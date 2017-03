Detalii curioase despre Frontera Resources; Plahotniuc s-a întâlnit cu investitorul american încă în primăvara anului trecut, în SUA

FOTO

Contractul de concesiune a lucrărilor de explorare geologică şi exploatare a hidrocarburilor de pe teritoriul Republicii Moldova, semnat pe 2 ianuarie 2017 de Guvern cu compania americană Frontera Resources, generează în continuare mai multe suspiciuni. Analistul economic Veaceslav Negruţa a postat pe blogul său un comentariu în care atrage atenţia la mai multe inexactităţi şi „erori” din procesul de negociere şi semnare a acestui document.Totodată, în presă au apărut mai multe poze în care directorul Frontera Resources este surprins alături de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Pozele au fost făcute însă încă în primăvara anului trecut, înainte ca Guvernul să ia o decizie privind un parteneriat public privat pentru posibila concesionare a zăcămintelor şi hidrocarburilor de pe teritoriul statului, scrie anticoruptie.md Potrivit imaginilor, Plahotniuc şi preşedintele companiei Frontera Resources International, Steve C. Nicandros, s-ar fi întâlnit în timpul vizitei întreprinsă în mai 2016 de actualul lider al PDM în SUA. Nicandros face parte din International Advisory Board al Atlantic Council, organizaţie care i-ar fi făcut invitaţia lui Vlad Plahotniuc de a vizita SUA.Potrivit site-ului pdm.md, în timpul vizitei sale în SUA, prim-vicepreşedintele de atunci al partidului a avut şi o întâlnire cu „importanţi potenţiali investitori în Moldova”. Printre cei cu care a discutat Plahotniuc se regăsea şi preşedintele companiei Frontera Resources International.Expertul economic Veaceslav Negruţa atrage atenţia, într-o postare de pe blogul său, că întâlnirea dintre Plahotniuc şi Nicandros a avut loc între o şedinţă a Consiliul Naţional pentru Parteneriate Public-Private (PPP), de pe 25 aprilie 2016, la care s-a decis excluderea examinării unui proiect privind posibila concesionare a zăcămintelor şi hidrocarburilor propus ca PPP, şi decizia din 20 iulie 2016 a Guvernului „privind concesionarea lucrărilor de exploatare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul RM, cu ulterioara lor exploatare”.Fostul ministru al Finanţelor mai subliniază că, pentru a elimina orice dubii asupra legalităţii deciziei Guvernului, la începutul lunii septembrie 2016, Agenţia Proprietăţii Publice a indicat o „greşeală în text” în procesul verbal al şedinţei CN PPP din 25 aprilie 2016, substituind decizia cu una deja „corectată”, despre aprobarea concesionării de către CN PPP în 25 aprilie 2016.„HG nr. 895 din 20 iulie 2016 stabileşte concesionarea lucrărilor DE EXPLORARE GEOLOGICĂ a hidrocarburilor pe teritoriul RM, cu ulterioara lor exploatare. În două anexe sunt stabilite condiţiile „de concesionare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor (gaze naturale şi petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare, conform anexei nr.1” şi condiţiile „de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a concesionarului, conform anexei nr. 2”. Iar „condiţiile de concesionare a lucrărilor de EXPLOATARE vor fi stabilite de Guvern”. La 3 martie 2017, premierul Pavel Filip a semnat, în prezenţa ambasadorului SUA, cu preşedintele Frontera Resources, Steve C. Necandros, „Declaraţia comună privind EXPLOATAREA, PRODUCŢIA şi DEZVOLTAREA resurselor de hidrocarburi în RM”. Cum adică? Concesionarea s-a făcut pentru explorarea geologică, nu şi pe exploatare şi producţie. Sau deja e concesionat tot procesul ulterior? E un abuz din partea premierului? Cert că da! Pentru că a semnat cu o companie „selectată” pentru explorarea geologică, iar „condiţiile de concesionare a lucrărilor de exploatare” nici n-au fost stabilite de către guvern deocamdată”, semnalează Negruţa.Expertul consideră că explicaţia pentru aceste „greşeli tehnice” trebuie căutate în întâlnirile dintre Plahotniuc şi Necandros.