Dumitru Alaiba: „Dacă cei corupţi de la Bucureşti îşi pregătesc terenul ca să mai fure, ai noştri sunt cu un pas înainte - deja au furat şi îşi ajustează legi pentru a-şi legaliza prada”

Proiectul legii amnistiei capitalului, votat în primă lectură la sfârşitul anului trecut, fără să existe consultări publice, a fost criticat inclusiv de reprezentanţii FMI şi Băncii Mondiale, care spun clar că acesta periclitează lupta cu corupţia. Câţiva experţi din cadrul Centrului de Politici şi Reforme din Republica Moldova au cerut săptămâna trecută speakerului să retragă proiectul, atenţionând că noua lege va instaura o impunitate pentru comportamentul corupt şi că ar pune la îndoială principiul egalităţii în faţa legii.Expertul Dumitru Alaiba, director programe la această organizaţie, afirmă că legea cu pricina are o singură intenţie - de a legaliza banii cu provenienţă ilicită din diferite activităţi la fel ilegale şi că dacă la Bucureşti corupţii de la guvernare încearcă să ajusteze legislaţia ca să mai poată fura puţin, atunci corupţii din RM sunt cu mult înainte - au furat ce au avut de furat şi acum îşi fac legi ca să legalizeze prada.„Nu cred că are sens de discutat punctual unele prevederi, pentru că am cădea în capcana, daca vreţi, a celor care au propus această lege. Este clar că modul în care a fost propusă legea, netransparent, peste noapte, destul de brusc, înseamnă o voinţă politică în sensul negativ de data aceasta enormă de a-l promova. Justificarea proiectului, raţionamentul proiectului, consecinţele pe care le produc - sunt destul de proaste, bolnave chiar pentru societatea noastră, de aceea credem că unica soartă pe care o merită acest proiect este renunţarea la el şi niciodată să nu ne mai întoarcem la asemenea propuneri. Mai mulţi membri ai societăţii civile, mass-media, donatori, parteneri de dezvoltare şi-au exprimat mari rezerve faţă de acest proiect, dar ei îşi exprimă mari rezerve pentru că sunt diplomaţi. Ceea ce trebuie ai noştri să înţeleagă este că aşa ceva nu trebuie să treacă. De aceea noi am spus că vrem să fim un pic mai direcţi pentru a transmite ceea ce trebuie spus - ca să nu existe spaţiu de interpretare”, a declarat Alaiba, într-un interviu pentru Europa Liberă „Dacă cei corupţi de la Bucureşti acum îşi pregătesc terenul ca să mai fure puţin, ai noştri sunt cu un pas înainte, ai noştri deja au furat şi acum îşi ajustează legi pentru a-şi legaliza prada. Există o analogie tristă dintre evenimentele din aceste ţări, doar că ai noştri de data aceasta sunt cu un pas înainte”, a adăugat expertul.Dumitru Alaiba s-a referit şi la anchetarea fraudei bancare, care nu se mişcă din loc. „Frauda bancară, căreia noi îi spunem furtul pentru că este furt - frauda este un cuvânt mai mascat pentru a spune ceea ce s-a întâmplat - , nu se mişcă de peste doi ani şi jumătate. Este clar că aceste autorităţi nu au nicio intenţie să finalizeze nicio investigaţie. Noi nu vedem nicio comunicare eficientă cu publicul, cu donatorii, cu partenerii de dezvoltare despre ce s-a întâmplat totuşi, noi nu vedem decât nişte fumigene, iar autorităţile au pus un embargo pe subiectul acesta, ele pot să vorbească despre orice numai nu despre furtul bancar”, afirmă Dumitru Alaiba.Solicitat să comenteze şi faptul că, în ultimul timp, băncile din RM au înăsprit regulile în ceea ce priveşte transferurile de peste hotare, atât când e vorba despre agenţi economici, cât şi despre persoane fizice, şi asta în timp ce se încearcă promovarea unei legi care să permită intrarea de fonduri să le zicem suspecte, expertul a declarat:„Eu aş presupune că acestea două nu sunt parte din aceeaşi strategie. Există condiţionalităţi FMI şi aşa mai departe, pe de altă parte se vrea deschiderea unei ferestre pentru a oferi acces la bani de o provenienţă nu tocmai onestă. Ţara noastră deja a devenit vestită pentru spălare de bani transfrontalieri. Noi, din păcate, cu peste 20 de miliare de dolari spălaţi prin sistemul nostru bancar, avem toată libertatea să etalăm ţara noastră ca un hab regional de spălare de bani. Această idee de proiect de lege pur şi simplu va perpetua imaginea ţării noastre peste hotare. Şi nu cred că asta este ţara pe care noi vrem s-o vedem prin presă. Pur şi simplu nu este moral, dacă vreţi, că în timp ce populaţia va plăti timp de 25 de ani pentru furt, avem toate justificările să presupunem că banii care au fost furaţi vor putea fi legalizaţi fără nicio problemă contra unui comision modest.”Or, nu prin amnistie fiscală se creşte economia şi nu amnistia fiscală aduce investiţii sau o economie curată. Tot ce poate face o asemenea amnistie e să stimuleze corupţia în continuare şi să-i încurajeze pe cei care s-au obişnuit să-şi dobândească averi ilicit să aştepte momentul pentru a-şi legaliza averile, pe când oamenii cinstiţi sunt întotdeauna descurajaţi, afirmă expertul.„Deci omul care plăteşte impozite şi munceşte se uită în jur şi rămâne extrem de dezamăgit de asemenea semnale care se transmit în societatea noastră. În acelaşi timp, ştiind cum parlamentul nostru poate face mişcări foarte bruşte şi foarte imprevizibile noi, cei din societate în general, nu ne vom mira deloc dacă într-o noapte, în trei minute, acest proiect pur şi simplu va fi votat rapid în a doua lectură şi va deveni lege. Noi vrem să vedem acest proiect respins, nu pus pe pauză, nu lăsat undeva prin rafturile parlamentului, dar respins oficial şi renunţat la el”, a punctat Dumitru Alaiba.