Averea deputatei care a anunţat despre aderarea a 14 transfugi comunişti la PD

Fosta comunistă Violeta Ivanov, care a anunţat astăzi că împreună cu transfugii din PCRM aderă la PD, a fost aleasă deputată în Parlament în 2009, pe listele PCRM, partid pe care-l reprezintă din 2007, pe când a fost viceministră, iar ulterior, ministră a Ecologiei şi Resurselor Naturale în perioada guvernării comuniste, scrie Ziarul de Gardă La sfârşit de 2015, împreună cu alţi 13 camarazi de partid, a părăsit fracţiunea PCRM, formând, împreună cu deputaţii PD, Platforma Social-Democrată „Pentru Moldova”, cea care, în prezent, deţine funcţia de speaker al Parlamentului şi care a propus candidatul la funcţia de premier, iniţial, pe Vlad Plahotniuc, ulterior, pe Pavel Filip. Toţi cei 14 transfugi comunişti au fost acuzaţi, inclusiv de foşti colegi de partid, de faptul că au părăsit fracţiunea PCRM în schimbul unor beneficii financiare. Deputata Ivanov a participat şi ea la discuţia dintre mai mulţi aleşi ai poporului despre salariul de deputat, discuţie ajunsă celebră după ce deputatul Sergiu Stati a declarat: „rămâi cu 7500 de lei şi încearcă să supravieţuieşti…”.Violeta Ivanov are 49 de ani. În 2009, când a ajuns deputată în Parlament, aceasta indica în declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietate doar un salariu de funcţie de 125 mii de lei. Nici în declaraţia pe anul 2010, deputata nu indica bunuri, ci doar salariul care, în 2010, a atins cifra de 131 mii de lei. În 2011, Violeta Ivanov indică, la fel, doar salariul de 139 mii de lei. „Fără schimbări”, nota ea, la capitolul bunuri mobile şi imobile. Abia în 2012, aceasta face pentru prima dată referire la soţul său, declarând, pe lângă salariu său, de 122 mii de lei, cel de 13,2 mii de lei – al soţului. Tot în 2012, deputata indica un teren pentru construcţii, o casă de 66 m.p. şi un apartament de 73 m.p., ambele în Chişinău, pe care le obţinuseră în 2008, respectiv, 1995. Nici unul din aceste bunuri, însă, nu se regăseau în declaraţiile sale de avere pe anii precedenţi, deşi aceasta le deţinea şi, conform legii, era obligată să le declare.Tot în declaraţia din 2012, deputata indica o motocicletă BMW F650, fabricată în 1999 şi dobândită în 2008. În declaraţia din 2013, Violeta Ivanov declara un salariu de 156 mii de lei şi alţi 18 mii de lei din cel al soţului, angajat la Întreprinderea Individuală (ÎI) „Ionel-Ivanov”, dar şi un automobil, BMW 730, dobândit în acel an, prin contract de comodat. În fine, în ultima declaraţie de avere disponibilă, cea pentru 2014, Violeta Ivanov indică salariul său, care a ajuns la 169 mii de lei pe an, cel al soţului de la ÎI „Ionel-Ivanov” – de 42 mii de lei, începutul construcţiei unei case de locuit în Chişinău, dar şi încă o motocicletă, BMW R 1200 GS, procurată în acel an.În 2008, Vasile Ivanov, bunelul Margaritei, îi dona o casă de 66 m.p. cu tot cu terenul pentru construcţii pe str. Bisericii, în sect. Buiucani al Capitalei. Ambele bunuri se conţin în declaraţiile de avere pe anul 2013 şi 2014 ale deputatei. Astăzi, la această adresă se înalţă însă o altă casă, cu două niveluri şi mansardă.Violeta Ivanov deţine şi un apartament, declarat în 2013 şi 2014, de 73 m.p. pe str. Iazului din Chişinău. Imobilul a fost obţinut de aceasta încă în 1995, fiind înregistrat pe numele de fată al deputatei, Violeta Coşuneanu. Deşi deputata susţine că locuieşte la bloc, locatarii din str. Iazului susţine că aleasa poporului, de aproape doi ani nu mai stă în apartamentul pe care-l indică în declaraţiile de avere, precizând că acesta este astăzi oferit în chirie.Fracţiunea democrată din Parlament are, începând de astăzi, 34 de deputaţi şi este cea mai numeroasă fracţiune din Parlament.