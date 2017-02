Ion Sturza: „Plahotniuc are peste 600 de persoane care comunică din numele lui, iar pentru asta oligarhul le oferă vreo 10 milioane de euro pe an”

Vladimir Plahotniuc este singura persoană care controlează Republica Moldova. Oligarhul şi-a adjudecat acest rol de lider suprem. Declaraţiile au fost făcute de omul de afaceri Ion Sturza în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul de televiziune PRO TV.„Acum nu mai avem mulţi controlori, avem un singur controlor în ţara asta, care pentru prima dată şi-a adjudecat rolul de lider suprem. Este Vladimir Plahotniuc, el este foarte mândru de acest titlu. Una e să fii Marian Lupu şi una e sa fii Vladimir Plahotniuc. Nu este cel mai bun comunicator, are un antirating şi poziţia în spatele cortinei pe care el şi-o păstrează”, a declarat Ion Sturza.Întrebat despre poziţionare oligarhului în fruntea PD, Ion Sturza a declarat că acesta a fost un pas riscant din partea lui şi a recurs la el pentru a se legifera.„Trebuie să înţelegem mai bine profilul psihologic al lui Plahotniuc. El a avut mai multe tentative de a se legifera, de a se debarasa de imaginea de om obscur din spate. Vrea să facă un pas înainte ca să fie pe scenă şi să se elibereze de această imagine extrem de diabolică. Atât pe plan extern, cât şi inter există o imagine extrem de controversată. El consideră că are toate meritele şi are toate drepturile să fie altfel tratat şi considerat. Altfel nu poţi să explici de ce a făcut acest pas în faţă. Un lider de partid trebuie să fie foarte bun comunicator, îl imaginaţi pe Vladimir Plahotniuc care umblă din sat în sat şi vorbeşte cu bătrânii, cu cetăţenii, sau dă interviuri non-stop. Este foarte complicat”, a comentat omul de afaceri.Totodată, invitatul emisiunii a menţionat că Plahotniuc continuă să rămână în spate, având în faţă sute de persoane care comunică din numele lui.„Oricum el trebuie să iasă în faţă sau să se retragă aşa cum a mai făcut atunci când a văzut cât de inutilă este poziţia de vicepreşedinte al Parlamentului. Nu cred că el este totuşi un prost comunicator. După câte cunosc eu, el interacţionează foarte bine cu oamenii. El are vreo 600 de oameni care comunică din numele lui, începând de la lideri de opinie şi terminând cu trolleri. Lui i s-a indus opinia că mai stai acolo, nu te expui public şi oferi vreo 10 milioane de euro pe an, şi ei comunica din numele tău. Evident că aceşti comunicatori, care sunt intermediari între el şi opinia publică, aparent fac o treabă mai bună”, a adăugat Ion Sturza.