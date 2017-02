Judecătorii care au decis soarta lui Filat

Un complet de judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, format din Vladimir Timofti, Nadejda Toma şi Constantin Alerguş, au respins ca inadmisibile recursurile depuse de părţile din dosarul fostului premier Vladimir Filat, judecat pentru corupere pasivă şi trafic de influenţă, condamnat de Judecătoria Buiucani la nouă ani de închisoare cu executare, scrie Ziarul de Gardă Miercuri, 22 februarie 2016, magistraţii Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) Vladimir Timofti, Nadejda Toma şi Constantin Alerguş au examinat admisibilitatea recursurilor declarate de procuror, inculpatul Vladimir Filat şi avocatul acestuia, Igor Popa, a Sandei Diviricean, fosta soţie a inculpatului, a Societăţii pe Acţiuni „Ipteh”, dar şi a companiilor „Worldway Limited”, „Kapital Invest Company” şi „Kapital Invest Co” împotriva hotărârii Curţii de Apel (CA) Chişinău care, în iunie 2016, a menţinut sentinţa de condamnare la nouă ani de închisoare emisă de Judecătoria Buiucani în privinţa lui Vladimir Filat. Magistraţii au decis că recursurile sunt „inadmisibile şi vădit neîntemeiate”.Hotărârea motivată a instanţei supreme va fi pronunţată pe 23 martie 2017. Cei trei judecători din complet puteau declara recursurile inadmisibile, aşa cum au şi făcut, sau le puteau accepta spre examinare şi trimite în cadrul Colegiului lărgit al CSJ, care urma să analizeze inclusiv probele din dosar.Vladimir Timofti, Nadejda Toma şi Constantin Alerguş fac parte din completul nr. 3 pentru examinarea admisibilităţii în principiu a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele de apel, a recursurilor în anulare împotriva hotărârilor judecătoreşti irevocabile şi în vederea soluţionării cererilor de strămutare, conform dispoziţiei semnate de Mihai Poalelungi, preşedintele CSJ, în decemebrie 2016. Cei trei judecători care au declarat inadmisibil recursul în dosarul Filat sunt în sistemul judecătoresc de peste un deceniu. Cel mai longeviv magistrat este Vladimir Timofti, care activează în sistem de 27 de ani, fiind la CSJ de aproape 14 ani. Timofti a fost numit judecător la CSJ prin hotărârea Parlamentului din iunie 2003. În vârstă de 54 de ani, Timofti, conform site-ului magistrat.md, a absolvit în perioada 1978-1982 Colegiul de Construcţii din Chişinău, iar ulterior a luat licenţa în drept la Institutul Militar din Moscova. Şi-a început cariera în justiţie în 1990 în calitate de judecător al Tribunalului militar din Kutaisi, iar în 1992-2002, a fost judecător la Judecătoria Militară din Chişinău. În 2001-2003 a fost vicepreşedinte al Judecătoriei Militare, după care a fost numit magistrat la CSJ.ZdG a scris anterior că Vladimir Timofti locuieşte într-o casă din or. Codru, mun. Chişinău, pe str. Crinilor, casă care, deşi cu două niveluri, pare modestă în comparaţie cu cele ale altor colegi. Familia magistratului a achiziţionat 1/2 din imobil încă în 2003, la scurt timp după ce Timofti era promovat la instanţa supremă. „Prin prezenta, vreau să menţionez că deţin 1/2 din casă cu banii obţinuţi legal din vânzarea în aceeaşi zi a unui apartament cu două odăi în aceeaşi regiune a oraşului. La fel, m-au ajutat cu bani la procurarea casei şi rudele apropiate, plus noi aveam şi unele acumulări de bani pentru a ne lărgi cu spaţiul locativ, având, 2 copii de sex diferit din anul 1997”, ne-a zis Vladimir Timofti. Conform ultimei sale declaraţii cu privire la venituri şi proprietate, Timofti are trei automobile: Hyundai Santa Fe, Kia Ceed şi Rover 25. Tot în acea declaraţie magistratul afirmă că a efectuat investiţii de 10242 de euro conform unui contract de investiţii cu privire la investirea capitalului privat în construcţia unei case de locuit cu 48 apartamenete pe strada Sos. Hâncesti 182, mun. Chişinău încă în iulie 2008 şi că banii luaţi în credit de la Banca Socială au fost restituiţi în 2011 doar că blocul nu a mai fost ridicat nici până astăzi, compania „Rom-Prim” fiind în proces de insolvabilitate. Conform unei hotărâri a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor din 2013, un singur dosar examinat de judecătorul Timofti a fost obiect de examinare la Curtea Europeană. