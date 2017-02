Preşedintele pro-rus al ţării din care fug zilnic 106 cetăţeni, la Bruxelles

Preşedintele moldovean, Igor Dodon, şi-a început vizita oficială de trei zile la Bruxelles. După ce a pledat la Moscova pentru denunţarea Acordului de Asociere cu UE, pentru nedeschiderea unui biroul NATO la Chişinău, pentru „parteneriat strategic cu Rusia” şi „memorandum cu Uniunea Eurasiatică”, luni, 6 februarie, preşedintele moldovean, Igor Dodon, şi-a început vizita oficială de trei zile la Bruxelles.



În pofida declaraţiilor belicoase făcute la Moscova, unde a spus că „Moldova nu a obţinut nimic de pe urma semnării Acordului de Asociere şi de Liber Schimb cu UE, ci doar a pierdut piaţa rusească”, Igor Dodon va beneficia, la Bruxelles, de întâlniri la cel mai înalt nivel. Acesta va fi primit de preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, Federica Mogherini, vicepreşedinte al Comisiei Europene. De asemenea, Dodon se va întâlni cu preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, precum şi cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.



Un „alt” Dodon la Bruxelles



În ajunul vizitei la Bruxelles, Dodon şi-a schimbat retorica. Acesta a menţionat că va discuta cu oficialii europeni despre implementarea Acordului de Asociere cu UE: „Vom discuta despre relaţiile bilaterale, implementarea Acordului de Asociere cu UE, dar şi despre deficienţele şi lacunele care sunt evidente după 2 ani de implementare. I-am transmis d-lui Ambasador (şefului Delegaţiei UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola – n.n.) proiectul Memorandumului privind cooperarea dintre Comisia Economică Eurasiatică şi Republica Moldova, acord care intenţionez să fie semnat cu Uniunea Eurasiatică şi care nu contravine Acordului de Asociere cu UE”, a spus preşedintele moldovean. El a precizat că Moldova „trebuie să coopereze absolut cu toţi”, iar „această cooperare trebuie să aibă la bază interesele ţării noastre Republica Moldova”.



Declaraţiile lui Dodon la Moscova



În cadrul recentei vizite oficiale la Moscova, Igor Dodon i-a promis preşedintelui rus Vladimir Putin că PSRM (al cărui preşedinte Dodon nu mai este) va cere anularea Acordului de Asociere semnat cu Uniunea Europeană, dacă va avea majoritate parlamentară după alegerile din 2018. El a spus că Moldova nu a obţinut nimic de pe urma semnării Acordului de Asociere cu UE, ci doar pierderea pieţei ruseşti (Rusia a pedepsit Moldova prin impunerea embargourilor economice). La întoarcerea în Moldova, preşedintele Dodon a continuat atacurile la adresa UE, invocând inclusiv informaţii false despre exporturile moldoveneşti pe piaţa UE. Preşedintele pro-rus a sugerat că prin semnarea Acordului de Liber Schimb cu UE, Moldova şi-a deschis piaţa pentru „invadarea” pieţei moldoveneşti cu produse europene şi a insistat asupra renegocierii acestui Acord în cadrul unei trilaterale Moldova-Rusia-UE, idee agreată şi de Vladimir Putin.



De menţionat că magazinele cu produse alimentare din Republica Moldova sunt pline cu produse importate din Rusia şi Ucraina, cele de provenienţă europeană fiind inexistente pe rafturi, inclusiv în magazinele mari.



Statisticile nu mint ca preşedinţii



Maja Kocijancic, purtătoarea de cuvânt a Federicăi Mogherini, a declarat că Acordul de Asociere semnat de Republica Moldova cu UE este „baza relaţiilor dintre cele două părţi”, Acord care „a oferit rezultate pozitive atât pentru Moldova, cât şi pentru comunitatea europeană”. Maja Kocijancic a precizat că „profunzimea relaţiilor UE cu Moldova este demonstrată şi de alte înţelegeri-cadru importante, cum ar fi cele referitoare la mobilitatea cetăţenilor (liberalizarea regimului de vize)”.



Conform statisticilor oficiale, schimburile comerciale între UE şi Republica Moldova au scăzut, în 2015, cu 6% din cauza scăderii exporturilor UE în Republica Moldova. Pe de altă parte, importurile UE din Moldova au crescut cu 5% în 2015 şi cu 21% faţă de 2013 (anul de dinaintea semnării Acordului de Liber Schimb UE - Republica Moldova). Momentan, UE absoarbe 63% din exporturile totale ale Republicii Moldova. Exportul produselor agricole moldoveneşti pe piaţa europeană a crescut, în 2015, cu 9%. Tendinţa pozitivă a continuat şi în prima jumătate a anului 2016 în ceea ce priveşte exportul în UE a seminţelor de floarea soarelui, nuci, struguri, fructe uscate, grâu, orz, zahăr, unele tipuri de hârtie, îmbrăcăminte şi articole de dormitor de producţie moldovenească.



