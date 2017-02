Andrei Năstase: „Spiritul nostru civic nu este adormit; Venim din piaţă să schimbăm clasa politică”

După ce presa din Moldova, controlată în mare parte de Plahotniuc şi Dodon a evitat să vorbească despre marile proteste din România, iar unii bloggeri au comparat cele două state, menţionând că în Moldova nu ar fi avut loc evenimente de o asemenea amploare, Andrei Năstase a venit cu o replică.„Plahotniuc şi Dodon vor să ne facă să credem că spiritul nostru civic este adormit. Le convine de minune o astfel de stare de lucruri. Dar nu este deloc aşa. Şi în Moldova am avut proteste ca în România, şi în Moldova ne-am opus furtului, corupţiei, nesimţirii politicienilor care ne conduc”, a declarat liderul Partidului Politic Platforma „Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase, după ce posturile TV controlate de Dodon şi Plahotniuc au evitat să informeze cetăţenii despre marile proteste din România, ignorându-le în totalitate.În opinia lui Năstase, manipulări, ca şi atâtea altele, nu trebuie lăsate aşa, întrucât intoxicările sunt extrem de periculoase pentru spiritul civic din Moldova. „Ni se inoculează ideea că noi, cetăţenii moldoveni, nu putem protesta cum o fac cetăţenii români”, a comentat politicianul, numind acest lucru, „manipulare grotească”.„Evident că există anumite diferenţe. Dar trebuie să menţionez din capul locului că aceste diferenţe nu vizează poporul, sutele de mii de cetăţeni moldoveni care au protestat, ci politicienii care şi-au bătut joc de ei. Inamicii Republicii Moldova spun că protestele din Moldova nu se pot compara cu cele din România şi argumentează prin faptul că în spatele protestelor de la Chişinău a fost Partidul Platforma DA. Or ,cronologic lucrurile stau altfel. Platforma DA s-a cristalizat în piaţă. Demnitate şi Adevăr este emanaţia pieţei, nu invers!”, se arată într-un comunicat PPPDA.Andrei Năstase consideră că cetăţenii români au noroc de nişte instituţii funcţionale. Totodată, acesta a mai specificat şi faptul că politicienilor români a început să le fie frică de oamenii din stradă, pe când la Chişinău nici vorbă. Politicienii de la putere sunt surzi la ce se strigă în piaţă!Bucureşti şi Chişinău, diferenţa. ( facebook.com / Andrei Nastase Amintim că Platforma civică s-a transformat în fracţiune politică la solicitarea mulţimii din Piaţa Marii Adunări Naţionale. Această transformare era necesară, întrucât Moldova în prezent are nevoie de nişte politicieni care să schimbe clasa politică. „Asta s-a şi întâmplat. Noi, cei din DA, venim din piaţă să schimbăm clasa politică. Avem un mandat direct. Pe Plahotniuc nu l-a ales nimeni să conducă Moldova. Noi, însă, am fost împuterniciţi de sute de mii de oameni care au venit la proteste, iar capacitatea am demonstrat-o şi în scrutinul prezidenţial”, a adăugat liderul PPPDA.„Cele două proteste (din România, din Republica Moldova) sunt ca două lacrimi. Şi cetăţenii moldoveni, şi cei români au protestat împotriva corupţiei. Şi la Chişinău, şi la Bucureşti oamenii au ieşit în stradă pentru că erau profund nemulţumiţi. Nu i-a adus nimeni cu forţa. S-a văzut asta”, mărturiseşte Năstase.În context, politicianul a ţinut să menţioneze şi diferenţele dintre protestele din cele două state româneşti:„- Sprijinul extern a fost diferit la Chişinău faţă de ce am văzut că s-a întâmplat la Bucureşti.- În România oamenii se vor retrage acasă fiind siguri că politicienilor le-a intrat frica în oase. În Moldova, oligarhii, corupţii, nu simt nicio presiune!- Ştiaţi că în Parlamentul românesc au existat deputaţi care au protestat zi şi noapte chiar în sala de şedinţe a forului legislativ? Patru zile au dormit acolo. Cine a făcut asta la Chişinău? Măcar atunci când Platforma Civică, nu partidul (pentru că nu exista) protesta non-stop în frigul de afară şi din corturi. Nimeni. La Chişinău am avut deputaţi care au ieşit pe furiş din Parlament. Scoşi pe targă sau în braţe de poliţişti”.