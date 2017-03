VIDEO

Toate fracţiunile din Parlament se opun proiectului privind uninominalele; „Orice sistem electoral din Republica Moldova va eşua atât timp cât statul este capturat”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.03.2017 19:23

Deşi membrii Partidului Democrat se arată siguri că vor reuşi să obţină trecerea la sistemul de vot uninominal, nu este clar cum vor face acest lucru. Reprezentanţii tuturor celorlalte fracţiuni parlamentare, inclusiv partenerii de coaliţie, se opun în continuare acestui proiect de lege. În premieră, şi comuniştii spun un „nu” ferm iniţiativei, care, în opinia lor, va genera şi mai multă corupţie.



Liberal-democraţii şi socialiştii afirmă în continuare că nu susţin trecerea la votul uninominal.



„Este pentru prima dată când un proiect se înregistrează în Parlament fără text, numai numărul, numărul 60. PLDM în continuare nu susţine iniţiativa. Nu susţine Partidul Liberal Democrat această idee de a trece la votul uninominal. Noi avem mai multe argumente pe care le-am invocat şi anterior”, a declarat preşedintele fracţiunii PLDM, Tudor Deliu.



„Nu că nu ne satisface această modalitate de vot, dar faptul că de fapt domnul Plahotniuc nu face altceva decât să sustragă atenţia cetăţenilor de la miliardele furate. Practic orice sistem electoral din start în Republica Moldova va eşua atât timp cât statul este capturat, toate instituţiile statului sunt subordonate unei singure persoane nu poţi vorbi decât de intenţii proaste”, a spus deputatul PLDM Maria Ciobanu.



„Acest proiect este absolut periculos pentru sistemul politic din Republica Moldova. Acest sistem va duce indiscutabil la controlul regimului actual asupra Parlamentului. Iată acum se colectează semnături în teritoriu şi iată cineva spune că oamenii vor avea un deputat alături. Niciun deputat ales pe acest criteriu nu va avea nici pârghii, nici mecanisme, nici instrumente asupra bugetului. Aceste semnături nu au nicio putere juridică, este doar o campanie de PR. Sunt sigur că nici ei cu toată bravada cu care apar cu acest proiect, nici ei nu sunt siguri că acest proiect are viaţă şi viitor”, a declarat deputatul PSRM Vlad Batrîncea.



„Cei care au scris acest proiect special nu au dezvăluit în proiect toate procedurile pentru ca noi să discutăm în contradictoriu şi inutil acest proiect de lege. Cu certitudine, noi, socialiştii nu vom susţine acest proiect deoarece unele norme contravin Constituţiei”, a menţionat deputatul PSRM Vasile Bolea.



Şi partenerii de coaliţie ai PD, liberalii, afirmă că sunt în continuare împotriva proiectului. Se pare însă că nu toţi legislatorii PL vor să şi spună acest lucru în faţa camerelor de luat vederi.



„Noi avem o poziţie clară. Noi nu vom vota acest vot uninominal fiindcă există probleme. Odată cu apobarea legii finanţării partidelor politice, are loc procesul de democratizare a partidelor din Republica Moldova. Noi trebuie să dăm şansa acestui sistem electoral existent să se modernizeze. În cazul votului uninominal există riscuri de a avea în Parlament baroni locali. Am avut un Parlament prin vot uninominal şi noi cunoaştem foarte bine ce crize politice am avut în acea perioadă, răsturnări de Guverne. Este foarte complicat să formezi o majoritate, vom avea căderi de Guverne în rotaţii foarte dese”, a afirmat deputatul PL Lilian Carp.



Pentru prima dată, şi fracţiunea comuniştilor se declară împotrivă.



„Noi, comuniştii suntem categoric împotriva sistemului dat. Vom veni cu argumente atunci când o să avem posibilitatea să studiem proiectul dat. În orice caz este un proiect care va duce şi la mai mare corupere şi a alegătorilor, şi a aleşilor locali, reprezentanţi aşa-numiţi ai poporului şi nicidecum nu e pentru dezvoltarea democraţiei în stat. Cred că şi asta este o dovadă a coruperii care s-a început înainte de înregistrarea proiectului dat. Înţelegeţi foarte bine că aşa brusc, peste noapte nu pot să apară şi spoturile publicitate, şi panourile. O să vedem şi sfârşitul acelor acţiuni care sunt organizate acum cu bani grei pentru ca să fie capturat statul nostru şi mai departe”, a declarat deputatul PCRM Elena Bodnarenco.



O parte dintre deputaţii neafiliaţi nu o spun tranşant, dar sugerează că îşi vor da votul pentru iniţiativa PD.



„ Experienţa cu lista de partid în votarea Parlamentului are şi ea părţile negative. Cred că după 25 de ani ar fi oportun să trecem şi să ne reamintim de acest vot uninominal”, a spus deputatul neafiliat Vladimir Hotineanu.



Iar unii parlamentari ai Partidului Democrat se pare că încearcă să-şi convingă colegii ori de câte ori au ocazia.



„Este un proiect interesant, urmează să-l examinez foarte minuţios şi atent şi o să iau şi o decizie pe potriva proiectului”, a menţionat deputatul neafiliat Nae Simion Pleşca.



„Proiectul e bun şi o să-l votăm toţi împreună. Iată şi domnul Bolea o să-l voteze”, a spus Sergiu Sârbu.



Proiectul ce presupune ca deputaţii să nu mai fie aleşi pe liste de partid, ci direct, în baza circumscripţiilor uninominale a fost înregistrat ieri în Parlament şi transmis pentru expertizare Comisiei de la Veneţia. Iniţiativa este criticată dur de societatea civilă, dar şi de către europarlamentari, iar unii politicieni au declarat că oamenii nemulţumiţi de proiect vor ieşi în stradă. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, cel care a venit cu ideea, nu a comentat reacţiile critice.