Andrei Năstase, despre aderarea transfugilor la PD: „Unicul lucru de care e în stare Plahotniuc e să corupă deputaţi şi aleşi locali din miliardele furate de la cetăţeni”

Sursa: jurnal.md Foto: facebook.com/andrei.nastase.da 10.03.2017 14:35

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, afirmă că alăturarea transfugilor PCRM la fracţiunea PD nu ar trebui să ia prin surprindere pe nimeni, pentru că era clar din start, încă acum un an, că aşa se va întâmpla.



„O atitudine cinică a guvernării faţă de cetăţenii ţării, pe care îi tratează ca pe o turmă şi o intoxică concomitent cu pretinse reforme electorale şi cu spectacole mediatice, în spatele acestora continuă sărăcirea şi umilirea populaţiei”, a comentat liderul PPDA, contactat de Jurnal.md.



„Este o demonstraţie că unicul lucru de care e în stare Plahotniuc e să corupă, să cumpere pe miliardele furate de la cetăţeni aleşi locali şi deputaţi, ca pe nişte obiecte care nu vor face niciodată reforme, nu vor îmbunătăţi niciodată nivelul de trai din ţară, silind cetăţenii să plece în vest sau în est după un loc de muncă, după siguranţă, după un trai decent. Aşa-zisa aderare a celor 14 transfugi a fost rezolvată încă acum un an, iar astăzi a fost o demonstraţie de forţă, a vrut să se asigure că văd şi alţii ceea ce poate el. Atât.”, a punctat Andrei Năstase.



Precizăm că cei 14 transfugi din PCRM, care acum un an au părăsit PCRM şi au votat pentru Guvernul Filip, s-au alăturat astăzi, oficial, fracţiunii PD. Astfel, de astăzi, fracţiunea PD este formată din 34 de deputaţi şi este cea mai mare din Parlament. Cei 14 deputaţi PCRM, în frunte cu preşedintele fracţiunii parlamentare, Violeta Ivanov, au anunţat la sfârşitul anului 2015 că părăsesc partidul, iar peste o lună au votat pentru învestirea Guvernului condus de Pavel Filip. Astfel, fracţiunea comuniştilor, formată până atunci din 21 de legislatori, a rămas fără mai mult de jumătate din deputaţi. Printre cei care au plecat au fost fruntaşii partidului: Violeta Ivanov, Artur Reşetnicov, Anatolie Zagorodnîi, Igor Vremea, Galina Balmoş, Anatolie Gorilă, dar şi Sergiu Stati, Boris Golovin, Vladimir Vitiuc, Corneliu Mihalache, Victor Mîndru, Alexandr Bannicov, Petru Porcescu, Elena Gudumac.