în [satul] Brăila şi la alte adrese”, a declarat alegătorul la comandă.