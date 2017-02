Deputatul român Matei Dobrovie: „Tentaculele corupte ale PSD au ajuns şi în Republica Moldova, partenerul principal al PSD fiind Plahotniuc; El l-a ajutat pe Dodon să câştige alegerile prezidenţiale”

Pentru a nu ajunge la închisoare, grupul de penali care se află la conducerea PSD şi ALDE este dispus să scoată informal România din UE şi să pună sub semnul întrebării parteneriatul cu SUA prin lovituri magistrale aplicate statului de drept. De această părere este Matei Adrian Dobrovie, deputat USR în Parlamentul României.„PSD ne „apără” de ruşi şi americani prin distrugerea statului de drept şi se justifică prin două „perdele de fum”: discursul naţionalist şi critica dură la adresa instituţiilor care gestionează lupta împotriva corupţiei. Liviu Dragnea şi restul penalilor din PSD şi ALDE nu ar avea curajul să pună problema unui Româniaexit, pentru că ştiu că nu ar putea obţine sprijinul majorităţii populaţiei, care este prin excelenţă pro-europeană. Totuşi ceea ce vor pesediştii să facă este să menţină România în UE, după regulile lor – resursele statului capturate la toate nivelele de PSD, politicieni aflaţi deasupra legii, un proces de legiferare în care abuzurile majorităţii sunt regula principală a jocului”, scrie deputatul „Liviu Dragnea a insinuat, ieri, la România TV că în spatele protestelor s-ar putea afla Federaţia Rusă, prezentând ca argument „situaţia din R. Moldova”( n.a. preşedintele pro-rus Igor Dodon adoptă măsuri anti-româneşti). Ceea ce nu a spus Liviu Dragnea este că tentaculele corupte ale PSD au ajuns şi în R. Moldova. Partenerul principal al PSD din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, l-a ajutat pe Dodon să câştige alegerile prezidenţiale. Igor Dodon este un pion esenţial pentru PSD, este partenerul cu care poate mima o falsă dispută cu rusofonii/rusofilii din R. Moldova şi cu Federaţia Rusă”, mai spune deputatul USR.Pentru ca PSD-ului să-i reuşească asaltul asupra justiţiei, atenţia românilor trebuie distrasă prin vehicularea pericolului extern reprezentat de Rusia, explică Matei Adrian Dobrovie.„În aceeaşi logică a denaturării realităţii, preşedintele Comisiei parlamentare SRI, Adrian Ţuţuianu, a declarat că doreşte iniţierea unei discuţii în cadrul comisiei, pentru a lămuri dacă multinaţionalele au fost implicate în proteste şi dacă acestea ameninţă securitatea naţională. Călin Popescu Tăriceanu a spus pentru BBC că „DNA şi serviciile de informaţii sunt percepute acum ca instituţii care nu respectă cadrul legal, care sunt corupte ele însele şi folosite ca pârghii importante în lupta politică din România”. Antena 3 şi România TV, posturile de propagandă ale PSD, au acredidat ideea că în România drepturile omului sunt încălcate de binomul DNA-SRI. Prin urmare, PSD-iştii ne spun că „marile” probleme ale României sunt ameninţările exercitate de „agenturile străine”, şi singurii capabili să o salveze sunt chiar ei. În aceeaşi notă, este acreditată ideea falsă că eforturile anti-corupţie ale SRI şi DNA nu au înregistrat progrese notabile”, mai punctează deputatul.Ceea ce nu spun PSD şi satelitul ALDE este că lichidarea statului de drept reprezintă o vulnerabilitate reală pentru securitatea naţională a României, că prin asaltul asupra justiţiei, Dragnea şi Tăriceanu îi crează Rusiei ferestre de oportunitate, fară ca Moscova să facă un efort minim, crede parlamentarul român.„Rusia nu are nevoie de lideri politici care să facă pe faţă jocul Moscovei într-un stat în care majoritatea populaţiei este rusofobă. Apartenenţa României la comunitatea de securitate euro-atlantică poate fi periclitată prin decizii politice nesănătoase luate de liderii de la Bucureşti. Pentru a face faţă cu succes interferenţelor Rusiei, România are nevoie de bună guvernare, nu de discursuri naţionaliste”, conchide Matei Adrian Dobrovie.