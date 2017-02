Andrei Năstase: „Nu mă controlează nimeni; Am venit în politică nu ca să câştig bani, ci să construim o altă ţară, din care oamenii nu fug”; Interviu despre obiectivele Platformei DA şi viitorul RM

„În spatele decoraţiunilor spectacolului geopolitic, Dodon şi Plahotniuc distrug ţara”

Interviu realizat de NewsMaker cu liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.

„Vom ieşi în stradă aşa cum a făcut toată România.”

- Este o opoziţie mimată. Probabil, reieşind din faptul că 90% din media e controlată de Plahotniuc, cuiva i s-a creat impresia că nu suntem vizibili. Dar noi muncim intens. Ca şi orice partid, după cursa prezidenţială am lucrat la greşeli şi am analizat situaţia social-politică din ţară, ca să determinăm principalele obiective. În afară de aceasta, vrem să ajungem pe arena politică internaţională şi ne pregătim să intrăm în marea familie a Partidului Popular European, valorile căreia le împărtăşim.În ceea ce priveşte sarcinile prioritare în politica internă, suntem decişi să nu admitem adoptarea sistemului electoral mixt. Totodată, am înaintat o serie de revendicări către preşedinte şi către majoritatea parlamentară. Preşedintelui i-am propus să iniţieze anularea legii privind întoarcerea miliardului furat din contul cetăţenilor, precum şi anularea legii privind majorarea vârstei de pensionare. La fel, i-am propus şefului statului să se clarifice cu schema criminală de procurare a energiei electrice printr-o firmă căpuşă din regiunea transnistreană, din cauza căreia cetăţenii RM sunt jefuiţi, în timp ce Plahotniuc şi Şevciuc se îmbogăţesc. Acest lucru creşte artificial datoria noastră la gazul rusesc. Însă deocamdată preşedintele este mult mai preocupat de înlocuirea drapelelor şi limbilor, anularea Acordului de Asociere, federalizarea ţării şi tot ce divizează societatea. Iar în clounada geopolitică a lui Dodon şi Plahotniuc noi nu avem de gând să participăm. Plahotniuc are nevoie de Dodon pe post de sperietoare pentru Occident. Şi asta în timp ce, cum arată ultimele evenimente, relaţiile lui Dodon cu Plahotniuc au depăşit sfera politică şi au avansat în zona businessului murdar, legat de sectorul energetic.- De asta trebuia să se ocupe procurorul general, dacă am fi avut o justiţie independentă. Unul dintre cele mai noi exemple - promovarea de către Dodon a omului lui Plahotniuc la şefia Moldovagaz. În afară de aceasta, urmează reparaţia clădirii Preşedinţiei din contul contribuabililor. Din câte ştiu eu, lucrările se vor efectua prin nişte scheme financiare dubioase despre care s-au înţeles preşedintele şi coordonatorul. Vom lupta şi cu asta.- La începutul lunii februarie, am avut congresul partidului, în cadrul căruia am stabilit priorităţile pentru perioada următoare. Vom acţiona ca un concurent politic serios, nu ca un actor în spectacolul regizat de Plahotniuc. La congres am decis să ne consolidăm eforturile la nivel local, ca să întărim organizaţiile teritoriale. Este important să luptăm cu regimul şi în teritoriu, pentru că în regiuni există „baroni locali” ai lui Plahotniuc şi Dodon, care se ocupă la nivelul lor cu ceea cu ce se ocupă Plahotniuc în Chişinău.Categoric nu ne interesează retorica geopolitică, noi vrem ca cetăţenii să aibă acces la o justiţie echitabilă, la servicii medicale, locuri de muncă bine plătite, salarii şi pensii bune. Toate acestea le putem obţine conlucrând. De aceea, la congres am decis să iniţiem crearea unui pol antioligarhic al forţelor democratice, cu participarea altor formaţiuni politice şi a societăţii civile.- Despre toate forţele politice care sunt într-adevăr democratice şi antioligarhice. Trebuie să unim toate forţele sănătoase împotriva regimului care îşi bate joc de oameni.- Sigur. Pentru că în spatele decoraţiunilor spectacolului geopolitic, Dodon şi Plahotniuc distrug ţara. Platforma DA îşi va concentra eforturile ca să nu admită adoptarea legii privind liberalizarea capitalului şi amnistiei fiscală, precum şi pentru anularea legii prin care autorităţile au pus pe umerii cetăţenilor miliardul furat din sistemul bancar. Dacă Dodon nu va întreprinde nimic practic ca cetăţenii să nu achite miliardul furat, noi vom iniţia un referendum ca să fie anulată această lege. Şi sper să facem acest lucru împreună cu societatea civilă şi alte forţe democratice.

