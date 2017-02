Andrei Năstase: „Ni se inoculează ideea că Moldova nu poate protesta ca România; Noi, cei din Platforma DA, venim din piaţă să schimbăm clasa politică”

„Cele două proteste, cel din România şi cel din Republica Moldova, sunt ca două lacrimi. Şi cetăţenii moldoveni, şi cei români au protestat împotriva corupţiei. Şi la Chişinău, şi la Bucureşti oamenii au ieşit în stradă pentru că erau profund nemulţumiţi. Nu i-a adus nimeni cu forţa”. Sunt declaraţiile preşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase. Liderul mişcării protestatare afirmă că holdingul media condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc încearcă însă să inoculeze ideea că Moldova nu poate protesta ca România.„Holdingul ucigaş a mai lansat recent nişte manipulări la mici TV, pe Facebook, pe bloguri, pe la analiştii de două parale. Nici aceste manipulări, ca şi atâtea altele, nu trebuie lăsate aşa. Pentru că intoxicările sunt extrem de periculoase pentru spiritul civic din Moldova. Ni se inoculează ideea că noi, cetăţenii moldoveni, nu putem protesta cum o fac cetăţenii români. Manipulare grotescă. Aceasta serveşte tandemului hibrid Plaho-Don. Plahotniuc şi Dodon vor să ne facă să credem că spiritul nostru civic este adormit. Le convine de minune o astfel de stare de lucruri. Dar nu este deloc aşa. Şi în Moldova am avut proteste ca în România, şi în Moldova ne-am opus furtului, corupţiei, nesimţirii politicienilor care ne conduc. Evident că există anumite diferenţe”, a declarat Andrei Năstase.Potrivit liderului PPDA, aceste diferenţe nu vizează poporul, sutele de mii de cetăţeni moldoveni care au protestat, dar politicienii care şi-au bătut joc de ei.„Inamicii Republicii Moldova spun că protestele din Moldova nu se pot compara cu cele din România şi argumentează prin faptul că în spatele protestelor de la Chişinău a fost Partidul Platforma DA. Or cronologic lucrurile stau altfel. Platforma DA s-a cristalizat în piaţă. Demnitate şi Adevăr este emanaţia pieţei, nu invers! Cetăţenii români au noroc de nişte instituţii funcţionale; în plus, politicienilor români a început să le fie frică de oamenii din stradă. La Chişinău nici vorbă. Politicienii de la putere sunt surzi la ce se strigă în piaţă! Să latre, zic ei! O să vă muşcăm, zicem noi”, a adăugat Andrei Năstase.Dar pentru asta era nevoie ca piaţa să „nască” nişte politicieni care să schimbe clasa politică. Asta s-a şi întâmplat, iar cei din Platforma DA au venit din piaţă să schimbe clasa politică, a continuat liderul mişcării protestatare.„Avem un mandat direct. Pe Plahotniuc nu l-a ales nimeni să conducă Moldova. Noi, însă, am fost împuterniciţi de sute de mii de oameni care au venit la proteste, iar capacitatea am demonstrat-o şi în scrutinul prezidenţial. Dar ca să vorbesc de diferenţe. Sprijinul extern a fost diferit la Chişinău faţă de ce am văzut că s-a întâmplat la Bucureşti. Ne place sau nu, dar majoritatea ambasadelor străine au închis ochii, s-au uitat în altă parte, de exemplu, când Guvernul a fost uns noaptea, pe ascuns, ca hoţii. Continuăm să le explicăm – poate vom fi auziţi. O altă diferenţă este că în Romania oamenii se vor retrage acasă fiind siguri că politicienilor le-a intrat frica în oase. În Moldova, oligarhii, corupţii, nu simt nicio presiune!”, afirmă Andrei Năstase.„Ştiaţi că în Parlamentul românesc au existat deputaţi care au protestat zi şi noapte chiar în sala de şedinţe a forului legislativ? Patru zile au dormit acolo. Cine a făcut asta la Chişinău? Măcar atunci când Platforma Civică, nu partidul (pentru că nu exista) protesta non-stop în frigul de afară şi din corturi. Nimeni. La Chişinău am avut deputaţi care au ieşit pe furiş din Parlament. Scoşi pe targă sau în braţe de poliţişti. Piaţa Marii Adunări Naţionale a impus nişte oameni de caracter care vor ajunge politicieni în Parlament. Vom schimba sistemul politic din interior. După alegeri, protestul oamenilor din Piaţă va ajunge şi în Parlament. Iar odată ajunşi acolo, vom face şi marea schimbare. Vă promit!”, a mai spus liderul PPDA.