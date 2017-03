De ce s-au ambalat atât de tare Candu şi Filip: „Serviciile speciale din Rusia şi alte ţări îl monitorizează pe cel numele căruia nu trebuie pronunţat”

Autorităţile de la Chişinău au acuzat ieri serviciile speciale din Federaţia Rusă de tratament abuziv şi de hărţuire a oficialilor moldoveni. Conducerea de vârf a ţării, în persoana premierului Pavel Filip şi a speakerului Andrian Candu, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, l-au chemat la covor pe ambasadorul rus în RM, Farit Muhametşin, căruia i-au înmânat o notă în care sunt semnalate „o serie de abuzuri”. În comunicatul emis de Parlament se vorbeşte despre faptul că „o instituţie de la Moscova” a încercat de mai multe ori în ultimele luni să pună sub monitorizare internaţională politicieni din RM, folosindu-se în acest scop de informaţii false şi date trunchiate.



„Au fost situaţii în care astfel de solicitări s-au transmis de 15 ori doar în cazul unei singure persoane. După ce toate acestea au fost respinse, instituţiile respective din Rusia au trecut la o nouă formă de abuz - încercarea de punere sub monitorizare internaţională”, se spune în comunicatul Parlamentului, în care se precizează că măsurile întreprinse de serviciile speciale ruseşti au legătură cu spălarea a 22 de miliarde de dolari din Rusia prin RM.



Subiectul a fost discutat aseară în „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV, iar invitaţii, deşi au tractat diferit dedesubturile acuzaţiilor Chişinăului, au fost cu toţii de părere că acest caz este legat, nemijlocit, de oligarhul Vladimir Plahotniuc.



„Eu am avut senzaţia că ceva se ascunde în spatele acestui comunicat. Cine este persoana cu 15 solicitări? Se spune că nişte servicii secrete ruseşti se bazează pe nişte informaţii neverificate. Cred eu ce cred despre Federaţia Rusă şi Putin, dar serviciile secrete ruseşti nu se bazează pe informaţii neverificate, am toată convingerea. Acolo stau profesionişti”, a opinat jurnalistul Val Butnaru, autorul emisiunii.



Fostul deputat Alexandr Petkov a răspuns că situaţia este clară reieşind din „spuma” care l-a chemat pe ambasadorul rus la covor.



„Este o încercare destul de neghioabă de a ascunde nişte lucruri, pentru că pentru mine a fost totul clar din moment ce am văzut cine l-a chemat la covor pe ambasadorul Rusiei - Candu, Filip, Jizdan, Cebotari şi o persoană de la MAEIE. Or, de obicei, astfel de note se prezintă de Ministerul de Externe ambasadorului şi atât. Astăzi mai că toată spuma conducerii s-a referit la o anume persoană despre care nu se spune din nu ştiu ce cauză. Vreau să vă spun un lucru - cele 15 cazuri nu sunt pur şi simplu cazuri de percheziţionare, ci cazuri de monitorizare de către servicii ale organelor de drept din alte ţări. Adică în Rusia ar fi venit solicitări de la alte organe similare din alte ţări. Eu n-am văzut aşa mare îngrijorare atunci când cetăţenii RM sunt scoşi cu sutele din avioanele sau trenurile care duc spre Rusia şi mulţi cetăţeni RM sunt daţi afară sau expulzaţi. Iar acum, de la o persoană nu ştiu care… Teamă-mi-e că noi cunoaştem foarte bine persoana ceea…”, a spus Petkov.



„…numele căreia nu se poate de pronunţat”, a glumit, în context, analistul politic Victor Ciobanu.



„...exact! Eu aş intui că este vorba despre domnul Plahotniuc, e o presupunere a mea”, a continuat, ironic, fostul deputat. „Unul e că Plahotniuc este cetăţean al Federaţiei Ruse şi FR are tot dreptul să se intereseze de acţiunile propriilor cetăţeni. Şi nu cred că întâmplător acolo a apărut un alineat cu spălătoria rusească. Eu cred că astăzi conducerea ţării a dat o bănuială rezonabilă că… ar fi ceva”, a mai spus Petkov.



Şi analistul politic al Fundaţiei Jamestown, Vlad Socor, care a avut o intervenţie telefonică în „Cabinetul din Umbră”, a vorbit despre legătura acestui caz cu liderul PD.



„Plahotniuc nu are acces la Moscova. El îşi doreşte acest lucru, a sperat că Dodon îi va deschide accesul, dar deocamdată iată că nu s-a întâmplat. Din acest motiv ei se supără ca văcarul pe sat şi spun că vor solicita oficialilor să nu mai meargă la Moscova. Este şi acesta un aspect al teatrului politic înscenat de Plahotniuc, cu ajutorul lui Dodon, precum că ar exista o confruntare între guvernarea de la Chişinău şi Moscova, iar guvernarea lui Plahotniuc pozează în rol de apărător. Prin RM au fost spălate 22 de miliarde de dolari. Imposibil ca Plahotniuc, care controlează totul, justiţie, sistem bancar, procuratură, agenţiile guvernamentale etc, să nu fi aflat despre acest lucru acum câţiva ani. Acum se încearcă o ştergere a urmelor. Aşa îmi explic eu comunicatul”, a opinat analistul politic Vlad Socor.



La rândul său, deputatul PSRM Adrian Lebedinschi a amintit de o declaraţie a lui Dmitri Rogozin la Chişinău, întrebat fiind despre o eventuală întâlnire cu Plahotniuc.



„Eu cred că e un răspuns la declaraţia lui Rogozin, care a spus că ei cu proxeneţii nu discută. Poate e o metodă să arate că, uite, noi suntem tari şi vrem să fim trataţi la nivel. De fapt, e o pişcătură de ţânţar ce au făcut guvernanţii de la Chişinău”, a spus Lebedinschi.



În concluzie, analistul politic Victor Ciobanu a punctat că, în scurt timp, cu siguranţă vor exista scurgeri de informaţii şi vom afla lista celor de care se interesează serviciile ruseşti şi ce adevăratul motiv al gestului conducerii ţării.