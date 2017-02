Europarlamentar: S-a pierdut mare parte din încrederea în Guvernul de la Chişinău; A fost o destabilizare politică pentru că aşa a vrut oligarhul Plahotniuc

Uniunea Europeană nu are încredere în actualul guvern de la Chişinău din cauza crizei politice puse la cale de către PD şi care a provocat căderea Executivului precedent, afirmă deputatul european Monica Macovei.„Sigur că s-a pierdut mare parte din încrederea în acest Guvern, mai ales de la acea destabilizare politică determinată de căderea Guvernului, provocată chiar de un partid aflat la guvernare, de Partidul Democrat. Pentru că aşa a vrut oligarhul Plahotniuc”, a declarat Monica Macovei într-un interviu pentru TVR Moldova „Aici, îmi pare rău să spun, dar este adevărul, au contribuit şi cei din PSD România. Partidul Democrat este în familia Partidului Socialist European şi chiar cu o zi înainte de căderea Guvernului, Lupu era la Bruxelles ca să ia lumină de la PSD. Cam aici suntem. Asta nu e bine, pentru că indiferent de disputele partidelor din România, Moldova este un obiectiv de ţară comun. Vrem toţi binele Moldovei, nu vrem s-o dăm pe mâna oligarhilor, şi nici pe mâna ruşilor”, a adăugat europarlamentarul.Monica Macovei a precizat că săptămâna viitoare în Parlamentul European va fi discutată situaţia Republicii Moldova şi a sfătuit oficialii de la Chişinău să expună problemele adevărate cu care se confruntă ţara.„E foarte important să se aducă exact care sunt problemele. Lumea trebuie să ţină minte că, primul lucru până a corecta o problemă, este să recunoşti că există, altfel nimeni nu crede că o vei corecta. Dacă vii şi spui că nu e adevărat, că avem justiţie independentă, nimeni nu te crede şi nimeni nu te bagă în seamă. Înseamnă că nu vei corecta asta. Dacă spui da, procurorul general nu e independent, nu am investigat furtul miliardului, e un singur om la închisoare şi restul au rămas cu bani şi nepedepsiţi, dacă spui asta ai o şansă să te creadă partenerii europeni. (…) Vrem ca aceste ţări să rămână pe parcursul european. Dar nu pot să rămână cu minciuni”, a menţionat europarlamentarul.