- Anterior, premierul Pavel Filip a spus că probleme ce ţin de impozite şi buget nu pot fi scoase la referendum.



- Este o interpretare mincinoasă a lui Pavel Filip. Noi nu propunem să organizăm referendum pentru modificarea bugetului. Este vorba despre anularea unei legi antipopulare, la baza căreia autorităţile au prevăzut cheltuieli bugetare. Aşa cum această chestiune vizează interesele vitale ale tuturor cetăţenilor RM, sunt sigur că decizia trebuie luată prin referendum. Vom acţiona ca şi în 2016, când am colectat semnături pentru organizarea referendumului de modificare a Constituţiei. Şi atunci vom vedea dacă se tem de popor.



- Dar atunci aţi reuşit să adunaţi câte 20.000 de semnături doar în trei unităţi administrativ-teritoriale, iar potrivit legii e nevoie de jumătate din ele. Credeţi că acum veţi reuşi să îndepliniţi această prevedere?



- Condiţiile pentru organizarea unui referendum constituţional sunt mai dure. Noi propunem să organizăm un referendum republican legislativ. Pentru aceasta sunt suficiente 200.000 de semnături şi nu 360.000. Desigur, orice putere se va împotrivi organizării plebiscitului, dar noi nu vom ceda. Vom ieşi în stradă aşa cum a ieşit recent toată România.



- În România lumea a ieşit la proteste şi a obţinut ce a vrut. La noi oamenii tot au ieşit la proteste în masă când au aflat despre jaful miliardului. De ce protestatarii din România au reuşit să obţină îndeplinirea revendicărilor, iar cei din Moldova nu?



- De ce credeţi că noi nu am reuşit să obţinem nimic? Dacă pe 3 mai 2015 nu ar fi ieşit în stradă 50 de mii de oameni, atunci pe umerii cetăţenilor ar mai fi căzut 7 miliarde, aşa cum intenţiona Guvernul Gaburici. Din cauza protestelor Gaburici a demisionat. Un alt exemplu este raportul Kroll. Vă amintesc că acesta a fost făcut public sub presiunea protestelor. Proiectul de lege privind amnistia fiscală nu a fost adoptat până acum datorită faptului că PPDA doar a avertizat că vor fi organizate proteste, precum şi datorită criticilor dure din partea societăţii civile şi a instituţiilor internaţionale.



Protestele în masă din România au dus la anularea ordonanţelor privind modificarea codurilor penale din motiv că, în primul rând, statul lor nu este captiv şi există instituţii de drept independente şi depolitizate. În al doilea rând, protestele din România au fost susţinute la nivel internaţional. Reacţia la nivelul instituţiilor europene a fost dură, s-a spus şi despre posibilitatea aplicării unor sancţiuni. La noi însă, partenerii europeni, la fel ca şi mulţi cetăţeni, sunt ostaticii retoricii geopolitice şi a tuturor sperietorilor posibile.



- Aţi spus că una dintre principalele obiective ale partidului este să nu admiteţi adoptarea sistemului electoral mixt, pe care o promovează de mult timp Partidul Democrat. De ce?



