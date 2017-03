Andrei Năstase, către Plahotniuc: „Du-te, uzurpatorule, şi colectează semnături personal, aşa cum am colectat noi; De ce foloseşti ca pe nişte robi oamenii plătiţi din banii statului?”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc foloseşte tot mai mulţi oameni pentru a colecta semnături pentru proiectul privind votul uninominal, a scris liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, pe pagina sa de Facebook.„Cât de ipocrit poate fi hoţul de miliarde. Du-te, uzurpatorule, şi colectează semnături personal, cum am colectat noi, pe la casele oamenilor, în pieţe şi târguri, pentru a nu împovăra oamenii cu miliardele furate de tine. De ce foloseşti oamenii plătiţi din banii statului ca pe nişte robi. De ce-i umileşti, hoţule. Iată ce face hoţul de miliarde din această ţară, din oamenii ei”, a declarat liderul Platformei DA.În acest context, Andrei Năstase a postat pe pagina sa de Facebook mai multe mesaje de la cetăţeni care au anunţat că în mai multe instituţii din ţară li se cere să semneze pentru modificarea sistemului de vot.„Stimate domnule Andrei, nu ştiu dacă vă deranjez prea mult cu acest mesaj, dar nu ştiu cui să mă adresez, ca să fiu auzită. Am hotărât că dumneavoastră sunteţi persoana cea mai indicată. Vreau să vă aduc la cunoştinţă că la oficiul poştal din satul Bursuceni, raionul Sângerei, si cred că nu doar aici, oamenilor li se propune să semneze o listă pentru susţinerea iniţiativei lui Plahotniuc în vederea votului uninominal. Unde ne putem adresa?”, se arată într-un mesaj.„Buna seara, sunt domiciliată în satul Ciulucani, raionul Teleneşti. Ducându-mă la grădiniţă să îmi iau copilul, educatoarea întâlneşte părinţii în uşă cu un jurnal şi cere ca părinţii să semneze pentru deputat independent. Eu sigur că am refuzat. Întreb pentru cine anume trebuie de semnat, iar ea la rândul ei confuză: adică din primărie se cer aşa fel de semnături de la părinţi. După câte ştiu eu, nici legea nu e sau poate eu sunt dezinformata. Mulţumesc!”, se arată în alt mesaj.