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului” însă două hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Vladimir Timofti, au fost obiect de examinare la CtEDO.Tot în or. Codru, în acelaşi cartier cu Vladimir Timofti locuieşte, într-un imobil mai degrabă modest, şi Nadejda Toma, un alt judecător din complet. Soţii Stanislav şi Nadejda Toma au obţinut casa încă în anul 2000, conform informaţiilor cadastrale. Toma a ajuns la CSJ fiind numită printr-o hotărâre de Parlament din iulie 2014. În vârstă de 51 de ani, judecătoarea a absolvit în 1988 facultatea filologie a Universităţii de Stat din Moldova, iar peste nouă ani, în 1997, Facultatea de Drept. Din 1990 a început să lucreze ca translator, grefier, specialist coordonator şi şefă a Secretariatului prezidiului şi Plenului Judecătoriei Supreme a R. Moldova. Între ani 1996 şi 2001 a fost specialist principal al cancelariei penale, consultant, consultant superior şi consilier al preşedintelui Tribunalului Chişinău. În 2001 a fost numită judecătoare la Judecătoria Ialoveni, iar ulterior, în 2014, a fost promovată la CSJ. Conform ultimei sale declaraţii cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2015, judecătoarea indică, pe lângă casa din or. Codru şi două automobile, un Wolkswagen Golf şi un Peugeot 307.Într-o casă la sol, dar şi ea incomparabilă cu imobilele de lux ale altor colegi magistraţi locuieşte şi al treilea judecător din completul care a pus punctul final în dosarul Filat. În 1996, soţia judecătorului Constantin Alerguş, Svetlana Alerguş, a obţinut, prin moştenire, ½ dintr-un imobil din str. George Enescu din Chişinău, evaluat şi în declaraţiile de avere ale judecătorului la 1,7 milioane de lei. În 2006, acest imobil a fost pus în gaj la Banca de Economii pentru un credit de 82 mii de lei, care nu a fost stins nici astăzi, când instituţia financiară nu mai există. Soţii Alerguş deţin şi un alt imobil, pe str. Valea Albă, Chişinău, ridicat în 2014. Casa, cu două niveluri, incomparabilă şi ea cu imobilele de milioane ale altor judecători, nu este încă gata, aşa cum arată imaginile surprinse de ZdG, la faţa locului. Alerguş a declarat pentru ZdG că locuieşte împreună cu soţia în casa din str. Enescu şi că cealaltă cotă parte aparţine cumnatului său.Conform declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate depusă de Alerguş pentru anul 2015, acesta ar deţine un automobil Skoda Octavia, fabricat şi achiziţionat în 2007. Constantin Alerguş are 63 de ani. În 1976-1981, a absolvit dreptul la Universitatea de Stat din Moldova. A lucrat în perioada sovietică ca anchetator în secţia de poliţie Râşcani, iar ulterior a fost şeful secţiei anchetă în sfera economică a direcţiei de interne a Ministerului Afacerilor Interne. A ajuns judecător la Judecătoria Buiucani în 1993, apoi a fost judecător la Judecătoria Centru, iar din 2005 activează la CSJ. Conform unei hotărâri a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, un singur dosar examinat de către judecătorul Alerguş a fost obiect de examinare la Curtea Europeană. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Jurişti pentru drepturile omului”, două hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Constantin Alerguş au fost obiect de examinare la CtEDO.Vladimir Filat a fost condamnat la 27 iunie 2016 la nouă ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de corupere pasivă şi trafic de influenţă de un complet de judecători ai Judecătoriei Buiucani, din care au făcut parte magistraţii Galina Moscalciuc, Andrei Niculcea şi Sergiu Lazari. Vineri, 11 noiembrie 2016, judecătorii Nichifor Corochii, Ludmila Ouş şi Maria Negru de la CA Chişinău au hotărât să menţine condamnarea fostului premier. Filat a fost reţinut la 15 octombrie 2015 după un denunţ al primarului de Orhei, Ilan Şor. Vladimir Filat este deţinut în penitenciarul nr. 13 din mun. Chişinău. Presa a scris în ultimele zile că acesta ar fi refuzat să fie transferat la Penitenciarul Lipcani, acolo unde fostul premier urma să-şi ispăşească pedeapsa. Igor Popa, avocatul premierul a precizat că va veni cu o reacţie la decizia CSJ, dar şi la decizia de transfer a ex-premierului la Lipcani în următoarele zile.