Şi fostul premier Ion Sturza a publicat astăzi o postare pe facebook despre „afacerea Frontera”.„Zilele acestea finul naşului ne-a anunţat, triumfător – cum doar el ştie să o facă – că americanii ne vor explora rezervele de petrol şi gaze. Super! Doar că Frontera Resources e o mică şi obscură companie înregistrată pe Insulele Cayman. Unicul lor „activ” este Blocul 12 din South Kakheti, Georgia. Bloc marginal, „stors” încă de pe timpurile sovietice. „Experienţa” lor este de a toca banii micilor investitori de pe bursă, hrănindu-i mereu cu gogoşi: iaca-iaca. Este şi un aşa „business”...În octombrie 2015, au întrecut orice măsură, anunţând că au descoperit o rezerva de 3,8 trilioane metri cubi de gaze. Amploarea acestei prostii poate fi înţeleasă de specialişti, dar şi de cei care dau o căutare pe Google. Spre comparaţie, TOATE rezervele statului Qatar sunt de 12 trilioane metri cubi! „Anunţul” sfidător a stârnit un imens scandal în Georgia, guvernul refuzând să aprobe oficial aceste „rezerve” şi cerând daune companiei pentru neexecutarea prevederilor contractului de concesiune.Ca să ai partener o companie de aşa speţă trebuie să fii fraier sau... Şi în ce condiţii! Şase milioane USD investiţii?! Doar o sondă de exploatare(petrol-gaze) poate să ajungă la 5-10 milioane, lucrările seismice – la zeci de milioane. Royalty 1%?! Putem vorbi româneşte, redevenţa ar fi de minim 10%! 50 de ani, o altă glumă...”, a notat Sturza.Fostul premier observă că „acordul de concesiune a fost semnat pe 2 ianuarie! În plin „guliai”. Nici „investitorii” nu au crezut că e serios... Au cerut recent semnarea unei declaraţii care confirmă că oficialii moldoveni nu erau beţi pe 2 ianuarie”.Amintim că, la 3 martie 2017, premierul Pavel Filip şi preşedintele companiei Frontera Resources International LLC, Steve C. Nicandros, au semnat „Declaraţia comună privind explorarea, producţia şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi în Moldova”. Astfel, compania va avea dreptul exclusiv de a explora pentru producerea şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi dintr-o zonă care cuprinde aproximativ 3 milioane de acri (circa 12.000 kilometri pătraţi n.r.) situate în bazinul Dobrogea din sudul Republicii Moldova”. Cele 12.000 de kilometri pătraţi reprezintă circa 40% din teritoriul Republicii Moldova.Frontera Resources Corporation, compania-mamă a Frontera Resources International LLC are ca fondatori o companie omonimă din Insulele Cayman, unul dintre cele mai importante paradisuri fiscale de pe glob.Potrivit portalului mold-street.com, Frontera se confruntă cu grave probleme financiare, iar cotaţia acţiunilor sale la bursa de la Londra a scăzut în 2016 de şapte ori, ceea ce reflectă pesimismul investitorilor şi perspectivele sumbre ale companiei. În anii 2011-2015 compania a lucrat în pierdere, iar veniturile sunt în scădere. De exemplu în anul 2015 la o cifră de afaceri de 3,7 milioane de dolari obţinute din vânzările de petrol şi gaze, pierderile au constituit 20,5 de milioane de dolari. În prima jumătate a anului 2016 veniturile companiei s-au ridicat la doar două milioane de dolari, în timp ce pierderile se apropie de 11 milioane dolari.Frontera Resources se află într-un litigiu cu guvernul Georgiei pentru că a încercat să se sustragă de la plata unei datorii de 30 milioane de dolari până la 1 august 2016. Compania din SUA susţinea că datoria ar urma să fie plătită de subsidiara Frontera din Georgia. În plus se iniţiase şi o procedură de faliment.Vlad Plahotniuc nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi un comentariu, iar serviciul de presă al Partidului Democrat ne-a recomandat să îi expediem o solicitare pe email. Deocamdată, nu am primit un răspuns la scrisoare.