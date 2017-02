NATO face precizări în legătură cu biroul de la Chişinău care l-a speriat pe Dodon: „Nu trebuie să vă închipuiţi că vor veni generali sau ofiţeri”

Biroul de legătură al NATO la Chişinău va fi unul civil şi va avea angajaţi în mare parte cetăţeni ai Republicii Moldova. Precizările aparţin purtătoarei de cuvânt a NATO Oana Lungescu şi au fost făcute în contextul declaraţiilor lui Igor Dodon. Aflat în vizită la cartierul general al NATO de la Bruxelles, şeful statului a insistat că deschiderea unui Birou al Alianţei la Chişinău ar fi o provocare.„Biroul de informare NATO de la Chişinău va fi deschis anul acesta, după cum a explicat secretarul general adjunct, Rose E. Gottemoeller. Trebuie subliniat că acest birou se creează pe baza unui acord cu autorităţile din Republica Moldova, pe baza cererii guvernului, ratificării în Parlament. Deci, NATO este o instituţie serioasă şi îşi ţine promisiunile. În plus, trebuie spus că acest birou este un mic birou diplomatic, civil, unde marea majoritate a angajaţilor vor fi, de fapt, cetăţeni moldoveni. Nu trebuie să vă închipuiţi că vor veni generali sau ofiţeri. E vorba de diplomaţi şi va fi un singur diplomat dintr-o ţară membră NATO, restul vor fi angajaţi moldoveni, din Republica Moldova. Tocmai pentru că ceea ce doreşte acest birou, scopul său este să ajute cetăţenii Republicii Moldova să-şi întărească instituţiile, să vadă la firul ierbii exact de ce are nevoie Republica Moldova şi să răspundă acestor cerinţe cu programele şi cu finanţările pe care le avem”, a declarat oficialul NATO la Europa Liberă „Trebuie subliniat, în sfârşit, că nu este ceva special acest birou pentru Chişinău. Avem acest gen de birouri de legătură NATO la Moscova, de exemplu, la Kiev, la Tbilisi sau la New York. Deci, nu este nimic special, face parte din procedurile diplomatice absolut universale şi, cum spuneam, aşa cum există la Moscova, va fi deschis şi la Chişinău”, a adăugat Oana Lungescu.Anterior Igor Dodon a declarat la Russia Today că intenţionează să anuleze acordul privind deschiderea unui Birou de legătură al NATO la Chişinău.Precizăm că deschiderea Oficiului de legătură al NATO la Chişinău este rezultatul a peste doi ani de discuţii (iniţiate după izbucnirea conflictului din Ucraina). Republica Moldova a cerut şi a primit de la NATO un pachet important de asistenţă menit să o ajute să-şi modernizeze sistemul de securitate şi de apărare.Oficiul NATO din Chişinău va coordona programele de sprijin derulate de NATO în Republica Moldova, programe complementare, pe alocuri, cu cele implementate de UE în Moldova.De asemenea, NATO intenţionează să reia procesul de evacuare a pesticidelor din sudul Republicii Moldova, rămase din perioada sovietică, şi care afectează calitatea apei şi, implicit, sănătatea oamenilor care locuiesc acolo. NATO şi-a asumat integral cheltuielile pentru acest proiect.