VIDEO

Deputaţi, despre informaţiile precum că Rusia încearcă să obţină monitorizarea internaţională a lui Plahotniuc: „Nu iese fum fără foc”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.03.2017 20:04

După mai multe zile de când s-a scris în presă că Rusia încearcă să obţină monitorizarea internaţională a lui Vladimir Plahotniuc, subiectul nu-şi găseşte dezlegarea. Oligarhul nu răspunde la telefon pentru a confirma sau infirma, iar colegii săi de partid spun că nu cunosc mai mult decât au citit în ziare sau văzut la televizor. În Parlament, printre deputaţi, doar spicherul Andrian Candu, care este şi finul de cununie al oligarhului, pare să cunoască răspunsul. Dar nici el nu vrea să-l dea.



„Nu am aşa informaţii şi nu sunt eu omul. Nu vreau să comentez absolut nimic”, a spus deputatul PD Valentina Buliga.



„Nu cunosc acest fapt, nu am legătură cu Interpol, sper să nu am nici o legătură cu Interpol. Prima dată am auzit despre acest fapt”, a declarat deputatul PD Sergiu Sârbu.



„Noi înţelegem că au parvenit unele interpelări, adresări din partea FSB, şi din informaţiile de presă, inclusiv pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Dar nu ştim cu certitudine dacă asta este poziţia oficială a puterii de stat din Federaţia Rusă. Dar însăşi existenţa acestor adresări creează probleme puterii politice din Chişinău, şi lui Plahotniuc personal. Deci, situaţia devine destul de grea pentru oligarhii din Moldova”, a spus deputatul PSRM Bogdan Ţîrdea.



„Niciodată nu poate să iasă fum până nu faci focul. Se vede că ceva este”, a declarat deputatul PLDM Tudor Deliu.



„Am auzit şi eu din presă dar nu am văzut nici o informaţie oficială în acest sens la comisie nu am discutat încă săptămâna trecută în parlament s-a discutat această chestiune. Urmează săptămâna asta să avem un răspuns”, a menţionat parlamentarul Valeriu Ghileţchi.



„Informaţii sunt multe, dar cât de credibile sunt ele nu cunoaştem. Sunt organele de urmărire penală internaţională”, a afirmat deputatul PCRM Elena Bodnarenco.



„Din păcate, nu avem acces la informaţia pe care o are Rusia sau Ministerul Afacerilor Externe a rusiei, pentru introducerea lui Plahotniuc în urmărire internaţională. Atunci când va avea loc acest fapt vom şti şi noi şi vom putea spune mai multe. La etapa actuală nu cunosc. Doar ceea ce s-a scris în presă”, a spus deputatul PL Lilian Carp.



Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, este informat mai bine. El a participat personal la întâlnirea de săptămâna trecută cu ambasadorul Rusiei, în cadrul căreia a fost discutat subiectul. Totuşi, nici el nu este dispus să dezlege misterul - încearcă sau nu Kremlinul să obţină monitorizarea prin Interpol a lui Plahotniuc?



„Nu o să mă refer care au fost acele persoane care au fost sub monitorizare sau încercări de monitorizare, deoarece sediul principal al Interpolului care se află la Lion a refuzat absolut toate solicitările din partea Rusiei. Mai multe detalii nu vă pot da, pentru că ţine de anumite date cu caracter personal şi-s treburile pur ale Interpolului sau a Europolului”, a declarat preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.



Precizăm că săptămâna trecută Chişinăul a transmis Moscovei o notă în care semnala anumite „abuzuri comise împotriva oficialilor din Parlament, Guvern, serviciile speciale şi partidele coaliţiei de guvernare din Republica Moldova”. Într-un comunicat de presă emis de Parlament se spunea că „una dintre instituţiile de la Moscova a încercat de mai multe ori în ultimele luni să pună sub monitorizare internaţională mai mulţi politicieni din Moldova”. Ulterior, portalul NewsMaker a scris că ar fi vorba despre oligarhul Vladimir Plahotniuc, citând surse ce ar fi participat la o întrevedere dintre prim-ministrul Pavel Filip cu ambasadori occidentali la Chişinău, la care ar fi fost abordat subiectul. Plahotniuc nu a răspuns la telefon pentru a da o replică, iar premierul Filip a refuzat să ofere detalii.