Implementarea Acordului de Asociere cu UE - creşterea anuală a PIB cu 5,4%



Potrivit calculelor UE, dacă Chişinăul va implementa cu stricteţe reformele prevăzute în Acordul de Asociere cu UE, Acordul de Liber Schimb va genera sporirea anuală a Produsului Intern Brut al Moldovei cu 5,4%.



Ministrul moldovean al Economiei, Octavian Calmîc, a menţionat în cadrul Forumului moldo-austriac de afaceri că Moldova va continua să absoarbă oportunităţile pieţei europene până va atinge un nivel al exporturilor pe această piaţă de 85% din total. El a spus că Guvernul implementează mai multe strategii prin care urmăreşte crearea unui mediu de afaceri favorabil şi atractiv atât pentru dezvoltarea companiilor autohtone, cât şi pentru cele străine, care vin cu investiţii în Moldova. Între acestea: diminuarea numărului organelor de control, eliminarea unui set întreg de acte permisive, crearea ghişeului unic.



„Dodon să se hotărască încotro vrea să o apuce”



Potrivit europarlamentarului român, Monica Macovei, Acordul de Asociere cu Moldova „este cel mai favorabil pe care UE l-a făcut vreo dată pentru o ţară”: „Partea economică a Acordul de Liber Schimb e foarte favorabilă Moldovei. Spun asta fiindcă am tot auzit minciunile şi propaganda rusă spunând că o să fie invadată piaţa din Moldova cu produse din UE… Moldova exportă în UE, nu importă. Dacă vrea să importe bine, dar nu o obligă nimeni. În schimb, are o cotă foarte mare de export - aşa cum nu a avut nici o altă ţară până acum. Deci, nu se dă cu piciorul la aşa ceva, pentru că, în primul rând, asta înseamnă bunăstarea oamenilor”, a menţionat Monica Macovei pentru TVR-Moldova. Iar europarlamentarul Cristian Preda a spus că aşteaptă ca, în cadrul vizitei la Bruxelles, Igor Dodon „să se hotărască încotro vrea să o apuce”.



Experţi: Dodon gândeşte ruseşte - străin intereselor naţionale



Igor Dodon deja dăunează economiei moldoveneşti prin crearea unei incertitudini strategice în ceea ce priveşte viitorul ţării pentru investitorii străini. Ideea ca Moldova să denunţe Acordul de Asociere cu UE pentru a adera la Uniunea Economică Eurasiatică ar însemna „suicid economic pentru Moldova”, susţin experţii din cadrul „Expert-Grup”.



„Acum Dodon nu are autoritatea de a face ceva, deoarece competenţele lui constituţionale ca preşedinte sunt limitate, iar majoritatea parlamentară şi guvernul sunt dominate de partide cu agendă pro-europeană, care nu sunt de acord cu el. Totuşi, nu mai târziu de anul 2018 vor avea loc alegeri parlamentare şi Dodon urmăreşte obţinerea unei majorităţi parlamentare, astfel încât să poată merge înainte cu obiectivele sale”, menţionează experţii.



Realitatea



Republica Moldova este cea mai săracă ţară din Europa, deşi, conform statisticilor UE, este „cel mai mare beneficiar de asistenţă europeană din lume pe cap de locuitor”. Corupţia şi oligarhia au preluat controlul asupra instituţiilor statului. Tinerii dezamăgiţi pleacă în străinătate şi nu se mai întorc, iar cei care rămân se răzbună pe guvernarea coruptă, care se declară „pro-europeană”, votând partidele pro-ruse. Un studiu realizat de „Magenta Consulting” arată că, zilnic, din Moldova pleacă şi nu se mai întorc 106 locuitori. Potrivit unei hărţi publicate de cotidianul britanic „Daily Mail”, Republica Moldova este în top 10 ţări care au cei mai mulţi cetăţeni plecaţi peste hotare. Aproximativ 22% din cetăţenii Republicii Moldova muncesc în străinătate. Moldova ocupă în acest top a şasea poziţie, după Bosnia şi Herţegovina, Albania, Macedonia, Portugalia şi Muntenegru.