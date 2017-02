Eveniment îndoielnic la Chişinău privind implementarea Acordului de Asociere; Jurnalist: „Tapiola a cerut explicaţii organizatorilor şi... a plecat; Se mimează dialogul cu societatea civilă”

Sursa: jurnal.md Foto: facebook.com/vitalie.calugareanu 22.02.2017 13:44

Astăzi la Chişinău are loc Forumul Civic de Monitorizare a Implementării Acordului de Asociere semnat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, un eveniment organizat de CReDO, la care participă reprezentanţi ai guvernării, dar la care, se pare, nu au fost invitaţi reprezentanţii instituţiilor de presă. Despre aceasta scrie jurnalistul Vitalie Călugăreanu, potrivit căruia evenimentul este unul extrem de selectiv.



„Asist azi la un eveniment la care nu am fost invitat. Este un eveniment organizat de CReDO, chipurile, în numele societăţii civile din RM, cu participarea şefului Delegaţiei UE la Chişinău şi a ministrului de Externe, Andrei Galbur... Se vorbeşte despre frumuseţea implementării de către guvernare a Acordului de Asociere. Pe scurt - „trăim în Rai. Voi sunteţi proşti că nu simţiţi asta”. Vladislav Gribincea şi alţi vorbitori care erau ieri în agenda cu prezentare pe justiţie azi nu mai e. Tapiola a cerut explicaţii organizatorilor... A plecat! Cică participanţilor (văd foarte mulţi studenţi) li s-au repartizat nişte declaraţii care urmează a fi mediatizate ca venind din partea societăţii civile... Nu ştiu ce scrie în ele. Mie nu mi-au dat. Mi-au dat doar agenda”, informează jurnalistul.



„Când a văzut că vin cam mulţi neinvitaţi, dl Ostaf (directorul CReDO, n.r.) a ocupat poziţia lângă uşa de intrare în sală. Iar în a doua parte a întâlnirii, am înţeles că dl Ostaf ne va ferici cu nişte explicaţii legate de noul Pilon din proiectul Strategiei Anticorupţie aflat la CNA, pilon prin care se urmăreşte controlul statului asupra media şi ONG-urilor finanţate din exterior (ca-n Rusia şi Transnistria, numai că un pic camuflat)... Iată aşa o mostră de manipulare şi de mimare a dialogului cu societatea civilă „care linge”, vorba unui activist prezent în sală”, scrie Vitalie Călugăreanu.