- Modificarea sistemului electoral în condiţiile statului captiv va ucide şi ultimele rămăşiţe de democraţie în Moldova. Gruparea criminală care se află acum la putere a discreditat sistemul multipartinic. În primul rând, a făcut-o Plahotniuc. Însă şi politicieni precum Mihai Ghimpu, de exemplu, au contribuit la asta. Sistemul mixt pe care îl promovează ei l-au testat deja în Găgăuzia. Toţi au făcut că democraţii au luat majoritatea acolo, având un rating de nimic în regiune. La nivel de ţară ei vor să facă acelaşi lucru. Prin şantaj, corupere şi filme porno ei vor să creeze o alianţă proplahotniucistă.



Noi însă avem o echipă puternică şi capabilă să ţină piept în această luptă inegală. Dodon are bani de peste hotare, Plahotniuc – din interior, plus el mai deţine controlul asupra procuraturii, poliţiei, resursele administrative şi 90% din mass-media, care, în primul rând, linşează liderii Platformei Demnitate şi Adevăr. Pe lângă asta, Dodon şi Plahotniuc conlucrează şi ne va fi mai greu să luptăm cu ambii. Dar, ca şi în campania prezidenţială, vom merge din casă în casă pentru a discuta direct cu oamenii.



- Cum poate opoziţia extraparlamentară să influenţeze real modificarea sistemului electoral în unul mixt?



- Dacă ei vor imita discuţii cu societatea civilă, noi vom face tot posibilul ca oamenii să înţeleagă că acest sistem se introduce în interesul celor care i-au jefuit în ultimii opt ani. Dacă va fi nevoie, desigur vom ieşi la proteste. Sperăm că ne vor susţine şi alte partide antioligarhice şi societatea civilă.



- Admiteţi participarea la proteste a formaţiunii „Partidul Nostru” şi a Partidului Socialiştilor, dacă ei, la fel, vor fi împotriva sistemului electoral mixt?



- Noi îndemnăm toate forţele antioligarhice să luptăm pe un front comun cu acest regim. Dar, evident, la noi s-a format o putere hibridă a lui Plahotniuc şi Dodon. De aceea participarea lui Dodon este exclusă. În acelaşi timp, susţinătorii socialiştilor şi democraţilor pot să protesteze faţă de noile prevederi, aşa cum s-a întâmplat în România, de exemplu, unde la mitinguri au ieşit şi cei care au votat pentru social-democraţii de la guvernare.



Cu siguranţă, niciodată şi sub nicio formă nu vom colabora cu Plahotniuc, aşa cum el nu este nici proeuropean, nici prorus şi, cu atât mai mult, nu este promoldovean. El este un mafiot care a capturat ţara. Doctrina lui politică este să jefuiască Moldova mai mult şi mai tare. Ţara nu are nicio perspectivă cu el la putere, decât perspectiva unui colaps total. În primul rând, asta trebuie să înţeleagă cât mai repede membrii PD. Adevăratele forţe antioligarhice nu vor face nicio coaliţie cu acest partid atât timp când este condus de invadatorul ţării.





„Nu mă controlează nimeni, decât partidul pe care îl conduc.”

- Dvs mereu vorbiţi despre colaborarea dintre Plahotniuc şi Dodon. Precizaţi, vă rog, ce aveţi în vedere – o conlucrare situaţională sau controlul unui asupra celuilalt?



- Dacă Plahotniuc nu l-ar controla pe Dodon, acesta deja din prima zi de mandat la Preşedinţie ar fi luptat cu regimul Plahotniuc, îndeplinind promisiunile electorale privind dezoligarhizarea statului. Dodon a preferat să colaboreze cu cel de care se teme de moarte. În ultima vreme, laşitatea lui s-a manifestat în toată splendoarea. Dovadă sunt ultimele sale acţiuni: el luptă cu tot ce vrei şi cu cine vrei, dar mai nu cade în leşin când e întrebat de Plahotniuc, şi îşi pierde şi vocea când trebuie să-i pronunţe numele.



