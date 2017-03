Tudor Deliu, despre uninominalul promovat de PD: Va duce la coruperea masivă atât a alegătorilor, cât şi a aleşilor; Ne vom juca de-a alegerea deputaţilor, până aceştia se vor vinde acolo unde trebuie

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 10.03.2017 11:40

Sistemul electoral uninominal promovat de PD comportă riscuri de corupere atât a alegătorilor, cât şi a celor aleşi, consideră preşedintele fracţiunii PLDM, Tudor Deliu. Liberal-democratul afirmă că ideea promovată cu sârg de democraţi, privind alegerea unor deputaţi care vor fi aproape de cetăţeni, este de fapt o momeală, iar traseismul politic va înflori şi mai mult.



„Implementarea votului uninominal în RM nu este posibilă astăzi. Ce facem cu Transnistria, cum vom deschide acolo secţii de votare? Ce face cu cetăţenii care se află în Diasporă? Nu avem date statistice câţi conaţionali de-ai noştri locuiesc în Italia, Spania, Belgia, Portugalia, etc. Se vehiculează diverse cifre, dar niciodată nu am auzit o cifră concretă. Cum vom constituie circumscripţiile electorale peste hotare, câte şi unde? O altă întrebare la care nu am răspunsul e cu referire la proiect. Vreau să văd proiectul. Ceea ce se spune că va fi bine, că cetăţeanul va avea deputatul alături, este o momeală la care alţii se vor prinde. Întrebarea e: care va fi procedura de rechemare a deputatului? Dacă un deputat a câştigat în mod independent, el practic nu o să poată să asigure realizarea promisiunilor electorale. Nu este exclus faptul că, timp de patru ani, de vom juca de-a alegerea deputaţilor în anumite circumscripţii, până cei care vor veni în Parlament se vor vinde acolo unde trebuie”, a declarat Tudor Deliu.



„Implementarea acestui sistem electoral poate să ducă la coruperea masivă atât a alegătorilor, cât şi a aleşilor. Exemplu ne poate servi Adunarea Populară din Găgăuzia, unde în urma alegerilor, unele partide nu au avut nici un mandat, iar peste câteva săptămâni au avut majoritate. Nu critic sistemul, dar mă pronunţ asupra situaţiei din RM şi asupra consecinţelor care pot fi după implementarea acestui sistem”, a adăugat preşedintele fracţiunii PLDM.



Precizăm că oligarhul Vladimir Plahotniuc, lider al PD, a anunţat oficial că partidul său pledează pentru modificarea sistemului electoral şi că, săptămâna aceasta, deputaţii PD vor depune un proiect de lege în Parlament. Intenţia PD de a modifica sistemul electoral este combătută de experţi, care spun că reformarea legislaţiei electorale la iniţiativa PD, un partid cu un rating de 2.7% şi cu lideri implicaţi în cele mai mari scandaluri de corupţie, spălări de bani, dar şi în coordonarea furtului rezervelor valutare ale statului, va avea consecinţe devastatoare pentru Republica Moldova prin menţinerea sistemului oligarhic la putere.



Liderii opoziţiei antioligarhice au calificat intenţia PD de a modifica Codul Electoral şi a introduce votul uninominal drept un „colac de salvare” pentru oligarhul Plahotniuc, care vrea să evite moartea politică şi să scape de responsabilitatea juridică pentru faptele comise.



Mai mult, societatea civilă a anunţat că va boicota discuţiile cu privire la modificarea sistemului electoral în vederea introducerii votului uninominal.



Şi diaspora critică sistemul electoral uninominal, promovat de oligarhul Vladimir Plahotniuc şi partidul acestuia, calificându-l drept o „gogoaşă vândută de PD, prin care oligarhul Plahotniuc încearcă să diminueze criticile diasporei.