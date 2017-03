Interpol, pe urmele lui Plahotniuc? Filip a convocat ambasadorii UE şi SUA ca să-i informeze despre încercările Rusiei de a obţine monitorizarea liderului PD, care n-a ieşit de jumătate de an din ţară

Misterul notei transmise de conducerea ţării ambasadorului Rusiei, privind „ abuzurile serviciilor speciale ruseşti în raport cu oficialii moldoveni ”, începe să se dezlege. După ce tuturor le-a apărut bănuiala rezonabilă că este vorba despre oligarhul Plahotniuc , o informaţie vine să confirme aceste bănuieli.Este vorba despre o întâlnire a premierului Pavel Filip cu ambasadorii UE şi cu şeful misiunii diplomatice americane, care au fost convocaţi cu puţin timp înainte de întâlnirea lui Candu şi Filip cu ambasadorul Rusiei. NewsMaker scrie că, la acea întâlnirea, premierul Filip le-a vorbit diplomaţilor occidentali despre încercările Federaţiei Ruse de a obţine monitorizarea lui Plahotniuc de către Interpol.Despre întâlnirea lui Pavel Filip cu ambasadorii UE acreditaţi în Moldova şi cu ambasadorul SUA, NM a aflat de la doi dintre participanţi la această întrevedere, care a avut loc pe 9 martie. Pe site-ul Guvernului Republicii Moldova nu este nicio menţiune despre această întâlnire. Consilierul prim-ministrului pentru relaţiile cu presa, Stela Nistor, nu a răspuns la apelurile telefonice şi la mesaje pentru a oferi detalii despre această întrevedere.Întâlnirea a avut loc cu aproximativ două ore mai devreme de întrevederea lui Candu şi Filip cu ambasadorul rus Farit Muhametşin, când acestuia i-a fost transmisă nota în care se spunea despre "modul abuziv în care una dintre instituţiile de la Moscova a încercat de mai multe ori în ultimele luni să pună sub monitorizare internaţională mai mulţi politicieni din Republica Moldova, inclusiv deputaţi, folosindu-se în acest scop de informaţii false şi date trunchiate. Solicitările lor abuzive au fost respinse din aceste motive, dar şi din considerente ce ţin de o încercare evidentă de hărţuire a oficialilor. Au fost situaţii în care astfel de solicitări s-au transmis de 15 ori doar în cazul unei singure persoane, ceea ce subliniază caracterul de hărţuire politică”.Potrivit surselor NewsMaker , Pavel Filip s-a referit concret la Vladimir Plahotniuc în cadrul întrevederii cu diplomaţii occidentali. "Filip a declarat că Rusia vrea să obţină monitorizarea la nivel internaţional a lui Plahotniuc prin intermediul Interpolului", a precizat sursa.De menţionat ca Interpol are un sistem internaţional de alertă, care serveşte pentru a alarma poliţia despre criminalii daţi în căutare, persoanele suspectate de terorism, cele dispărute şi altele. Alertele sunt de opt feluri şi nivelurile acestora se diferenţiază pe culori.Roşu (Red Notice) se referă la persoanele aflate în căutare deoarece au comis o crimă şi urmează a fi arestate şi extrădate. Red Notice înseamnă un mandat internaţional de arest.Albastru (Blue Notice) este utilizat în cazul persoanelor care au calitatea procesuală de suspect sau învinuit şi sunt date în căutare pentru a le fi depistat locul aflării lor.Verde (Green Notice) este emis atunci când este vorba despre lideri şi membri activi ai grupărilor criminale organizate, dar şi despre persoanele care au comis anterior infracţiuni şi sunt predispuse la un comportament delicvent, dar nu au statut procesual de suspect sau inculpat. Alertele se dau pentru a preveni autorităţile de drept din ţări străine despre un posibil pericol din partea acestor persoane, dar şi pentru colectarea informaţiilor suplimentare şi stabilirea legăturilor externe ale inculpaţilor.Unul dintre diplomaţii occidentali care au participat la întâlnirea cu Filip a precizat că în cadrul acesteia s-a vorbit chiar şi despre sistemul de alertă al Interpolului.Potrivit unor surse, anterior în privinţa lui Plahotniuc era utilizat Green Notice şi Blue Notice. Nu se ştie dacă acestea sunt valabile şi în prezent, Interpol nu dezvăluie astfel de date.Mai mult, conform surselor NewsMaker , Vladimir Plahotniuc deja de aproximativ jumătate de an nu a părăsit Moldova. Printre cele mai importante evenimente ratate de acesta este Congresul Internaţionalei Socialiste, care a avut loc pe 2-4 martie în Columbia, unde el a fost ales unul dintre cei 32 de vicepreşedinţi ai organizaţiei.Amintim că Plahotniuc a fost monitorizat de Interpol din 2007 până în 2012, însă a minţit public, negând acest lucru, până în momentul în care informaţia a fost confirmată de către ministrul de Interne din acea perioadă. Or, interpolul a început monitorizarea lui Plahotniuc pentru legăturile acestuia cu mafia rusească Solntsevskaya.Publicaţia nu a reuşit să obţină o reacţie de la Partidul Democrat, iar ofiţerul de presă al acestuia, Irina Gâscă, nu a răspuns la telefon. Vladimir Plahotniuc, la fel, nu a răspuns la apeluri şi nici la mesaje. Consilierul liderului Partidului Democrat, Oleg Cristal, nu a putut să furnizeze în mod operativ informaţii despre călătoriile peste hotare ale lui Vladimir Plahotniuc în ultimele şase luni şi a spus „Trimiteţi o solicitare în scris şi vom încerca să aflăm”.