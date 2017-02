Chiril Lucinschi se retrage din politică: Şi-a depus mandatul de deputat şi părăseşte PLDM

Deputatul PLDM Chiril Lucinschi pleacă din politică. Acesta a anunţat astăzi că îşi depune mandatul de deputat şi părăseşte rândurile PLDM.



Legislatorul a precizat că a luat decizia de a se implica în activitatea TV7, iar pentru a nu afecta imaginea postului de televiziune se retrage din politică.



„TV7 urmează să fie condus de o asociaţie de jurnalişti, care acum se află în proces de înregistrare. Am discutat cu copii mei, Petru şi Alexandru, care sunt fondatorii TV7 şi am fost de acord să ajutăm. Am decis să cedăm 75 la sută din acţiunile postului TV7 acestei Asociaţiei de jurnalişti. Înţelegând că rămân parte minoritară a acestui proiect şi nu vreau să prejudiciez imaginea, am decis să-mi depun mandatul de deputat şi să scriu cerere de retragere din PLDM”, a declarat Chiril Lucinschi în cadrul unui briefing susţinut împreună cu liderul fracţiunii PLDM, Tudor Deliu.



„Sper că ceea ce voi face eu în afara politicului o să fie adresat la fel spre binele societăţii”, a adăugat Chiril Lucinschi.



Chiril Lucinschi este fiul cel mic al celui de-al doilea preşedinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi. El a devenit deputat pe listele PLDM în decembrie 2010, iar din ianuarie 2014 conduce Comisia parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.



Chiril Lucinschi este preşedintele consiliului de directori al “AnaliticMedia-Grup” S.A. şi patronează două posturi de televiziune – „TV7” şi „ТНТ Bravo - Moldova”.