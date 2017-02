Scumpirea tarifelor medicale îi lasă reci pe deputaţii din majoritatea parlamentară; Au refuzat să voteze pentru audierea ministrului Sănătăţii

Ministrul Sănătăţi, Ruxanda Glavan, a fost chemată în Parlament în legătură cu scumpirea bruscă a tarifelor medicale. Solicitarea a fost făcută astăzi în plenul Parlamentului de către fracţiunea PLDM, dar a fost respinsă de majoritatea parlamentară. Totodată, socialiştii au anunţat că depun moţiune simplă împotriva şefei de la Sănătate.



„Această scumpire depăşeşte cu mult bugetul asigurărilor mediale. Vrem să ştim cum aceste sume se vor găsi în bugetul asigurărilor sociale sau va fi modificat bugetul. Avem şi opiniile ombudsmanului care consideră că aceste scumpiri vor afecta nu doar cetăţenii care nu sunt asiguraţi, dar şi ceilalţi”, a comentat deputatul PLDM, Grigore Cobzac.



„Am avut o şedinţă tehnică la Comisia protecţie socială, sănătate şi familie, în cadrul căreia am invitat reprezentanţii Guvernului, Ministerul Sănătăţi, etc. Această majorare s-a făcut în baza unei hotărâri de Guvern semnate şi de ministerul Economiei, Sănătăţii, Finanţelor. Deci tarifele au fost calculate în baza unei metodologii aprobate de Guvern. Trebuie să invităm tot guvernul. Am depistat multe rezerve la mai mulţi parametri care nu sunt proporţionale cu creşterile anunţate”, a comentat şi preşedintele comisiei de profil, Oxana Domenti.



Solicitarea PLDM a fost susţinută doar de către 33 de legislatori.



Precizăm că serviciile medicale din Republica Moldova au devenit de câteva ori mai scumpe, unele de două ori, altele însă trei, cinci ori şi chiar mai mult, după ce Catalogul tarifelor unice a fost modificat. Fie că vorbim de consultaţia specialistului, tratarea unei carii, de realizarea unei ecografii, radiografii – toate au devenit mai scumpe.



De asemenea, s-au scumpit şi taxele pentru o zi de internare. Nu doar că aceasta va costa mai mult, în preţ nu vor mai fi incluse alimentaţia şi medicamentele. Astfel, dacă o zi în serviciul terapeutic costa 144 de lei, acum va costa 209 lei, în serviciul cardiologic o zi de internare va costa 345 de lei şi nu 218, cum era până acum. În serviciul chirurgical patul pentru o zi de internare va costa 345 de lei. În serviciul cardio-chirurgical - 446 de lei, în loc de 299. De asemenea, o zi de reanimare va costa aproape 1000 de lei şi nu 533, cum era până acum.



Intervenţiile devin şi ele mai scumpe, în funcţie de specificul lor. De exemplu, o intervenţie chirurgicală în caz de anevrism al arterelor periferice va costa 4.600 de lei în loc de 1.900. Îndepărtarea chirurgicală a amigdalelor va costa 1.007 lei în loc de 82 de lei. Intervenţiile de îndepărtare a sânului afectat de tumori maligne vor costa aproximativ 2.000 de lei în loc de 500 de lei. Totodată, au fost incluse tarife pentru o serie de investigaţii de înaltă performanţă, care vor costa de la câteva mii de lei, până la câteva zeci de mii de lei.



Catalogul tarifelor unice nu a mai fost actualizat din anul 2011, iar managerii de spitale s-au plâns de nenumărate ori că preţurile sunt prea mici şi neadaptate necesităţilor.