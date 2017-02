Igor Volniţchi: „Protestul anunţat de Platforma DA - un test al spiritului protestatar din societate şi un moment decisiv pentru politica din RM”

Platforma „Demnitate şi Adevăr” anunţă un nou protest mâine, la ora 12:00, lângă monumentul lui Ştefan ce Mare şi Sfânt. De data aceasta, protestul e împotriva proiectului de lege privind liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală – un proiect care a atras până acum numeroase critici, chiar dacă autorii lui menţionează că efectele implementării lui ar fi preponderent benefice. De fapt, problema trebuie privită mult mai profund, căci acesta nu e doar un protest împotriva unui proiect de lege, ci şi un test al spiritului protestatar din societatea moldovenească, atenţionează jurnalistul Igor Volniţchi.„Nu ştiu dacă organizatorii protestului urmăresc scopul de a efectua un test, dar politicienii, analiştii politici şi chiar jurnaliştii, cu siguranţă vor privi lucrurile şi din acest punct de vedere. Ce avem noi la moment în plan regional? Proteste! Se protestează în România împotriva proiectului de lege ce i-ar scoate basma curată pe mai mulţi politicieni certaţi cu Legea. Se protestează în Georgia împotriva intenţiei de a trece un post de televiziune considerat a fi de opoziţie de la actualul proprietar la fostul. Se protestează chiar şi în Belarus (unde protestele sunt destul de rare) împotriva intenţiei de a introduce un impozit de 250 euro pe an pentru cei ce nu muncesc, dar şi împotriva majorării tarifelor la serviciile comunale. Se protestează şi în alte ţări, iar motivele sunt diverse.Sumând pretextele ce au scos lumea în stradă în ţările menţionate mai sus, tragem linie şi obţinem un tablou adecvat pentru Moldova: o amnistie (drept că fiscală) se preconizează şi la noi; probleme cu un post de televiziune considerat de opoziţie există (nu ştiu dacă situaţia e comparabilă cu cea din Georgia sută la sută, dar unele paralele, judecând după anumite declaraţii, pot fi făcute), serviciile comunale sunt, pentru o bună parte a populaţiei, o povară mult prea grea, impozite şi taxe se introduc permanent (ba se schimbă regulile de joc legate de vinietă, ba se inventează „impozite pe lux” (plătite în mare parte de gastarbaiteri, dar nu de cei ce trăiesc în lux), se introduc noi taxe la înregistrarea automobilelor, se fac anumite presiuni pentru a schimba regulile de joc ce ţin de patente, de impozitarea fermierilor etc. Plus la toate, mai este şi problema miliardului furat din sistemul bancar, rambursarea căruia a fost pusă pe umerii cetăţenilor”, scrie Igor Volniţchi, într-un editorial pe Tribuna Jurnalistul afirmă că, dacă privim lucrurile din acest punct de vedere, s-ar părea că cetăţenii RM ar avea chiar mai multe motive să iasă în stradă decât cetăţenii ţărilor menţionate mai sus, iar tema „liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală”, ar putea fi doar un pretext.„Însă întrebarea este: Vor ieşi oamenii în stradă? La această întrebare, nu cred că cineva ar putea să dea un răspuns clar. Nici cei ce cheamă lumea în stradă, nici guvernarea. Totodată, de răspunsul la această întrebare depinde decisiv agenda politică, dacă nu pentru tot anul 2017, atunci pentru lunile următoare.Ce avem noi la moment? O lume politică bipolară, care-l are la un pol pe Preşedintele Igor Dodon cu intenţiile sale de a organiza concomitent două referendumuri în 2017, iar la alt pol este actuala guvernare, despre care tot mai des se spune că ar avea ca prioritate modificarea sistemului electoral şi reorganizarea Guvernului, nefiind exclusă nici schimbarea componenţei coaliţiei de guvernare. Dacă în marele joc politic va apărea a treia forţă, generată de valul protestatar, datele ecuaţiei politice moldoveneşti se vor schimba radical, iar agenda politică planificată de unii jucători pentru anul 2017, va suferi modificări esenţiale. De aceea şi spuneam că preconizatul protest, organizat de Platforma DA, trebuie privit mult mai profund, căci acesta nu e doar un protest împotriva unui proiect de lege, ci şi un test al spiritului protestatar din societatea moldovenească”, conchide Igor Volniţchi