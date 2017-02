Armand Goşu, despre susţinerea financiară a RM de către partenerii externi: „E un fel de taxă de protecţie pe care o cere Plahotniuc prin şantaj”

Asistenţa financiară a Republicii Moldova oferită de către partenerii externi este un fel de taxă de protecţie pe care o cere Plahotniuc prin şantaj pentru a menţine ţara pe linia de plutire. Singura şansă spre schimbare este sprijinul pe care UE trebuie să-l acorde liderilor opoziţiei antioligarhice, Andrei Năstase şi Maia Sandu. Declaraţiile aparţin comentatorului politic de la Bucureşti, Armand Goşu.„Cei de la Bruxelles sau de la Bucureşti gândesc: trebuie să prevenim un colaps, o catastrofă socială la graniţa UE şi NATO. Şi cum facem? Trimitem bani. E un fel de taxă de protecţie pe care o cere Plahotniuc în diverse capitale, un fel de şantaj. Deci plătesc supravieţuirea acestui sistem. E imbatabil acest şantaj. Ca să schimbi lucrurile cu adevărat, trebuie să-i sprijini acum pe Maia Sandu, pe Andrei Năstase, să şcoleşti liderii din aceste partide, să-i pregăteşti să ocupe funcţii în viitoarea administraţie, să faci portretul psihologic al acestor oameni, să ştie cum funcţionează o lume occidentală. Şi de cealaltă parte, ca să nu ai surprize, să negociezi cu Plahotniuc un exit al lui. El nu are businessuri aici, întreprinderi, să zici că zeci de mii de moldoveni vor rămâne fără locuri de muncă. El e pur şi simplu cablat la stat, parazitează instituţiile statului. Nu ştiu cum ar fi o ieşire, să-i spună cineva de acolo că, domnule, ori eşti arestat undeva pe vreun aeroport de Interpol, ori te duci tu”, a declarat Armand Goşu în cadrul unei emisiuni la Unimedia Expertul afirmă că la Bucureşti de câţiva ani nu mai există o politică în privinţa Republicii Moldova, aceasta fiind decisă de Plahotniuc.„La Chişinău nu există niciun mijloc de presiune, e mereu un joc politic, foarte cinic, pe care îl fac nişte băieţi ca să-şi umple buzunarele. Bucureştiul nu e capabil să-şi facă o linie politică. Linia politică pe relaţia cu RM o fabrică Plahotniuc. Dacă el spune: am nevoie de încă o tranşă, 60 de milioane, pentru nu ştiu ce, văd că Bucureştiul execută. Deci la Bucureşti de câţiva ani nu mai există o politică pe linia RM. Nu ştiu cum s-a întâmplat asta, să-l întrebăm, cu ce s-a ocupat prin anii 90, cine a mai venit pe aici pe la Nobil, îi caza noaptea, cu cine are poze, pe cine i-a filmat, că le aşa frică. Evident că ei nu recunosc că le e frică, că cică aşa trebuie, stabilitate. Deci prăbuşim vectorul românesc cu Chirtoacă, prăbuşim vectorul european cu Plahotniuc, după care, prăbuşită cum e RM ne pică nouă în braţe”, a adăugat istoricul român.Comentatorul politic s-a referit şi la prietenia PD-PSD. „E vorba despre relaţia lui Plahotniuc cu România şi datează din anii 90. În 2001-2002 era înşurubat la Petrom, care era cea mai mare companie de stat a României. Vă daţi seama că trebuie să fi filmat nişte oameni grei ca să te împingă atât de sus. Nu relaţia PD-PSD contează. Relaţiile lui Plahotniuc sunt mult mai profunde”, a spus Armand Goşu.„Din păcate, după 1990, ce a trimis Bucureştiul la Chişinău nu a fost de cea mai bună calitate. Bucureştiul n-a trimis elită, ci nişte ciurucuri, multe ciuruciri. Şi n-am susţinut elită, ci nişte ciurucuri. Şi n-am înţeles bine niciodată ce se întâmplă cu adevărat în RM pentru că această comunicare între Bucureşti şi Chişinău a fost parazitată de tot felul de golani care şi-au umplut buzunarele. Şi Bucureştiul, în marea lui prostie pe care o fardează ca patriotism şi naţionalism”, a adăugat Armand Goşu.Potrivit istoricului de la Bucureşti, Centrul Naţional Anticorupţie va obţine respectul şi încrederea opiniei publice, dar şi a partenerilor externi numai atunci când îi va pune cătuşele lui Plahotniuc.„Eu sunt asigurat că în Chişinău sunt procurori foarte-foarte buni. Ce nu există - nu există voinţă politică. La Bucureşti ştiţi cum a ajuns DNA să câştige încrederea populaţiei? Vreo trei ani de zile au fost arestaţi cei din partidul lui Băsescu, care era la putere. Asta înseamnă că Plahotniuc să zică: gata, noi sprijinim lupta anticorupţie. Şi prima victimă a lui Chetraru - să-l lege pe Plahotniuc şi să-l ducă la închisoare. Şi atunci CNA va câştiga respectul şi încrederea opiniei publice şi a cancelarilor europeni. Poate Chetraru să facă asta? Nu, pentru că nu există voinţă politică”, a spus Armand Goşu.Referindu-se la intenţia PD de a modifica sistemul electoral în unul mixt, expertul român afirmă că acesta le-ar putea juca festa din cauza ratingului negativ pe care îl are Vladimir Plahotniuc.„Socoteala lui ar putea să fie foarte greşită. S-ar putea în felul acesta să-i asigure lui Dodon 90 de deputaţi din 101. Pentru că electoratul de aici nu poate să şteargă cu buretele şi să facă abstracţie. Oricine pe lista PD va fi asociat cu Plahotniuc. Probabil că lumea va vota nişte oameni care îl vor ataca pe Plahotniuc. El nu e aşa de inteligent ca să-şi fabrice propria opoziţie care să-l atace şi să ajungă în Parlament”, a spus Armand Goşu.„Plahotniuc are o mare problemă - are un rating negativ de 95% - şi n-are cum s-o rezolve. El se vede Ştefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, nu ştiu ce se vede, o bornă în istoria Moldovei, poate în lumea criminală a lumii postsovietice. Problema lui e că orice ar face nu are cum să-şi îmbunătăţească acest rating. Cu tot aparatul lui, cu tot cu resurse, e la un nivel de 5%. O să intre cu 7-8 deputaţi, mai păcăleşti nişte oameni şi-i prezinţi ca fiind independenţi. Ok, ai 27. Cine se va alia cu tine în viitorul Parlament? Socialiştii dacă să-şi dea Dodon foc la valiză. Va fi greu să cumpere socialişti, când ei deja primesc plicul de la stăpân. Cel mai bine e să stea cuminte şi să lase sistemul ăsta aşa cum e. E foarte greu de împiedicat victoria lui Dodon pe urmă”, a mai spus expertul.