- Dar cine îl controlează pe politicianul Andrei Năstase?



- În timpul uneia dintre vizitele la Bruxelles, am discutat cu europarlamentari, cu lideri de partid. În cadrul acestor discuţii eu parcă încercam să mă justific şi să explic interlocutorilor că toate deciziile le iau în interesul cetăţenilor ţării, şi nu fiind influenţat de cineva. Acest lucru se întâmpla la nivel de subconştient, în situaţia în care mass-media din bine cunoscutul holding spun doar minciuni despre mine, iar despre situaţia în ţară europenii sunt informaţi de preşedintele Parlamentului, premier şi ambasadori. Şi, la un moment dat, un europarlamentar notoriu m-a oprit şi mi-a spus: „Niciodată să nu vă justificaţi. Noi vedem ce faceţi şi cum luaţi deciziile. Înţelegem că nu sunteţi influenţat de nimeni”.



Pe mine nu mă controlează nimeni, decât partidul al cărui lider sunt. Nimeni din afară nu poate să mă influenţeze, nici măcar cel care poate să mă omoare – Plahotniuc. Iar când mai şi simţi sprijinul oamenilor, vezi în ochii lor speranţă, chiar şi cea mai puternică presiune din partea maşinii propagandistice şi represive controlate de acest regim pare o nimica toată.



- Posturile de televiziune din „cunoscutul holding”, cum îi spuneţi, vorbesc despre dvs. ca despre „omul interlopilor fugari Victor Ţopa şi Viorel Ţopa”. Ce relaţii vă leagă?



- Relaţii normale, omeneşti, dacă ţinem cont de faptul că Victor Ţopa îmi este naş de cununie. Nimic mai mult. Repet, toate deciziile le iau de unul singur. Iar în partid deciziile sunt luate de biroul politic, congres sau consiliul politic, prin proceduri democratice stabilite de regulament.



Minciunile acestor posturi de televiziune au întrecut orice limite. Mă arată pe mine, spunând că alături este un „fugar” (Victor Ţopa). Ce fel de fugar este el, dacă deja de 7 ani locuieşte în Germania, are acolo afaceri şi circulă liber prin Europa? Apropo, Plahotniuc în ultima vreme se fereşte să iasă din Moldova, ştiind că în câteva ţării din Occident se investighează schemele criminale în care este el implicat. Aşa că Victor Ţopa şi Viorel Ţopa sunt consideraţi „interlopi” doar în ţara noastră, în care justiţia este demult controlată de un singur individ, Plahotniuc. Iată în spatele lui Plahotniuc stau structuri criminale, inclusiv din Rusia. Şi când vine vorba despre libertatea lui, el ne organizează jocuri geopolitice. Eu, spre deosebire de el, nu am furat niciun cent nici în ţară, nici în afara ei. De aceea eu nu am de ce să mă tem.



- De ce familia dvs. locuieşte peste hotare?



- Pentru nimeni nu mai este un secret că familia mea este persecutată din 2012. Atunci Plahotniuc acţiona împreună cu Platon. Împotriva mea s-a încercat fabricarea unui dosar penal. Acum familia mea este urmărită şi în Germania. Fiica mea este fotografiată în magazin şi arătată la televizor. Eu risc multe, dar nu pot să admit ca să li se întâmple ceva copiilor mei. Aici ei nu pot fi în siguranţă. Şi de ce mass-media vede o problemă în faptul că familia mea locuieşte în afara ţării? Eu doar nu sunt întreţinut de stat. La asemenea întrebări să răspundă cei care primesc salarii din buzunarul cetăţenilor şi îşi întreţin copiii peste hotare.



