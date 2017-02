Platforma DA continuă întâlnirile în teritoriu; Andrei Năstase: „Este important ca vocea oamenilor să fie auzită şi ascultată nu doar în campanii electorale”

FOTO

Este important ca vocea oamenilor să fie auzită şi ascultată nu doar în campanii electorale, afirmă preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care a avut în acest sfârşit de săptămână întâlniri cu oamenii din mai multe sate din Ungheni.„Lucrurile mari se fac cu Oameni. În acest weekend am reuşit să ne vedem şi cu Oamenii Demnităţii şi Adevărului de la Ungheni, din satele Cetireni, Pârliţa, Unteşti, Floriţoaia, Valea Mare, Hristoforovca, Bumbata, Tescureni, Corneşti. Am prezentat planul anticriză al Platformei DA şi programul nostru, iar oamenii ne-au explicat probleme locale şi greutăţile cu care se confruntă din cauza acestui regim antipopular”, a declarat Andrei Năstase.„Este important ca vocea oamenilor să fie auzită şi ascultată nu doar în campanii electorale. Platforma DA rămâne, aşa cum o ştiţi, mereu alături de oameni”, a adăugat liderul PPDA care a publicat pe contul său de Facebook un colaj de fotografii cu oamenii din teritoriu.„Cetăţenii R.Moldova îşi trăiesc realitatea lor tristă în condiţiile unei guvernări cinice care e sigură că a ridicat nivelul de trai cu 2%. Tot cu atâtea % ei, bandiţii, vor să-şi legalizeze averile dobândite din furturi, mită şi scheme obscure, crezând că ne pot prosti la nesfârşit. De aceea noi mergem prin satele Moldovei, care par ca nişte himere, din care fug cetăţenii, căutându-şi un trai mai bun acolo, departe.Dar suntem încă plini de speranţa că se poate din acest petic necăjit de pământ de făcut o ţară, în care să vrei să trăieşti. În aceşti doi ani de muncă am ascultat şi am văzut problemele reale, cu care se confruntă cei rămaşi”, a comentat şi Inga Grigoriu, un alt membru al Platformei DA.„Avem un program şi un plan anticriză, despre care discutăm cu oamenii. Avem echipe dedicate care se implică, înţelegând că doar prin exemplu propriu, prin muncă asiduă şi prin responsabilitate îşi pot atinge scopul. Iar scopul nostru este să avem o ţară prosperă, cu o economie puternică şi dezvoltată, agricultură modernă, tineri dornici să rămână acasă în familii reântregite. Toate astea le putem obţine doar dacă scăpam de acest cancer, de această grupare criminală, instaurată la guvernare prin minciună, şantaj, manipulare şi ură faţă de propriul popor”, a adăugat Inga Grigoriu.