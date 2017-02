Deutsche Welle: Dodon şi Plahotniuc pregătesc îngheţarea relaţiilor cu UE

S-au întâlnit ca să identifice subiecte de interes comun ce le-ar permite să transmită semnale pozitive partenerilor externi, dar s-au despărţit spunând că rămân pe poziţii şi că nu vor ceda.Întâlnirea de marţi a preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, cu preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, şi premierul Pavel Filip, i-a oferit preşedintelui pro-rus audienţa dorită pentru lansarea unui nou artificiu electoral. Dodon a anunţat că i-a înştiinţat pe cei doi că pe 3 sau 4 aprilie va semna un memorandum cu Uniunea Eurasiatică. Andrian Candu a spus că a primit de la Igor Dodon un proiect de acord pe care intenţionează să-l semneze preşedintele, a menţionat că acest proiect „nu produce efecte juridice”, dar a precizat că va reveni la acest subiect.Filip, Candu şi Dodon au recunoscut că au viziuni diametral opuse asupra beneficiilor oferite de Acordul de Asociere cu UE, amendarea Constituţiei în sensul abilitării şefului statului cu dreptul de a dizolva Parlamentul (solicitare venită din partea lui Igor Dodon), provocarea alegerilor parlamentare anticipate, anularea legii prin care miliardul de dolari furat din sistemul bancar a fost pus pe spatele poporului şi asupra deciziei privind deschiderea Oficiului de legătură al NATO la Chişinău.În schimb, cei trei au ajuns la înţelegerea că soluţionarea problemei transnistrene este posibilă doar în formatul 5+2, iar Igor Dodon nu a mai vorbit despre federalizare. În acest sens s-a convenit crearea unei platforme de discuţie între Preşedinţie, Parlament şi Guvern, pentru a formula o poziţie comună în problema transnistreană.În ceea ce priveşte deschiderea Oficiului NATO la Chişinău, Igor Dodon a reiterat că, în viziunea sa, „aceasta este o provocare” şi a ameninţat că, dacă acest oficiu va fi deschis, „noi îl vom închide”, sugerând că va face acest lucru cu ajutorul majorităţii parlamentare socialiste care va rezulta din următoarele alegeri parlamentare. În zadar şeful legislativului a încercat să-i explice că „oficiul NATO va fi unul civil, ca o ambasadă” şi că „acesta nu va afecta în nici un fel neutralitatea Republicii Moldova”. Igor Dodon a spus că poziţia sa referitoare la Oficiul NATO este una principială, la care nu va renunţa.Andrian Candu a mai spus că guvernarea rămâne fidelă vectorului european, aceasta însemnând o dezvoltare rapidă şi calitativă, soluţii pentru consolidarea instituţiilor statului, justiţie independentă, securitate asigurată şi educaţie de calitate. Candu a explicat că vina pentru descreşterea popularităţii UE în rândul moldovenilor nu aparţine UE, ci politicienilor moldoveni – „nouă, celor care am greşit ne aparţine vina”, a spus el. „Nu am văzut exemple în nici într-un stat din Uniunea Eurasiatică care să aibă dezvoltarea pe care v-am descris-o”, a mai precizat Candu.Acesta i-a mai transmis lui Igor Dodon că dorinţa sa de a modifica Constituţia prin referendum este „inutilă” şi „inoportună”, la fel ca şi intenţia de a dizolva actualul parlament.Iar Igor Dodon a menţionat că în zilele următoare va prezenta iniţiativa de modificare a Constituţiei, astfel încât şefului statului să-i fie acordat dreptul de a dizolva parlamentul. Dacă nu se va reuşi în Parlament promovarea modificării constituţionale, Dodon spune că va iniţia un referendum. „Rămân ferm pe poziţii şi pledez pentru alegeri parlamentare anticipate, aşa cum îşi doreşte majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova”, a spus Dodon. Potrivit lui, sunt două posibilităţi de modificare a Constituţiei: „una prevede doar dreptul la dizolvarea parlamentului, iar a doua, mai radicală, ţine de schimbarea conceptuală a Constituţiei şi crearea statului prezidenţial”.Premierul Pavel Filip i-a vorbit preşedintelui despre faptul că declaraţiile sale îngrijorează partenerii externi, alimentând percepţia că între instituţiile statului ar exista un blocaj. Premierul a recunoscut că diferenţa de opinii care există între Preşedinţie şi celelalte instituţii ale statului încetineşte cooperarea între instituţii. „Şi pe bună dreptate ei (partenerii externi – n.n.) consideră că, dincolo de politică, trebuie să găsim soluţii indiferent de viziunile noastre politice. Desigur că între Guvern şi Preşedinţie sunt divergenţe pe mai multe subiecte, atât în privinţa unor miniştri, cât şi în ceea ce priveşte numirea ambasadorilor. Am încercat să explic acest lucru… Nu pot să spun că am ajuns la anumite concluzii astăzi, dar este important că am discutat”, a spus prim-ministrul.

Chiar dacă exprimă opinii diametral opuse şi, aparent, sunt oponenţi politici, analiştii de la Chişinău susţin că Igor Dodon şi liderul PD, oligarhul Vlad Plahotniuc, care controlează momentan puterea, acţionează concertat. Potrivit directorului de programe din cadrul Institutului de Politici Publice de la Chişinău, Oazu Nantoi, „Dodon a fost delegat de Plahotniuc atât la Moscova, cât şi la Bruxelles pentru a pregăti îngheţarea relaţiilor cu UE”.



„Starea de stat captiv este incompatibilă, în genere, cu noţiunea de stat de drept, nemaivorbind de reforme pro-europene sau implementarea Acordului de Asociere, deoarece Acordul este nu numai calibrarea castraveţilor pentru a fi vânduţi… Este vorba, în primul rând, de funcţionarea instituţiilor unui stat de drept, respectarea drepturilor omului, independenţa mass-media, etc”, lucruri care, în opinia lui Nantoi, sunt călcate în picioare momentan de guvernarea oligarhică de la Chişinău.





Vitalie Călugăreanu,

Deutsche Welle