Nimănui nu i-aş dori să treacă prin asemenea riscuri la care sunt supus eu. Dar voi continua să lupt pentru cetăţenii Moldovei, inclusiv pentru diasporă, parte din care este şi familia mea. Vreau ca într-o bună zi să ne întoarcem acasă, într-o ţară cu economie funcţională şi, ce e mai important, într-o ţară în care justiţia lucrează, iar Ministerul de Interne îşi apără cetăţenii. Eu am venit în politică nu ca să câştig bani, ci să construim o altă ţară, din care oamenii nu fug, ci în care vor să locuiască.



- Când se va întâmpla acest lucru?



- Noi avem un plan anticriză. Când vom veni la guvernare, conform acestui plan timp de doi ani vom reuşi să stabilizăm economia, să încetăm să mai cerşim credite, să implementăm reforme reale în sfera socială şi în justiţie, reforme pe care să le simtă oamenii. Desigur, într-un an-doi este imposibil să creezi condiţii ca să întorci acasă un milion de cetăţeni nevoiţi să câştige bani şi să caute o soartă mai bună peste hotare. Dar să asiguri condiţii pentru deschiderea locurilor de muncă bine plătite ca să întoarcem măcar o treime din concetăţenii noştri acasă este posibil.







- Dacă să credem sondajului recent realizat de CBS-AXA, ratingul PPDA a scăzut considerabil. Cum credeţi, cât de mult a fost influenţat acest lucru de decizia de a vă retrage candidatura la alegerile prezidenţiale?



- Sincer vă spun: decizia de a susţine candidatul unic a fost una responsabilă şi asumată personal. Nu am fost influenţat de nimeni, nici din ţară, nici din afară. Prin retragerea candidaturii, PPDA a salvat nu doar campania prezidenţială, ci şi viitorul forţelor democratice proeuropene. De aceea nu am nici un regret în privinţa felului în care am participat în campanie. Dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, am fi demoralizat cetăţenii care şi-au pus speranţele în forţele antioligarhice. Dacă nu ar fi existat fraude şi sprijin mediatic pentru Dodon din partea lui Plahotniuc, sunt sigur că victoria în campania prezidenţială ar fi fost de partea candidatului unic.



Prin retragerea candidaturii mele, i-am încurcat toate planurile lui Plahotniuc, care a fost nevoit să-l scoată din cursă pe Marian Lupu. Mai mult, datorită acestui pas a devenit evidentă cârdăşia dintre Plahotniuc şi Dodon. Dacă nu ar fi fost un candidat unic, atunci forţele antioligarhice ar fi mers în alegeri în condiţii de concurenţă. Am făcut un pas gigantic către schimbarea puterii în Moldova. Iar sondajul CBS-AXA să rămână pe conştiinţa celor care l-au realizat. Voi spune doar că rezultatele lui diferă enorm de ratingul nostru în alte sondaje, inclusiv închise, în ultimele trei luni.



- Aveţi experienţa colaborării dintre Platforma Demnitate şi Adevăr, Partidul Acţiune şi Solidaritate şi liberal-democraţi în cadrul campaniei prezidenţiale. Intenţionează PPDA să repete această experienţă la alegerile parlamentare?



- Noi permanent comunicăm cu reprezentanţii mai multor partide politice şi nu ne limităm doar la aceste două formaţiuni. Avem experienţa participării comune în cursa prezidenţială, care a arătat eficienţa împreunării partidelor. Dar deocamdată este prematur să discutăm formatul de participare la alegerile parlamentare. Cu atât mai mult că o colaborare nu înseamnă neapărat că trebuie să mergem cu o listă comună. În PPDA suntem concentraţi acum pe întărirea echipei. Noi suntem foarte determinaţi ca Moldova să ajungă în rândul ţărilor civilizate şi dezvoltate. Primul pas către acest lucru sunt alegerile parlamentare. Noi chemăm la unirea forţelor antioligarhice. Şi într-o bună zi, în Parlament, ne vom strânge mâna.